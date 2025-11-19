Puso una agencia de autos trucha con los coches que le robaba a su jefe y lo acusan de “administración infiel”

Todos los vehículos secuestrados en la agencia trucha

Cuando vio que nadie controlaba con lupa el ingreso de los autos que llegaban en parte de pago a la concesionaria de Pilar en la que trabajaba, justamente, recibiendo esos coches, él vio la oportunidad. Así, directamente empezó a ni siquiera cargarlos en el sistema. Se los llevaba para ponerlos a la venta en una agencia trucha que formó con su concuñado. No sustrajo un vehículo, sino al menos 6. Y, obvio, lo atraparon. A su pariente también.

Rodrigo A. y Martín H.M. quedaron detenidos este miércoles por pedido del fiscal de la UFI N°4 de Pilar Andrés Quintana, quien le endilga al primero, el empleado de la concesionaria que le robó a su jefe, el delito de administración infiel.

A él y al concuñado, además, les cabe una resistencia a la autoridad: los dos se opusieron a las piñas al arresto de parte de los agentes de la Sud DDI Pilar de la Policía Bonaerense.

¿Por qué no fue acusado Rodrigo A. de robo si eso es lo que hizo al llevarse los autos? “Porque siendo empleado la calificación legal es administración infiel, que es una defraudación, no un robo. Pero tiene la misma pena máxima de 6 años de prisión“, explicaron fuentes calificadas a Infobae la diferencia.

Los dos detenidos

Antes de caer preso, Rodrigo A. era encargado de ingresar los autos que la gente daba en parte de pago a la concesionaria ubicada en el kilómetro 51.200 de la Autopista Panamericana en Pilar.

“No los ingresaba al sistema, se quedaba con la documentación y se los daba a un vendedor amigo. Nunca entraban al sistema de la agencia y, entonces, nadie se daba cuenta. Así se puso su agencia de autos usados", contaron la modalidad las fuentes del caso a este medio.

La investigación comenzó con la denuncia del apoderado de la firma Autonort, quien el pasado 25 de septiembre reportó ante las autoridades la sustracción de seis vehículos y toda la documentación original de la empresa.

De acuerdo con el apoderado de la firma, el faltante fue detectado en el área de logística de la compañía.

Tras diversas tareas de campo, toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos, los agentes de la DDI de San Isidro identificaron como autor del hecho a un jefe de área de la firma, quien habría aprovechado su cargo para sustraer varios autos y ofrecerlos para su venta en una agencia dedicada a la compra y venta de vehículos.

Ese local fue allanado el pasado 3 de octubre de 2025, recuperándose en aquella ocasión un Nissan Versa y procediéndose a la clausura del comercio por carecer de la documentación habilitante.

Pero había más. La investigación, con tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, permitió ubicar una segunda agencia de autos ubicada en la calle Coronel Cárdenas al 100, también en Pilar. Ahí trabajaba el principal implicado junto a otro sujeto, su concuñado.

Ante estos indicios, el fiscal Quintana dispuso el allanamiento urgente del lugar. Se iba a hacer el martes, pero no los encontraron en el lugar, por lo que se pasó el procedimiento para este miércoles. No fue sencillo, sobre todo para los policías que debieron resistir las piñas de los dos sospechosos.

El empleado infiel se quiso ir cuando llego la Policía y se resistió a los golpes; el concuñado “se hizo el gil”. Según las fuentes del caso, “cuando escucho que se iba a allanar, dijo que tenía las llaves del lugar, entró y quiso encerrarse, por eso los agentes forcejearon con él y cuando entraron se resistió a las piñas”.

De todas maneras, el procedimiento de este miércoles derivó en la aprehensión de Rodrigo A. y Martín H.M.. Como resultado, se procedió al secuestro de un total de 17 vehículos, documentación relevante, tres teléfonos móviles, tres computadoras portátiles, cinco cámaras inalámbricas y una suma de dinero.

La lista de autos incautados incluye modelos de las marcas Citroën, Renault, Toyota, Ford, Volkswagen, Honda, Peugeot, Chevrolet y BMW que se encontraban en poder de los investigados. Entre las unidades recuperadas figuran dos Ford EcoSport, dos Peugeot, dos Ford Mondeo, así como un BMW 120i, un Toyota Corolla, una Volkswagen Amarok, entre otros.

Esta tarde, los dos acusados fueron indagados por el fiscal Quintana y quedaron imputados. Ninguno declaró. El dato curioso es que el concuñado también había sido empleado de la concesionaria defraudada por su pariente.