Comienza el juicio por jurados contra el ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Ex policia federal mato a un vecino en lomas del mirador

El futuro del policía retirado Rafael Horacio Moreno, que mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte durante los festejos de Navidad en 2024, comenzará a definirse este martes. Está en manos de un jurado popular, que evaluará el hecho en el marco del juicio que se desarrollará durante esta semana y definirá si es o no culpable de homicidio.

El debate oral se desarrollará en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Pero antes, las partes deberán ponerse de acuerdo en quiénes serán los representantes del pueblo que juzgarán al jubilado de 74 años.

La audiencia de selección de jurados comenzó esta mañana y para las 12 del mediodía aún no había finalizado. En total, deberán elegir 12 integrantes titulares y 4 suplentes, lo que significa un gran desafío tanto para la acusación como para la defensa, a cargo del abogado Francisco Oneto.

Es que, en ese momento, el caso dividió posturas: estuvieron quiénes justificaron el accionar del imputado y quienes lo condenaron socialmente. Y ahora será la opinión del pueblo la que resuelva la causa.

El jubilado y ex miembro de la fuerza federal llega al juicio luego de permanecer preso desde el 25 de diciembre pasado, cuando discutió con su vecino por el ruido de su festejo navideño, sacó su arma y le disparó en el abdomen.

El arma que utilizó el acusado para dispararle a su vecino

El episodio se replicó en loop: la secuencia de la pelea, que tuvo lugar en Lomas del Mirador, La Matanza, quedó grabada por testigos y se difundió masivamente.

En el video, que encabeza esta nota y que será prueba fundamental en el juicio, se ve cómo ambos se amenazaban y se empujaban con fuerza. Frente a estas imágenes hubo quienes justificaron la reacción de Moreno como un modo de defensa ante la posible agresión de su vecino, y quienes directamente lo definieron como un asesino.

La Justicia lo consideró un “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y también acusó al ex agente por la portación ilegal de arma de guerra, ya que el revólver que utilizó para dispararle a la víctima era una Taurus calibre .38.

Moreno será juzgado por un jurado popular tras un pedido -muy estratégico- de su defensor, que solicitó este derecho del Código Penal de la Provincia de Buenos Aires que permite a los acusados por delitos graves elegir qué tipo de proceso quieren enfrentar.

El momento de la discusión

En el juicio por jurados, el veredicto depende de un grupo diverso de ciudadanos, todos mayores de edad, que son previamente seleccionados para llevar adelante la tarea. Su deber es presenciar todas las audiencias, escuchar las pruebas y definir si el acusado es o no culpable del hecho que se le imputa.

El debate oral lo dirige un magistrado técnico. En este caso será la jueza Lucila Pacheco, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Matanza.

El fiscal de juicio a cargo de la acusación es Sergio Antín, quien sostiene que el ex policía cometió un homicidio agravado con arma de fuego.

El defensor abogado Oneto, por su parte, sostiene que el juicio por jurado popular dará lugar a un debate que será “digno de ver” y va a tener brindar un “resultado justo” y favorable para su defendido.