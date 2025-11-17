La trama detrás de los tiros en Villa Celina: un delincuente muerto, un prófugo recapturado y otros dos detenidos

La estación de servicio de Chilavert y la avenida General Paz donde detectaron los policías el auto robado

Se encontraron en el mismo lugar, una estación de servicio que queda en la colectora de la avenida General Paz, del lado de la localidad bonaerense de Villa Celina. Los dos policías de la Ciudad estaban a bordo de una moto. Los cuatro sospechosos, en un Toyota Etios que llamó la atención de los oficiales: las patentes delantera y trasera diferían en una letra, y una de las dos tenía pedido de secuestro por robo.

Y entonces los agentes de la División Anillo Digital decidieron actuar: un delincuente murió y otros tres resultaron detenidos, uno es un barrabrava de Atlanta prófugo de la Justicia por homicidio.

Todo se desencadenó en la estación de servicio ubicada en la avenida General Paz y Chilavert, en el límite entre el barrio porteño de Villa Lugano y la localidad bonaerense de Villa Celina. Y luego de que uno de los policías de la Ciudad se apostara frente al coche robado y les pidiera a sus ocupantes que se bajaron.

La respuesta de los sospechosos fue escapar a toda velocidad y golpear al agente que se interponía en su camino. El uniformado repelió la fuga a los tiros.

Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, alias "Calabaza"

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que “los ladrones huyeron, pero no tiraron un tiro, aunque se considera que los policías se defendieron de la agresión porque el fallecido es quien conducía el coche y quien los quiso atropellar”. No lo han podido identificar aún y se desangró por un balazo en la ingle.

Por eso, el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, decidió no tomar temperamento contra los dos oficiales de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad. Sí les secuestró las armas, según dijeron las fuentes del caso a este medio.

Los detenidos y sus antecedentes

A los tres sospechosos detenidos luego de intentar escapar de los policías y de chocar contra una Renault Kangoo, los investigadores encontraron debajo del asiento delantero del Toyota Etios un arma calibre 9 milímetros con la numeración limada y que pertenecía a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No tenía el cargador puesto, lo hallaron los peritos de la Científica de la Bonaerense en otra parte del coche.

Pero, además, los detenidos viajaban en un coche que había sido robado el 14 de julio pasado en Haedo, a instancias de la Comisaría 2ª de Morón. Por todo ello, quedaron detenidos en la causa del fiscal Rulli por los delitos de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

Se trata de:

Julio Dimaso , de 32 años, con antecedentes de 2021 por falsificación de documentos y fabricación y emisión de monedas o títulos y una condena de 2019 de un año de prisión condicional por lesiones agravadas por violencia de género.

Diego Mehauod , de 38 años y que recibió un balazo en uno de sus brazos, estuvo preso por robo agravado en una causa de 2023. Fue trasladado al Hospital Ballestrini, donde fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

“Calabaza”, que estaba prófugo de la Justicia desde febrero pasado, cuando huyó en taxi de una comisaría de Caballito, donde estaba preso por el crimen de un financista en Almagro. También fue detenido en abril de 2022 por abuso sexual. Eduardo Miguel Ángel Ajalla Cabrera , de 40 años, barrabrava de Atlanta y conocido como, que estaba prófugo de la Justicia desde febrero pasado, cuando huyó en taxi de una comisaría de Caballito,. También fue detenido en abril de 2022 por abuso sexual.

Carlos Walter Molina, asesinado en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro

Por su parte, el oficial de la Ciudad atropellado por los ladrones resultó con lesiones leves, ampliaron las fuentes del caso y agregaron que que el cuerpo del conductor fue derivado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde será sometido a una autopsia y se procederá a su identificación, ya que no contaba con documentos.