Crimen y Justicia

La trama detrás de los tiros en Villa Celina: un delincuente muerto, un prófugo recapturado y otros dos detenidos

Policías de la Ciudad detectaron un auto con pedido de secuestro por robo y, cuando quisieron identificar a sus ocupantes, huyeron y golpearon a un agente. Un sospechoso buscado por homicidio entre los apresados

Guardar
La estación de servicio de
La estación de servicio de Chilavert y la avenida General Paz donde detectaron los policías el auto robado

Se encontraron en el mismo lugar, una estación de servicio que queda en la colectora de la avenida General Paz, del lado de la localidad bonaerense de Villa Celina. Los dos policías de la Ciudad estaban a bordo de una moto. Los cuatro sospechosos, en un Toyota Etios que llamó la atención de los oficiales: las patentes delantera y trasera diferían en una letra, y una de las dos tenía pedido de secuestro por robo.

Y entonces los agentes de la División Anillo Digital decidieron actuar: un delincuente murió y otros tres resultaron detenidos, uno es un barrabrava de Atlanta prófugo de la Justicia por homicidio.

Todo se desencadenó en la estación de servicio ubicada en la avenida General Paz y Chilavert, en el límite entre el barrio porteño de Villa Lugano y la localidad bonaerense de Villa Celina. Y luego de que uno de los policías de la Ciudad se apostara frente al coche robado y les pidiera a sus ocupantes que se bajaron.

La respuesta de los sospechosos fue escapar a toda velocidad y golpear al agente que se interponía en su camino. El uniformado repelió la fuga a los tiros.

Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias
Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias "Calabaza"

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que “los ladrones huyeron, pero no tiraron un tiro, aunque se considera que los policías se defendieron de la agresión porque el fallecido es quien conducía el coche y quien los quiso atropellar”. No lo han podido identificar aún y se desangró por un balazo en la ingle.

Por eso, el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, decidió no tomar temperamento contra los dos oficiales de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad. Sí les secuestró las armas, según dijeron las fuentes del caso a este medio.

Los detenidos y sus antecedentes

A los tres sospechosos detenidos luego de intentar escapar de los policías y de chocar contra una Renault Kangoo, los investigadores encontraron debajo del asiento delantero del Toyota Etios un arma calibre 9 milímetros con la numeración limada y que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No tenía el cargador puesto, lo hallaron los peritos de la Científica de la Bonaerense en otra parte del coche.

Pero, además, los detenidos viajaban en un coche que había sido robado el 14 de julio pasado en Haedo, a instancias de la Comisaría 2ª de Morón. Por todo ello, quedaron detenidos en la causa del fiscal Rulli por los delitos de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

Se trata de:

  • Julio Dimaso, de 32 años, con antecedentes de 2021 por falsificación de documentos y fabricación y emisión de monedas o títulos y una condena de 2019 de un año de prisión condicional por lesiones agravadas por violencia de género.
  • Diego Mehauod, de 38 años y que recibió un balazo en uno de sus brazos, estuvo preso por robo agravado en una causa de 2023. Fue trasladado al Hospital Ballestrini, donde fue asistido y se encuentra fuera de peligro.
  • Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera, de 40 años, barrabrava de Atlanta y conocido como “Calabaza”, que estaba prófugo de la Justicia desde febrero pasado, cuando huyó en taxi de una comisaría de Caballito, donde estaba preso por el crimen de un financista en Almagro. También fue detenido en abril de 2022 por abuso sexual.
Carlos Walter Molina, asesinado en
Carlos Walter Molina, asesinado en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro

Por su parte, el oficial de la Ciudad atropellado por los ladrones resultó con lesiones leves, ampliaron las fuentes del caso y agregaron que que el cuerpo del conductor fue derivado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde será sometido a una autopsia y se procederá a su identificación, ya que no contaba con documentos.

Temas Relacionados

Villa CelinatiroteosprófugosEduardo Miguel Ángel 'Calabaza' CabreraPolicía de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Tiros en Villa Celina: capturaron a “Calabaza”, el barra acusado de matar a un financista que se había fugado en taxi de una comisaría

Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera (40) se había escapado de una seccional en Caballito en febrero pasado, tras haber estado por más de dos años por el crimen de Carlos Molina. Cómo lo capturaron

Tiros en Villa Celina: capturaron

Balearon otra vez a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos: está grave

Fue ingresado este mediodía al hospital Roque Sáenz Peña de Rosario junto a otros dos heridos. Recibió dos balazos en el abdomen y por ello fue trasladado de urgencia al HECA, donde fue ingresado a quirófano

Balearon otra vez a Dylan

Un embargo de $3400 millones: quién es la empresaria procesada por la megaestafa de los 0KM

Gladys Jezabel Pallone es el epicentro de una causa investigada por la jueza Alejandra Provitola, que la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que engañó a más de 120 víctimas

Un embargo de $3400 millones:

Las sorprendentes imágenes satelitales que muestran los efectos del devastador incendio en Ezeiza

El material aéreo, captado por la empresa Satellogic, permite entender la magnitud del siniestro que se desató el viernes por la noche

Las sorprendentes imágenes satelitales que

Cecilia Strzyzowski: tras las condenas, pedirán el certificado de defunción con causa de muerte “femicidio”

El Equipo de Fiscales Especiales de Chaco señaló que el fallo contra el clan Sena y sus cómplices “marcó un antes y un después en la Justicia y en la sociedad”

Cecilia Strzyzowski: tras las condenas,
DEPORTES
Huracán vence a Barracas Central

Huracán vence a Barracas Central en un partido vital por la clasificación a la Sudamericana y los octavos del Clausura

Franco Colapinto reveló el duro desafío que tendrá en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Tomás Etcheverry y la mística de la Copa Davis: “Es la competencia que más disfruto jugar”

Los cruces a los octavos de final del Torneo Clausura, en vivo: todos los emparejamientos y la definición de la Tabla Anual

Guillermo Barros Schelotto reveló detalles de su charla con Gallardo en Vélez-River: el sorprendente elogio del Mellizo

TELESHOW
Las fotos de Buenos Aires

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Griselda Siciliani mostró las primeras imágenes como Moria Casán para la serie sobre su vida

Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

De cuasi a mini: ¿cuántos

De cuasi a mini: ¿cuántos cuerpos celestes acompañan realmente a la Tierra, además de la Luna?

Jordania reactivó el servicio militar obligatorio tras más de tres décadas

El príncipe heredero de Arabia Saudita inicia una visita clave a Estados Unidos tras siete años de aislamiento diplomático

Qué son los “musgos forenses”, la sorprendente herramienta que promete revolucionar la investigación criminal

Corea del Sur propone conversaciones militares con Pyongyang para evitar choques en la frontera