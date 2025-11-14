Mató a tiros un hombre durante una discusión por drogas en Neuquén y fue declarado culpable

El hombre lo mató en medio de una discusión por drogas

Un tribunal declaró culpable a Federico Norberto Abello, conocido como “El Gordo Fede”, por el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, en el barrio Villa Ceferino de Neuquén. La pena se conocerá la semana próxima.

El proceso judicial que terminó con la declaración de responsabilidad sobre Abello comenzó el viernes pasado y culminó a principios de esta semana, con la presentación de los alegatos de ambas partes.

La fiscal Lucrecia Sola, a cargo de la acusación, sostuvo ante el tribunal la hipótesis de homicidio agravado, descartando la existencia de legítima defensa y atribuyendo la muerte de Basualdo Millacán a una reacción desproporcional tras una discusión vinculada a la compraventa de estupefacientes.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la fiscalía, el 12 de enero de 2025, Basualdo Millacán llegó al domicilio de Abello, con la intención de realizar una transacción por drogas. Dentro de la vivienda se generó una discusión que se trasladó al exterior de la vivienda, donde la situación escaló hasta derivar en el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según el relato judicial citado por LM de Neuquén, Abello accionó el arma en tres oportunidades: el primer disparo no salió, el segundo no hirió a la víctima y el tercer tiro impactó en el tórax del hombre, causándole la muerte de manera instantánea. Luego del hecho, el ahora condenado volvió a su domicilio y, más tarde, se retiró de la escena junto a su pareja a bordo de un automóvil.

Sin embargo, no permaneció mucho tiempo prófugo, puesto que se entregó en la Comisaría Tercera a menos de 24 horas del crimen, ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad y el paradero incierto de su círculo de confianza.

Las pericias criminalísticas, presentadas ante el tribunal, confirmaron el trayecto del proyectil y la compatibilidad de la herida con el arma secuestrada en la investigación. La calificación legal fijada fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal Argentino.

La sala de audiencias donde se llevó a cabo el juicio por asesinato en Neuquén (LMNeuquén)

Durante el juicio, la defensa de Abello alegó que el acusado actuó en legítima defensa y postuló la absolución por el cargo de tenencia indebida de arma de fuego, un hecho ocurrido el año anterior en el mismo domicilio. Sin embargo, los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo avalaron la posición de la Fiscalía y declararon la responsabilidad penal del imputado en ambos hechos.

La fiscal Sola subrayó ante el tribunal que el accionar de Abello fue intencionado y no una reacción defensiva.

De igual forma, la investigación continuó su curso y puso el foco en las bandas narcocriminales que operan en la zona.

En marzo de este año, ante la seguidilla de ataques, la Brigada policial concretó allanamientos y logró identificar a nuevos sospechosos e incautar material vinculado al narcotráfico.

En los domicilios revisados se encontraron armas de fabricación casera (“tumberas”), pistolas, cartuchos, municiones, una camioneta Toyota Hilux, envoltorios con drogas, una balanza digital y una huerta con 44 plantas de Cannabis sativa, según el parte oficial.

El despliegue policial fue considerado “positivo y necesario para evitar la consolidación de nuevas facciones criminales”, de acuerdo a declaraciones de la fuerza recogidas por medios locales.

Abello llegó al debate privado de libertad en el marco de la prisión preventiva dictada tras el crimen. La medida seguirá vigente hasta la próxima audiencia, donde el tribunal definirá la extensión de la pena aplicable por los delitos probados.