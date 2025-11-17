Crimen y Justicia

500 mil dólares y una recaudación diaria de $10 millones: golpe a la banda residual del Clan Villalba que invirtió plata de la droga en una constructora

Son ocho los detenidos tras 13 allanamientos en San Martín. Uno de los sospechosos tenía 31 tarjetas de crédito y débito a su nombre, hallaron Tusi y un arsenal oculto en una rejilla

Golpe a la banda residual del Clan Villalba que invirtió plata de la droga en una constructora

La sospecha era firme. Hay rey preso, rey puesto. Y así pasó. Después del operativo “Droga Salvaje” de 2022, por el que cayó la banda liderada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba -condenado a 27 años de cárcel-, acusada de vender cocaína contaminada con fentanilo y matar a 24 personas; la organización criminal se reorganizó. Incluso, se fortaleció en distintos barrios del partido de San Martín: no sólo continuaba con la venta de drogas al menudeo, sino que amplió sus actividades criminales al lavado de activos y se sospecha que invirtió 1.400 millones de pesos en una empresa constructora de la zona. Una muestra: en dos cajas de seguridad de un banco tenían 490 mil dólares.

Es que, en los últimos días, la Policía Federal hizo una serie de operativos que culminó con la detención de 8 sospechosos y el secuestro de los dólares de las cajas de seguridad, según se informó oficialmente.

También incautaron drogas, armas y una suma millonaria de dinero en efectivo en pesos, en el marco de una investigación que apuntó a darle un golpe a la estructura residual del Clan Villalba, una de las organizaciones narco más emblemáticas del conurbano bonaerense.

Todo fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence y con intervención de la Secretaría N°5 de Hernán Roncaglia.

Todos los detenidos

La magistrada en 2023 había advertido sobre los herederos del Clan Villalba y volvió a procesar con prisión preventiva a Iván “Salvaje” Villalba, el principal del imperio narco que sembró “Mameluco” en los barrios más vulnerables de San Martín, por liderar desde el penal de Magdalena una facción de la banda de su padre en uno de los barrios.

Justamente, entre la noche del 13 y la mañana del 14 de noviembre pasados, los federales allanaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con epicentro en los barrios Villa 18, Puerta 8 y Curita, históricamente vinculados al tráfico de estupefacientes.

Los dólares que encontraron en la caja de seguridad de uno de los detenidos

La investigación, que demandó más de un año de trabajo y se nutrió de escuchas telefónicas, seguimientos y análisis de movimientos financieros, se inscribe en la saga de causas abiertas tras el trágico episodio de febrero de 2022, cuando 24 personas murieron por consumir cocaína adulterada con fentanilo en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El operativo posterior, conocido como “Droga Salvaje”, motivó la unificación de expedientes narcos de esa zona bajo la órbita del juzgado de Vence. Según las fuentes del caso, “el tribunal comenzó a unificar causas de narcotráfico en variadas villas del conurbano bonaerense como ser Villa 18, Puerta 8 y Curita”.

Parte del arsenal incautado

A pesar de la condena a 27 años de prisión que desde 2018 cumple Miguel Ángel “Mameluco” Villalba —apodado “El Rey de la Cocaína” y detenido en el penal de Ezeiza desde 2011—, la investigación permitió establecer que la organización continuaba operando bajo una estructura de recambio, con nuevos responsables de la logística, la recaudación y la distribución de drogas.

“Se reorganizaron para reemplazar a sus colegas detenidos y procurar el dinero para sus defensores, familiares y manutención dentro de los penales en los que se hallaban alojados”, indicaron fuentes del caso.

La rejilla donde estaba el arsenal

Cajas de seguridad y armas en la rejilla

El operativo se inició con la interceptación de dos vehículos en la zona céntrica de San Martín, donde se realizaba un intercambio de bolsos con una recaudación diaria estimada en 10 millones de pesos.

A partir de esa maniobra, se desencadenaron 13 allanamientos en domicilios y puntos de venta, tanto en la vía pública como en viviendas particulares de la Ciudad de Buenos Aires, San Martín, González Catán y Villa Bosch.

Parte de la droga secuestrada

En total, se secuestraron más de 14 millones de pesos, 490.100 dólares estadounidenses y 15 reales brasileños, además de 31 tarjetas de crédito y débito a nombre de uno de los detenidos, máquinas de contar billetes, computadoras, balanzas digitales y cuadernos con anotaciones detalladas de las ventas diarias.

El despliegue policial permitió identificar dos búnkeres de seguridad donde se halló una importante cantidad de estupefacientes fraccionados y listos para la venta.

En una casa de Monteagudo al 900, de Villa Bosch, incautaron 4.630 envoltorios con clorhidrato de cocaína (2.275 gramos) y 1.900 envoltorios de nailon con 1.769 gramos de sustancia, junto a $60.787.500 en efectivo, cinco teléfonos celulares y dos motos de alta cilindrada con pedido de secuestro.

La millonaria cifra en dólares secuestrada de cajas de seguridad de uno de los detenidos

En otro punto clave, Brasil y El Tanque, Barrio El 18, San Martín, se secuestraron 1.596 gramos de cocaína, 1.896 gramos de marihuana y 95 gramos de “tusi”, además de un arsenal compuesto por tres revólveres, cinco pistolas, 292 municiones de distintos calibres, cinco cargadores y dos chalecos antibala.

“Se logró visualizar en el piso una rejilla tipo desagüe donde estaba se ocultaban cinco pistolas y tres revólveres de distintos calibres con numeración limada, munición de alto calibre, cargadores y demás prolongadores para ampliar el rango de fuego”, describieron las fuentes del caso.

Entre los detenidos figuran D.D.C. (58 años), A.A.T. (23), J.M.G. (58), M.T.G.F. y M.A.L., además de J.M.G. (61), A.D.P. (34) y M.S.M. (41), todos de nacionalidad argentina.

La recaudación diaria: 10 millones de pesos

Fue D.D.C. a quien en sus cajas de seguridad de un banco le incautaron 490.100 dólares.

Los investigadores destacaron que la banda contaba con una “prolija contabilidad del dinero producto de las ventas” de estupefacientes y las vinculaciones con el sicariato tras el hallazgo de tres chalecos antibala y pasamontañas y el gran poder de fuego“.

