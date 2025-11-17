Le pusieron una tobillera por violencia de género, se la sacó y entró a la casa de su ex: lo atraparon por el botón antipático

Un hombre de 27 años que había sido denunciado por su expareja tras sufrir distintos episodios de violencia de género fue detenido dos días después de que cortara la tobillera electrónica que le habían puesto de forma preventiva para que no se aproximara a la víctima.

El sospechoso, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento a la denunciante, fue capturado, justamente, en la casa de su ex, luego de que ella accionara el botón antipánico.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que todo ocurrió minutos antes de las 3 de la madrugada de este lunes, cuando personal de la División Patrulla Preventiva de la Policía de Chaco recibió la denuncia por un episodio de violencia en una casa ubicada en la zona sudoeste de la capital provincial.

Una vez en el lugar, los agentes demoraron a P.E.E.. y notaron que había causado disturbios dentro de la vivienda.

A raíz de otros episodios de violencia de género previos, P.E.E. tenía prohibido acercarse a su ex, según confiaron fuentes del caso a este medio. Además, la Justicia había dispuesto la colocación de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, pero él mismo se encargó de cortarla y abrirla el último sábado.

Tras su arresto, la Policía lo trasladó a la Comisaría 7a de Resistencia, donde permanece alojado. El hombre fue notificado por las causas “prohibición de acercamiento” y “corte y apertura de dispositivo dual”, según detallaron desde la fuerza.

Por su parte, la denunciante también fue examinada por un médico de la fuerza para evaluar su estado de salud, y luego acompañada hasta la División de Violencia Familiar y de Género para realizar la denuncia correspondiente.

Una mujer fue atacada a cuchillazos y sartenazos por su pareja

Un domicilio ubicado en el barrio Villa Tranquila, en la localidad de Dock Sud, partido bonaerense de Avellaneda, fue escenario del violento ataque que sufrió una mujer de 44 años el pasado miércoles por parte de su pareja, quien la apuñaló y golpeó con una sartén tras recriminarle sobre su paradero durante el día, en medio de un ataque de celos.

Tras un allanamiento realizado por personal de la Policía Bonaerense en su casa, el agresor quedó detenido e imputado por lesiones y amenazas agravadas.

Una mujer fue atacada a cuchillazos y sartenazos por su pareja en Dock Sud, en medio de un ataque de celos.

Fuentes policiales consultadas por este medio señalaron que el hecho ocurrió en una finca ubicada en Manuel Estévez, donde la víctima, identificada como Mónica, fue agredida en medio de una fuerte discusión con J.L.R., de 59 años.

Al ser entrevistada por personal de la Policía Departamental de Avellaneda, la mujer relató que, durante una visita al domicilio de su novio, este le exigió explicaciones acerca de su ausencia durante todo el día.

En ese contexto, el hombre reaccionó con violencia y empujó a Mónica, la lanzó al suelo y la agredió con patadas.

La víctima intentó refugiarse en otra habitación, pero el atacante tomó un cuchillo y, utilizando el mango de madera como arma, le provocó una fractura y otros cortes superficiales en uno de los brazos. No conforme con ello, J.L.R. continuó el ataque y empleó una sartén para golpear a la mujer.

En medio de la desesperación, Mónica logró huir al patio del domicilio, donde limpió la sangre de su rostro y escapó hacia una remisería cercana para pedir auxilio. Posteriormente, se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia.

Las tres armas blancas secuestradas en el domicilio del agresor

La investigación, encabezada por el Gabinete de Investigaciones Complejas y Análisis Criminal (GIACS) de la Policía Bonaerense, derivó en la emisión de una orden de allanamiento solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 (UFIyJ 2) de Avellaneda-Lanús y el Juzgado de Garantías N° 3. El operativo, realizado con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3a y la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Avellaneda, se realizó en el domicilio del acusado.

Al brindar su declaración ante los uniformados, la denunciante también manifestó que su pareja poseía al menos un arma de fuego en la vivienda, la cual había observado mientras convivían. En el allanamiento realizado en el domicilio del imputado no se hallaron armas de fuego, pero sí permitió identificar otros elementos de interés para la causa, entre ellos tres armas blancas.

Las autoridades notificaron sobre su situación legal a J.L.R., quien fue imputado por lesiones y amenazas agravadas.