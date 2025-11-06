Crimen y Justicia

Pidieron 5 años de prisión para un comerciante chino acusado de abusar de tres empleadas en Bahía Blanca

Los hechos habrían ocurrido en un supermercado de la calle 11 de abril del 100. Solicitaron que el imputado no se acerque a las víctimas

El acusado Xiling Jiang junto a su defensa en una de las jornadas del juicio por abuso contra tres empleadas de su supermercado de Bahía Blanca (BVC Noticias)

En el marco del juicio por abuso sexual reiterado contra un comerciante chino en Bahía Blanca, la Fiscalía, a cargo del caso, solicitó que se imponga una pena de 5 años de prisión sobre el acusado. Sus víctimas eran empleadas suyas.

El pedido estuvo en manos del fiscal Diego Torres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4.

El comerciante, identificado como Xiling Jiang, está acusado por acciones sistemáticas de acoso y abuso sexual, cometidas contra al menos tres empleadas de su establecimiento.

Durante los alegatos, la Fiscalía detalló que los hechos atribuidos ocurrieron en el supermercado de 11 de Abril al 100, donde Jiang ejercía roles de administración y control sobre el personal, según informó el portal del diario La Nueva.

El fiscal fundamentó el pedido de condena en la reiteración de los episodios y en el daño causado a las víctimas, quienes denunciaron una dinámica sostenida de manoseos y hostigamiento en el ambiente laboral.

Además de la pena de prisión efectiva, Torres solicitó la aplicación de una prohibición para el imputado de acercarse a las víctimas por cualquier vía, ya sea presencial, telefónica o mediante tecnología digital, con el fin de resguardar la integridad de las trabajadoras. El pedido formal fue dirigido al juez a cargo de la causa, Gabriel Giuliani, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1.

El proceso penal incorporó múltiples elementos probatorios, como testimonios directos de las víctimas, declaraciones de compañeros de trabajo y pericias psicológicas, que corroboraron el relato de las denunciantes.

Por su parte, Juan Ignacio Vitalini, defensor particular del acusado, rechazó durante la audiencia las imputaciones formuladas por la Fiscalía. En ese sentido, el abogado planteó la inexistencia de elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de su representado y reclamó la absolución total ante la justicia Correccional bahiense.

Como estrategia subsidiaria, el defensor solicitó que, en caso de una condena, se imponga el mínimo de la pena prevista en el artículo correspondiente del Código Penal. Este pedido se fundamenta en la pretensión de morigerar las consecuencias legales para Jiang, remarcando la ausencia de agravantes materiales fuera de las declaraciones iniciales.

El desarrollo de la audiencia en el Juzgado Correccional Nº 1 estuvo encabezado por el magistrado Giuliani, responsable de dictar sentencia en el expediente. Tras escuchar los alegatos de las partes y considerar la prueba arrimada, el juez anunció que dará a conocer su dictamen el jueves de la próxima semana a partir de las 13 horas.

El fiscal Diego Torres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, pidió en cinco años de prisión para el acusado (La Nueva)

Confirmaron la condena por abuso sexual contra un ex secretario de Trabajo de Mendoza

Horas antes, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena a dos años y medio de prisión impuesta al ex funcionario mendocino Alejandro Jofré, quien ocupó el cargo de subsecretario de Trabajo entre 2015 y 2018 durante la gestión de Alfredo Cornejo. La resolución, que pone punto final a la vía judicial, ratifica además la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.

El caso se originó a partir de las denuncias presentadas por tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, quienes afirmaron haber sido víctimas de tocamientos por parte de Jofré en distintas oportunidades y dentro del ámbito laboral.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el funcionario aún estaba en funciones.

En ese contexto, una de las trabajadoras, relató que entre los meses de agosto y septiembre de 2017, mientras se encontraba en la oficina de Jofré, él le tocó la cola por encima del pantalón sin su consentimiento. La mujer sostuvo que no fue la primera vez, ya que habría sufrido otros dos episodios de la misma naturaleza.

Otra empleada declaró que en dos ocasiones, entre enero y febrero de 2016, fue víctima de tocamientos similares. En tanto, una tercera denunciante, afirmó que el entonces subsecretario no solo le tocó la cola en varias oportunidades, sino que también intentó manosearle los pechos, aunque no logró hacerlo porque ella lo impidió.

La Justicia de Mendoza imputó a Jofré por ocho episodios de abuso sexual simple, todos ocurridos dentro de la misma dependencia pública y en horario laboral.

En marzo de 2023, el Tribunal Penal Colegiado Nº2 dictó una sentencia condenatoria de dos años y medio de prisión y determinó su inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el fallo. Sin embargo, la defensa del ex funcionario intentó recurrir la decisión ante el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar la presentación, resolvió desestimarla por no cumplir con las formalidades previstas en la acordada que regula los recursos extraordinarios federales.

De esta manera, la condena quedó firme y el proceso judicial iniciado hace varios años concluyó con la confirmación definitiva de la pena impuesta a Jofré.

