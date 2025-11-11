Fue a ver a Deportivo Riestra y quedó detenido por un caso de abuso sexual contra una menor

Detienen a un hincha de Deportivo Riestra por abuso sexual

Un hincha de Deportivo Riestra fue detenido por la Policía de la Ciudad durante los controles previos a un partido ante Independiente. Lo identificaron tras un pedido de captura por abuso sexual agravado contra una menor, mediante el programa Tribuna Segura, en las inmediaciones del estadio Guillermo Laza, en el barrio porteño de Villa Soldati.

La detención ocurrió este lunes, cuando los agentes verificaron la identidad del hombre de 34 años, de nacionalidad paraguaya, quien figuraba en los sistemas policiales como buscado por requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2.

El procedimiento se encuadró en los controles habituales del programa que apunta a reforzar la seguridad en espectáculos deportivos y permite detectar personas vinculas a delitos. De acuerdo a la información que pudo conocer Infobae, los efectivos ubicaron al imputado durante el acceso al evento deportivo. Inmediatamente, quedó aprehendido.

El sospechoso de 34 años, identificado con las iniciales N. I. A. había sido declarado en estado de “rebeldía” en marzo del año pasado por estar acusado de cometer un “abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, reiterado en tres oportunidades”, de acuerdo con lo detallado en la declaración judicial a la que accedió Infobae.

El acusado integraba la lista de prófugos de la Justicia por delitos graves, y su captura fue posible a partir de la acción coordinada entre las fuerzas policiales y los sistemas de consulta de antecedentes en tiempo real. Fuentes oficiales detallaron que el pedido de detención por el delito contra la joven había sido emitido por las autoridades judiciales tras el avance de una investigación que involucró a distintas dependencias de la justicia penal.

Por su parte, la Policía de la Ciudad desarrolló el operativo en cercanías del estadio, del cual participaron agentes asignados al programa de control de ingreso. Con la reciente captura, ya se realizaron 46 detenciones de personas buscadas por la Justicia, a lo largo de más de 300 partidos, organizados en territorio porteño desde enero de 2025 hasta mediados del corriente mes Los detenidos en este marco presentaban pedidos por diferentes delitos, que incluyeron homicidio, abuso sexual, robo y narcotráfico.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2, encargado de la causa.

Lo detuvieron en las inmediaciones a la cancha (Foto: Policía de la Ciudad)

Otro detenido en la previa a un partido

Un joven de 21 años con pedido de captura por un violento robo fue detenido cuando intentaba ingresar al estadio Coloso Marcelo Bielsa para presenciar el partido entre Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata, a fines de agosto.

La aprehensión se concretó también durante un control del sistema Tribuna Segura, según informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el medio local Rosario3.

El arresto de F. S. está relacionado con la investigación de un asalto perpetrado la madrugada del 22 de mayo de 2024 en la localidad santafesina de Arequito, donde tres personas llegaron en un Honda Fit a una vivienda ubicada en la avenida 9 de Julio al 1500. Según precisó el fiscal Emiliano Ehret, los sospechosos escalaron el tapial perimetral y forzaron las aberturas hasta lograr ingresar al domicilio. Al ser sorprendidos por el propietario, uno de los intrusos le disparó en el glúteo derecho para luego huir del lugar en el automóvil.

Detuvieron a un hincha de Newell’s con pedido de captura por un violento robo cuando intentó ingresar a la cancha (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe)

La causa avanzó tras varios allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones el 31 de octubre de 2024 en el barrio Parque Casas y en diferentes sectores de la localidad santafecina, particularmente en la villa Puente Negro, en Washington al 1700 y en Corrientes al 1700. Durante estos operativos, las fuerzas de seguridad incautaron drogas, dinero en efectivo y diversos objetos relevantes para la investigación. Además, en junio se había decomisado un automóvil vinculado a los hechos denunciados.

De acuerdo con la información del portal mencionado, en el marco de la causa, J. D., de 30 años, fue detenido en noviembre del año pasado, bajo la acusación de robo calificado cometido con arma, en poblado y en banda.