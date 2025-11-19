Tiros en Villa Celina: quién era el delincuente muerto y qué dijo el barrabrava prófugo que fue recapturado

Persecución, choque y muerte en Villa Celina

Jonathan Nahuel Álvarez, así se llamaba el sospechoso que falleció en la localidad bonaerense de Villa Celina y que iba al volante del auto robado, y con patentes diferentes, que llamó la atención de dos policías de la Ciudad. Fue él quien intentó atropellar a los oficiales que pretendían identificarlo -como también a los otros tres hombres que iban con él, uno incluso prófugo de la Justicia-. Todo terminó con los uniformados disparando hacia el vehículo, evitando la fuga y capturando a un barrabrava de Atlanta que era buscado por un crimen desde hacía nueve meses.

Una de esas balas disparadas por los policías mató al hombre que manejaba coche, en un acto considerado por la Justicia como defensa de los oficiales, ya que uno fue golpeado por el coche en su intento de fuga. A Los tres cómplices de Álvarez los atraparon y los identificaron en el momento: todos con antecedentes. Pero no sabían quién era el conductor fallecido.

Por eso su cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para que se le practique la autopsia y se lo identifique. Los forenses este martes le pusieron nombre y apellido.

“Álvarez recibió un disparo en la ingle. Tenía antecedentes por robos”, comentaron fuentes oficiales a Infobae, confirmando así la teoría que tienen desde la fiscalía de Homicidios de La Matanza, con Diego Rulli a cargo del caso: se habían juntado para salir a robar.

Una de las pistas la dio el único de los tres detenidos que declaró ante el fiscal este martes, los otros se negaron. Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera, de 40 años, barrabrava de Atlanta y conocido como “Calabaza”, estaba prófugo de la Justicia desde febrero pasado, cuando huyó en taxi de una comisaría de Caballito, donde estaba preso por el crimen de un financista en Almagro. Fue él quien declaró.

“Dijo que justo se había subido al coche, que no tenía nada que ver”, explicaron las fuentes del caso a este medio lo escueta de la declaración del hombre que en abril de 2022 había sido detenido por abuso sexual.

La captura de Calabaza y de sus cómplices, Julio Dimaso (con antecedentes por falsificación de documentos y fabricación y emisión de monedas o títulos y una condena de 2019 de un año de prisión condicional por lesiones agravadas por violencia de género) y Diego Mehauod (estuvo preso por robo agravado); fue totalmente azarosa.

Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias Calabaza

Los policías, para con quienes el fiscal no tomó temperamento al considerar que se defendieron, dieron con ellos de manera fortuita. Todos estaban en la misma estación de servicio, ubicada en la avenida General Paz y Chilavert, en el límite entre el barrio porteño de Villa Lugano y la localidad bonaerense de Villa Celina.

Los dos policías de la Ciudad estaban a bordo de una moto. Los cuatro sospechosos, en un Toyota Etios que llamó la atención de los oficiales: las patentes delantera y trasera diferían en una letra, y una de las dos tenía pedido de secuestro por robo.

Ese Toyota Etios había sido robado el 14 de julio pasado en Haedo, a instancias de la Comisaría 2ª de Morón. Los investigadores encontraron debajo del asiento delantero un arma calibre 9 milímetros con la numeración limada y que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No tenía el cargador puesto, que lo hallaron los peritos de la Científica de la Bonaerense en otra parte del coche.

Por todo ello, Calabaza y los otros dos detenidos quedaron imputados por el fiscal Rulli por los delitos de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

Lo que será de la vida de Calabaza ahora se dirimirá en la Justicia Nacional. Lo buscaban desde el 9 de febrero pasado. Es que fue uno de los cuatro presos que se escapó en taxi de la Alcaidía 6A de Caballito.

Barrabrava del Club Atlético Atlanta, llegó a esa comisaría tras ser capturado el 22 de diciembre de 2023 luego de haber permanecido dos años prófugo. Está acusado de ser el autor material del crimen del financista Carlos Walter Molina, asesinado de un tiro en el pecho en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro en una transacción con dólares y por el que hay dos mujeres condenadas.