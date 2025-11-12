Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Diego Maradona: se postergó la audiencia preliminar programada para este miércoles

La jornada tenía como objetivo el control y la admisión de las pruebas presentadas por las partes. Se realizará a principios de diciembre

Guardar
El nuevo juicio por la
El nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzará en marzo de 2026 (RS Fotos)

Después del escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, que terminó con la nulidad del primer debate oral y un jury en su contra, el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo un revés: la audiencia preliminar prevista para este miércoles fue postergada.

La cita debía realizarse a las 10.30 y tenía como objetivo el control y la admisión de las pruebas presentadas por las partes. Según adelantaron fuentes del caso a Infobae, la audiencia fue reprogramada para el 2 de diciembre.

Hay que recordar que recientemente las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque, de la psiquiatra Agustina Cosachov y de Nancy Forlini habían solicitado la suspensión tanto de la audiencia preliminar como del debate oral, hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resuelva los recursos presentados.

El inicio del juicio oral quedó fijado para el 17 de marzo de 2026 a las 10. Ese día serán juzgados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna, además de los mencionados Luque y Cosachov.

El neurocirujano Leopoldo Luque (Reuters/Francisco
El neurocirujano Leopoldo Luque (Reuters/Francisco Loureiro)

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, compuesto por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, dispuso la fecha luego de una solicitud de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren y los abogados querellantes que reclamaban avanzar en la causa.

En los últimos meses, el mismo tribunal rechazó el pedido de juicio por jurados que presentó la defensa de Luque porque ya no era el momento procesal adecuado.

También denegó la solicitud de la psiquiatra Cosachov, que pidió aplicar el principio de non bis in idem para evitar un nuevo juicio. El tribunal explicó: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos”.

La psiquiatra Agustina Cosachov (Reuters/Agustín
La psiquiatra Agustina Cosachov (Reuters/Agustín Marcarián)

Distinta es la situación de la octava imputada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien enfrentará las acusaciones en un debate separado ante un jurado popular.

El juicio nulo

El primer debate oral por el fallecimiento de Maradona había comenzado el 11 de marzo pasado y fue declarado nulo el 29 de mayo, tras más de dos meses de debate y 40 testigos.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Makintach, estuvo a cargo del proceso.

Sin embargo, luego de que se conociera que la magistada Makintach había autorizado la grabación de un documental sobre el caso sin el consentimiento de las partes, se resolvió su nulidad.

Julieta Makintach (Aglaplata)
Julieta Makintach (Aglaplata)

En la última audiencia, Savarino tomó la palabra y comunicó: “La doctora Makintach intervino de modo parcial en el desarrollo del debate. Quiero recordarles que tanto los particulares como los imputados que tienen derecho a ser leídos por un tribunal imparcial. La doctora Di Tommaso y quien les habla, Maximiliano Savarino, cumplimos con esa garantía judicial. Creemos que la doctora Makintach no”.

Y agregó: “Coincidimos en todo con lo señalado por el secretario de Justicia, Patricio Ferrari, en cuanto a la audiencia del martes pasado, que señaló que la única persona responsable de todo esto es la jueza recusada. Nosotros entendemos que Di Tommaso y quien les habla, Maximiliano Savarino, hicimos todo lo necesario para llevar a cabo el juicio”.

La jueza Verónica Di Tommaso habló sobre el final de la jornada, adhirió a los dichos de su colega e intentó despegar a la Justicia del hecho. Finalmente, parafraseó a Maradona y dijo: “La Justicia no se mancha”.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego Armando MaradonaLeopoldo LuqueAgustina CosachovÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Casi una tonelada de cocaína, el hallazgo tras la caída de uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Brian Bilbao fue capturado tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga. En el operativo se halló uno de los cargamentos más grandes de la historia

Casi una tonelada de cocaína,

Acusaron de mentiroso al influencer que denunció que golpearon a su abuela: los videos de su defensa

El creador de contenidos Tomás Mazza difundió que la imagen de la mujer golpeada era vieja. Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas, le respondió y sumó a la víctima del ataque a sus posteos audiovisuales

Acusaron de mentiroso al influencer

Estafa en Chubut: unos 70 hinchas de Boca pagaron hasta $800 mil, pero no pudieron viajar al Superclásico

Abonaron el traslado y la entrada al partido a través de una agrupación de Trelew que habitualmente armaba tours a la Bombonera, pero los micros nunca salieron y muchos de los afectados tuvieron que hacer la denuncia ante la Policía

Estafa en Chubut: unos 70

El testimonio de la amiga de la jueza que hizo el documental “Justicia Divina” y provocó el llanto de Julieta Makintach

María Lía Vidal Aleman, cercana a la magistrada desde la infancia y autora de la idea del audiovisual sobre el juicio por la muerte de Maradona, declaró este martes en el jury

El testimonio de la amiga

El dramático caso del bebé de 6 meses abusado en Rosario: imputaron al padrastro y seguirá preso

Se trata de Guillermo Mario Vázquez. La víctima permanece internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela

El dramático caso del bebé
DEPORTES
Argentina terminó como la mejor

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

Romario rompió con su novia 37 años menor: aseguran que fue visto con una “misteriosa rubia”

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

TELESHOW
Abel Pintos, nuevo Padrino del

Abel Pintos, nuevo Padrino del Hospital de Niños: una voz solidaria que impulsa grandes cambios

El divertido ida y vuelta de Juana Repetto y su expareja, Sebastián Graviotto: “Un poco de humor”

Maxi López mostró su costado solidario: jornada de trabajo y juegos

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Entre la represión y la

Entre la represión y la sucesión: Daniel Ortega cumplió 80 años delegando el poder a su esposa e hijos en Nicaragua

Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal

Vacunarse salva vidas: el Perú refuerza la protección gratuita nacional ante enfermedades prevenibles

Apagón nacional en República Dominicana: un fallo masivo dejó al país sin luz y paralizó servicios esenciales

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China