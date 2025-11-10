Detuvieron a un joven que atacó a su mamá y apuñaló a su hermano cuando intentó defenderla en Misiones

El joven atacante fue detenido después del hecho y luego de intentar agredir a los policías (El Territorio)

La tranquilidad habitual del barrio Cantera en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, se vio abruptamente interrumpida ayer domingo por la mañana debido a un caso de violencia intrafamiliar que activó una rápida respuesta policial. Un joven de 23 años, identificado como M. Á. V., fue detenido tras atacar a su madre y herir con un cuchillo a su hermano mayor, quien intervino en su defensa.

El episodio, que ocurrió alrededor de las 9:20. Un llamado al 911 alertó sobre una grave pelea familiar en el interior de una vivienda del barrio, ubicada en una de las zonas residenciales de Apóstoles.

Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera llegaron al lugar, hallaron a un hombre de 27 años con una herida cortante en el abdomen, quien relató haber sido atacado tras intervenir para proteger a su madre de 65 años, que había sido objeto de agresiones verbales por parte del acusado.

El personal médico brindó asistencia inmediata al herido, que fue derivado a un centro asistencial para su evaluación y control. Según los primeros diagnósticos, la lesión cortical no comprometió órganos vitales y la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación por la profundidad de la herida.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, la violencia ejercida por el atacante no se limitó al interior del domicilio. La resistencia opuesta durante su detención y la amenaza directa a los agentes policiales con el cuchillo generaron alarma entre los vecinos y obligaron a extremar las medidas de seguridad durante el procedimiento.

El arma fue incautada y el acusado trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia de Instrucción de Apóstoles.

La Comisaría Tercera de Apóstoles tomó intervención bajo las directivas del juzgado de instrucción local, que dispuso la notificación de antecedentes y la valoración psicológica del detenido.

La causa fue caratulada como “lesiones y amenazas calificadas en contexto de violencia familiar”, un agravante que podría derivar en medidas cautelares adicionales y seguimiento por parte del organismo de protección de víctimas.

Apuñaló a su hermanastra mayor para defender a su mamá en una pelea

Hace unos meses, en otro caso de violencia intrafamiliar, un historial de adicción a las drogas y un enfrentamiento familiar que se salió de control fue telón de fondo de un salvaje crimen ocurrido en la ciudad de La Plata, donde un adolescente de 16 años asesinó de al menos dos puñaladas en el cuello a su hermanastra mayor para defender a la mamá en medio de una pelea.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 43 entre 25 y 26, en el barrio La Loma. Según trascendió, los investigadores creen que la víctima fatal -una mujer de 34 años identificada como Sabrina C.- ingresó a la vivienda por la fuerza y luego abordó a su madre en forma violenta para exigirle que le entregara dinero para comprar droga. Al escuchar la pelea, el menor intervino, trató de apaciguar los ánimos y, como le fue imposible, tomó un cuchillo de cocina e hirió de gravedad a la mujer.

Al lugar, concurrieron efectivos de la Seccional Nº4 y una ambulancia del servicio de Emergencias, que trasladó a la mujer con vida hasta el hospital San Juan de Dios. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer mucho ante las lesiones en el cuello y Sabrina murió pocos minutos después. Fuentes del sanatorio señalaron que una de las puñaladas afectó una arteria.

El expediente, calificado como homicidio, quedó a cargo de Carmen Ibarra, fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. Según los primeros datos de la investigación, detrás del crimen se teje una historia de adicción a las drogas por parte de la mujer que fue asesinada. Es que según indicaron fuentes policiales y judiciales, su dependencia de los estupefacientes la llevó incluso a perder la custodia de sus dos hijos menores, quienes estaban a cargo de la abuela.

La mujer de 34 años aprovechó que en la casa no se encontraba la actual pareja de su madre, ingresó y comenzó a pedirle dinero de manera violenta. En ese momento, un chico de 12 años -también hermanastro de Sabrina- despertó al adolescente de 16 para avisarle lo que ocurría.