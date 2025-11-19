Crimen y Justicia

Tiros en Villa Celina: quién era el delincuente muerto y qué dijo el barrabrava prófugo que fue recapturado

Policías de la Ciudad detectaron un auto robado y, cuando quisieron identificar a sus ocupantes, los intentaron atropellar. Hubo tres detenidos y un fallecido, todos con antecedentes y uno buscado por homicidio

Guardar
Persecución, choque y muerte en Villa Celina

Jonathan Nahuel Álvarez, así se llamaba el sospechoso que falleció en la localidad bonaerense de Villa Celina y que iba al volante del auto robado, y con patentes diferentes, que llamó la atención de dos policías de la Ciudad. Fue él quien intentó atropellar a los oficiales que pretendían identificarlo -como también a los otros tres hombres que iban con él, uno incluso prófugo de la Justicia-. Todo terminó con los uniformados disparando hacia el vehículo, evitando la fuga y capturando a un barrabrava de Atlanta que era buscado por un crimen desde hacía nueve meses.

Una de esas balas disparadas por los policías mató al hombre que manejaba coche, en un acto considerado por la Justicia como defensa de los oficiales, ya que uno fue golpeado por el coche en su intento de fuga. A Los tres cómplices de Álvarez los atraparon y los identificaron en el momento: todos con antecedentes. Pero no sabían quién era el conductor fallecido.

Por eso su cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para que se le practique la autopsia y se lo identifique. Los forenses este martes le pusieron nombre y apellido.

Álvarez recibió un disparo en la ingle. Tenía antecedentes por robos”, comentaron fuentes oficiales a Infobae, confirmando así la teoría que tienen desde la fiscalía de Homicidios de La Matanza, con Diego Rulli a cargo del caso: se habían juntado para salir a robar.

Una de las pistas la dio el único de los tres detenidos que declaró ante el fiscal este martes, los otros se negaron. Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera, de 40 años, barrabrava de Atlanta y conocido como “Calabaza”, estaba prófugo de la Justicia desde febrero pasado, cuando huyó en taxi de una comisaría de Caballito, donde estaba preso por el crimen de un financista en Almagro. Fue él quien declaró.

Dijo que justo se había subido al coche, que no tenía nada que ver”, explicaron las fuentes del caso a este medio lo escueta de la declaración del hombre que en abril de 2022 había sido detenido por abuso sexual.

La captura de Calabaza y de sus cómplices, Julio Dimaso (con antecedentes por falsificación de documentos y fabricación y emisión de monedas o títulos y una condena de 2019 de un año de prisión condicional por lesiones agravadas por violencia de género) y Diego Mehauod (estuvo preso por robo agravado); fue totalmente azarosa.

Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias
Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias Calabaza

Los policías, para con quienes el fiscal no tomó temperamento al considerar que se defendieron, dieron con ellos de manera fortuita. Todos estaban en la misma estación de servicio, ubicada en la avenida General Paz y Chilavert, en el límite entre el barrio porteño de Villa Lugano y la localidad bonaerense de Villa Celina.

Los dos policías de la Ciudad estaban a bordo de una moto. Los cuatro sospechosos, en un Toyota Etios que llamó la atención de los oficiales: las patentes delantera y trasera diferían en una letra, y una de las dos tenía pedido de secuestro por robo.

Ese Toyota Etios había sido robado el 14 de julio pasado en Haedo, a instancias de la Comisaría 2ª de Morón. Los investigadores encontraron debajo del asiento delantero un arma calibre 9 milímetros con la numeración limada y que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No tenía el cargador puesto, que lo hallaron los peritos de la Científica de la Bonaerense en otra parte del coche.

Por todo ello, Calabaza y los otros dos detenidos quedaron imputados por el fiscal Rulli por los delitos de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

Lo que será de la vida de Calabaza ahora se dirimirá en la Justicia Nacional. Lo buscaban desde el 9 de febrero pasado. Es que fue uno de los cuatro presos que se escapó en taxi de la Alcaidía 6A de Caballito.

Barrabrava del Club Atlético Atlanta, llegó a esa comisaría tras ser capturado el 22 de diciembre de 2023 luego de haber permanecido dos años prófugo. Está acusado de ser el autor material del crimen del financista Carlos Walter Molina, asesinado de un tiro en el pecho en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro en una transacción con dólares y por el que hay dos mujeres condenadas.

Temas Relacionados

Villa CelinaLa MatanzaPolicía de la CiudadprófugosEduardo Miguel Angel 'Calabaza' Ajalla Cabrera

Últimas Noticias

Dos delincuentes asesinaron de un balazo en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta

Ocurrió sobre la colectora de la Autopista Teniente General Pablo Ricchieri, a la altura del kilómetro 8, cuando la víctima regresaba de un paseo junto a una amiga

Dos delincuentes asesinaron de un

El caso Guillemet, el prófugo que deberá ser juzgado otra vez por trata de personas

La Corte Suprema rechazó una queja que su defensa presentó luego de que Casación resolviera suspender todos los recursos presentados hasta que se ponga a derecho

El caso Guillemet, el prófugo

Quedó firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género: ¿irá preso?

Luciano Napolitano apeló a la Corte Suprema de Justicia la pena de tres años y ocho meses de prisión, pero el máximo tribunal rechazó la presentación de la defensa

Quedó firme la condena al

Los antecedentes del empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

El hombre está acusado de manejar parte del dinero de la organización narco residual del Clan Villalba. Al momento de su arresto, llevaba encima $262.700, 15 reales, y 31 tarjetas de crédito y débito a su nombre

Los antecedentes del empresario panadero

Tragedia en José C. Paz: el conductor que dejó a tres chicos huérfanos iba con exceso de velocidad y logró la excarcelación

La Justicia se la concedió con una caución de 30 millones de pesos. Una pericia determinó que manejaba en promedio a 88 kilómetros por hora. Lo indagarán nuevamente para agravarle la imputación

Tragedia en José C. Paz:
DEPORTES
Victoria, carisma y rebeldía: así

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

Fue Nº 1 del mundo, ganó dos Grand Slams y a los 44 años volverá a jugar al tenis profesional por un motivo muy especial

Con un golazo de chilena y otro de mitad de cancha, Escocia logró un triunfo épico en el final y se clasificó al Mundial tras 28 años

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia creó un superministerio que

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia

Rusia elevará los impuestos para reforzar los ingresos del Estado en plena guerra con Ucrania

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano