Crimen y Justicia

Le pusieron una tobillera por violencia de género, se la sacó y entró a la casa de su ex: lo atraparon por el botón antipático

Ocurrió en Resistencia, en la provincia de Chaco. El hombre, de 27 años, llevaba el dispositivo como medida preventiva y, a la vez, tenía una prohibición de acercamiento a la víctima

Guardar

Un hombre de 27 años que había sido denunciado por su expareja tras sufrir distintos episodios de violencia de género fue detenido dos días después de que cortara la tobillera electrónica que le habían puesto de forma preventiva para que no se aproximara a la víctima.

El sospechoso, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento a la denunciante, fue capturado, justamente, en la casa de su ex, luego de que ella accionara el botón antipánico.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que todo ocurrió minutos antes de las 3 de la madrugada de este lunes, cuando personal de la División Patrulla Preventiva de la Policía de Chaco recibió la denuncia por un episodio de violencia en una casa ubicada en la zona sudoeste de la capital provincial.

Una vez en el lugar, los agentes demoraron a P.E.E.. y notaron que había causado disturbios dentro de la vivienda.

A raíz de otros episodios de violencia de género previos, P.E.E. tenía prohibido acercarse a su ex, según confiaron fuentes del caso a este medio. Además, la Justicia había dispuesto la colocación de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, pero él mismo se encargó de cortarla y abrirla el último sábado.

Tras su arresto, la Policía lo trasladó a la Comisaría 7a de Resistencia, donde permanece alojado. El hombre fue notificado por las causas “prohibición de acercamiento” y “corte y apertura de dispositivo dual”, según detallaron desde la fuerza.

Por su parte, la denunciante también fue examinada por un médico de la fuerza para evaluar su estado de salud, y luego acompañada hasta la División de Violencia Familiar y de Género para realizar la denuncia correspondiente.

Una mujer fue atacada a cuchillazos y sartenazos por su pareja

Un domicilio ubicado en el barrio Villa Tranquila, en la localidad de Dock Sud, partido bonaerense de Avellaneda, fue escenario del violento ataque que sufrió una mujer de 44 años el pasado miércoles por parte de su pareja, quien la apuñaló y golpeó con una sartén tras recriminarle sobre su paradero durante el día, en medio de un ataque de celos.

Tras un allanamiento realizado por personal de la Policía Bonaerense en su casa, el agresor quedó detenido e imputado por lesiones y amenazas agravadas.

Una mujer fue atacada a
Una mujer fue atacada a cuchillazos y sartenazos por su pareja en Dock Sud, en medio de un ataque de celos.

Fuentes policiales consultadas por este medio señalaron que el hecho ocurrió en una finca ubicada en Manuel Estévez, donde la víctima, identificada como Mónica, fue agredida en medio de una fuerte discusión con J.L.R., de 59 años.

Al ser entrevistada por personal de la Policía Departamental de Avellaneda, la mujer relató que, durante una visita al domicilio de su novio, este le exigió explicaciones acerca de su ausencia durante todo el día.

En ese contexto, el hombre reaccionó con violencia y empujó a Mónica, la lanzó al suelo y la agredió con patadas.

La víctima intentó refugiarse en otra habitación, pero el atacante tomó un cuchillo y, utilizando el mango de madera como arma, le provocó una fractura y otros cortes superficiales en uno de los brazos. No conforme con ello, J.L.R. continuó el ataque y empleó una sartén para golpear a la mujer.

En medio de la desesperación, Mónica logró huir al patio del domicilio, donde limpió la sangre de su rostro y escapó hacia una remisería cercana para pedir auxilio. Posteriormente, se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia.

Las tres armas blancas secuestradas
Las tres armas blancas secuestradas en el domicilio del agresor

La investigación, encabezada por el Gabinete de Investigaciones Complejas y Análisis Criminal (GIACS) de la Policía Bonaerense, derivó en la emisión de una orden de allanamiento solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 (UFIyJ 2) de Avellaneda-Lanús y el Juzgado de Garantías N° 3. El operativo, realizado con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3a y la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Avellaneda, se realizó en el domicilio del acusado.

Al brindar su declaración ante los uniformados, la denunciante también manifestó que su pareja poseía al menos un arma de fuego en la vivienda, la cual había observado mientras convivían. En el allanamiento realizado en el domicilio del imputado no se hallaron armas de fuego, pero sí permitió identificar otros elementos de interés para la causa, entre ellos tres armas blancas.

Las autoridades notificaron sobre su situación legal a J.L.R., quien fue imputado por lesiones y amenazas agravadas.

Temas Relacionados

Violencia de GéneroChacoúltimas noticias

Últimas Noticias

Nueva pista en el crimen de la psiquiatra: ¿la víctima tenía un acosador?

Así lo sugirieron dos amigas de Virginia Franco a la Policía Bonaerense. Esperan que declaren como testigos en las próximas horas. Las pericias que faltan: antenas de celulares y barridos de cámaras. El caso está en manos del fiscal Álvaro Garganta

Nueva pista en el crimen

Los integrantes del clan Sena recibirán una condena a prisión perpetua

El sábado pasado fueron declarados culpables por el jurado popular. Si bien en los próximos días se conocerá la condena, en el caso de ellos no hay ponderación posible, anticipó la jueza Dolly Fernández en diálogo con Infobae en Vivo

Los integrantes del clan Sena

Gas butano, fósforo rojo y tóxicos: qué había dentro de la empresa en la que se inició el incendio en Ezeiza

El fuego que se desató en el Polígono Industrial de Ezeiza se habría originado en un depósito de sustancias peligrosas de la empresa Logischem S.A. y se extendió a los galpones de otras firmas. La fiscalía espera un testimonio clave mientras arrancan las pericias

Gas butano, fósforo rojo y

Crimen de la psiquiatra en La Plata: el misterio del empresario demorado y las fotos de la casa donde la mataron

Virginia Franco fue hallada muerta en su casa de la capital provincial con un corte en el cuello. Un hombre de 45 años fue identificado y luego liberado tras declarar ante el fiscal Álvaro Garganta. ¿Controlaba la vida de la víctima?

Crimen de la psiquiatra en

Buscan a un peligroso asesino que escapó de la cárcel en Misiones: estaba detenido por el crimen de su madrastra

Se trata de Yonatan Ariel D., de 34 años. Se fugó este domingo de la Unidad Penal VII de Puerto Rico y es buscado intensamente por la Policía provincial. El detalle que lo distingue

Buscan a un peligroso asesino
DEPORTES
El incómodo momento que vivió

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se paró 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

Drama en el fútbol asiático: una jugadora de 15 años se desplomó en medio de un partido y tuvo que ser internada de urgencia

La acusación de la selección de Nigeria tras quedar afuera del Mundial 2026: “Congo hizo algo de vudú”

TELESHOW
La China Suárez relató cómo

La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

Graciela Alfano se animó a bailar en plena calle y el video se volvió viral: “Si se te levanta la falda”

Oasis se despidió a lo grande de Buenos Aires: ovación, reverencias y emoción en el último show en el país

Maxi López reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con Daniela Christiansson

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz denuncia un “robo”

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela

Cómo es la nueva técnica de estimulación cerebral que ayuda a recuperar la visión tras un ACV

Entre sarcófagos, papiros y estatuillas, el Bellas Artes inaugura una muestra inédita del Antiguo Egipto

Mozambique enfrenta su peor crisis humanitaria en ocho años: “La violencia y los asesinatos continúan”