Crimen y Justicia

Se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la mujer asesinada por su esposo en Misiones

Las autoridades judiciales analizan las circunstancias del femicidio de Claudia de Lisboa de 41 años, mientras familiares y allegados serán citados para aportar datos sobre el entorno y posibles motivos del ataque fatal

Agentes de la Policía de Misiones encontraron los cuerpos de la pareja en una vivienda rural de Colonia Yacutinga.

La investigación sobre el femicidio en Colonia Yacutinga ha sumado nuevos elementos tras la difusión de los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Claudia de Lisboa, de cuarenta y un años. El informe forense, elaborado por el Cuerpo Médico Forense y remitido al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, determinó que la víctima recibió dos disparos de escopeta a corta distancia, uno en la axila derecha y otro en la cadera.

El caso, que conmocionó a la localidad de Gobernador Roca el pasado domingo, continúa bajo análisis mientras la Justicia procura reconstruir los hechos previos al crimen. La pesquisa se encuentra a la espera de nuevas declaraciones testimoniales, especialmente de familiares y allegados de los fallecidos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque y el posterior suicidio del presunto agresor, Omar Rozsinieski, de sesenta y ocho años.

Hasta el momento, los investigadores no han logrado establecer un móvil claro para el crimen. Según información recabada por fuentes con acceso a la causa, no se habrían registrado conflictos recientes entre la pareja, lo que mantiene como incógnita el motivo que llevó a Rozsinieski a disparar contra de Lisboa. Este aspecto se ha convertido en uno de los principales focos de la investigación judicial, informó el medio local El Territorio.

En el entorno de la víctima y el victimario circulan versiones que sugieren que Lisboa y Rozsinieski ya no mantenían una relación de pareja al momento del hecho y que la mujer habría iniciado un nuevo vínculo sentimental. Estas afirmaciones, aportadas por vecinos de la zona, aún no han sido confirmadas oficialmente y forman parte de las líneas de investigación abiertas por la Justicia.

Otro elemento bajo análisis es el testimonio que indica que el hermano de Rozsinieski, quien reside a escasa distancia de la vivienda donde ocurrió el crimen, también habría sido amenazado con la escopeta por el propio Rozsinieski antes de los hechos fatales. Este dato, de comprobarse, podría aportar información relevante sobre el estado anímico y las intenciones del atacante en las horas previas al femicidio.

La causa permanece en etapa de instrucción, mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos y las motivaciones detrás de este hecho que ha generado conmoción en la comunidad de Colonia Yacutinga.

Cómo se produjo el femicidio seguido de suicidio

El hecho se conoció cerca de las 15:45 del domingo, cuando un llamado al 911 alertó a los efectivos policiales sobre disparos de arma de fuego en una vivienda situada junto a la ruta provincial N° 6.Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América encontraron el cuerpo de Claudia de Lisboa, de cuarenta y un años, tendido frente a la casa, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Tras un rastrillaje en la misma propiedad, a unos doscientos metros, los agentes hallaron el cadáver de Omar Rozsinieski, de sesenta y ocho años, quien presentaba un disparo en la cabeza. Junto a él, se localizó una escopeta calibre .28, que fue sometida a peritaje, según detallaron las fuentes policiales a Infobae.

En el lugar trabajaron peritos de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las diligencias ordenadas por el juez de Instrucción 2 de Jardín América, Roberto Sena. La investigación, bajo estrictas medidas judiciales, busca establecer la secuencia precisa de los hechos y confirmar la hipótesis de un presunto femicidio seguido de suicidio. Por tal motivo, se espera profundizar a partir del testimonio por parte de los familiares y amigos de las víctimas.

