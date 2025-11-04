Crimen y Justicia

Comienza el juicio por jurados contra el ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Rafael Horacio Moreno, de 74 años, asesinó a Sergio David Díaz durante la Navidad de 2024. Está acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego

Guardar
Ex policia federal mato a un vecino en lomas del mirador

El futuro del policía retirado Rafael Horacio Moreno, que mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte durante los festejos de Navidad en 2024, comenzará a definirse este martes. Está en manos de un jurado popular, que evaluará el hecho en el marco del juicio que se desarrollará durante esta semana y definirá si es o no culpable de homicidio.

El debate oral se desarrollará en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Pero antes, las partes deberán ponerse de acuerdo en quiénes serán los representantes del pueblo que juzgarán al jubilado de 74 años.

La audiencia de selección de jurados comenzó esta mañana y para las 12 del mediodía aún no había finalizado. En total, deberán elegir 12 integrantes titulares y 4 suplentes, lo que significa un gran desafío tanto para la acusación como para la defensa, a cargo del abogado Francisco Oneto.

Es que, en ese momento, el caso dividió posturas: estuvieron quiénes justificaron el accionar del imputado y quienes lo condenaron socialmente. Y ahora será la opinión del pueblo la que resuelva la causa.

El jubilado y ex miembro de la fuerza federal llega al juicio luego de permanecer preso desde el 25 de diciembre pasado, cuando discutió con su vecino por el ruido de su festejo navideño, sacó su arma y le disparó en el abdomen.

El arma que utilizó el
El arma que utilizó el acusado para dispararle a su vecino

El episodio se replicó en loop: la secuencia de la pelea, que tuvo lugar en Lomas del Mirador, La Matanza, quedó grabada por testigos y se difundió masivamente.

En el video, que encabeza esta nota y que será prueba fundamental en el juicio, se ve cómo ambos se amenazaban y se empujaban con fuerza. Frente a estas imágenes hubo quienes justificaron la reacción de Moreno como un modo de defensa ante la posible agresión de su vecino, y quienes directamente lo definieron como un asesino.

La Justicia lo consideró un “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y también acusó al ex agente por la portación ilegal de arma de guerra, ya que el revólver que utilizó para dispararle a la víctima era una Taurus calibre .38.

Moreno será juzgado por un jurado popular tras un pedido -muy estratégico- de su defensor, que solicitó este derecho del Código Penal de la Provincia de Buenos Aires que permite a los acusados por delitos graves elegir qué tipo de proceso quieren enfrentar.

El momento de la discusión
El momento de la discusión

En el juicio por jurados, el veredicto depende de un grupo diverso de ciudadanos, todos mayores de edad, que son previamente seleccionados para llevar adelante la tarea. Su deber es presenciar todas las audiencias, escuchar las pruebas y definir si el acusado es o no culpable del hecho que se le imputa.

El debate oral lo dirige un magistrado técnico. En este caso será la jueza Lucila Pacheco, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Matanza.

El fiscal de juicio a cargo de la acusación es Sergio Antín, quien sostiene que el ex policía cometió un homicidio agravado con arma de fuego.

El defensor abogado Oneto, por su parte, sostiene que el juicio por jurado popular dará lugar a un debate que será “digno de ver” y va a tener brindar un “resultado justo” y favorable para su defendido.

Temas Relacionados

Lomas del MiradorRafael Horacio MorenoHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un hallazgo clave reveló cómo Pablo Laurta asesinó al remisero Martín Palacio en Entre Ríos

A la espera del informe final de la autopsia, peritos forenses encontraron una herida que podría ser determinante para establecer el mecanismo del hecho

Un hallazgo clave reveló cómo

Le robó a dos narcos, la secuestraron, la violaron y la obligaron a fraccionar droga hasta que logró escapar

Ocurrió en Ezeiza. La víctima logró acceder a su celular y avisarle a su hermano. La Policía la rescató en el domicilio en la que la mantuvieron cautiva por dos semanas

Le robó a dos narcos,

El video de un violento ataque en una escuela de Junín: entró al aula y golpeó con una cadena a una compañera de su hija

La víctima debió ser trasladada con cortes en la cabeza, en los brazos, piernas y politraumatismos. IMÁGENES SENSIBLES

El video de un violento

Mató a un joven porque le robó una gallina y fue condenado a 20 años de prisión

El fatal desenlace ocurrió tras una discusión en el barrio El Progreso el 8 de enero de 2023

Mató a un joven porque

Condenaron a 17 años de prisión a un cuidacoches por matar a tiros a un joven en Rosario

El ataque ocurrió el 9 de mayo de 2022 en la puerta de la casa de la víctima, ubicada en el barrio Alvear

Condenaron a 17 años de
DEPORTES
Óscar Córdoba habló de la

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

Brutal agresión en el baloncesto húngaro: despidieron a un jugador tras golpear a un fanático de su equipo

Los Pumas definieron el plantel para la gira de noviembre en la que enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra

El llamativo perfil en una aplicación de citas de una estrella del tenis que se hizo viral: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa”

Las polémicas teorías conspirativas en McLaren en plena lucha de sus pilotos por el título de la Fórmula 1: “Prefieren a Norris”

TELESHOW
Nico Vázquez habló de Gonzalo

Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

La incomodidad de Dai Fernández al hablar de su romance con Nico Vázquez y del vínculo con su exnovio

La emoción de Belu Lucius en el último acto de jardín de infantes de su hijo menor: “El tiempo está volando”

Luck Ra emocionó al jurado de MasterChef Celebrity con un plato inspirado en su infancia

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes mostraron la inesperada rutina de compras que hacen al salir de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

El día que Michael Jackson

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho

Paraguay tuvo deflación en octubre: el índice de precios al consumidor retrocedió 0,1%

El Picasso que desapareció en Madrid, una confusión insólita y el regreso triunfal a la exposición de Granada

Alberto de Mónaco se reunió con Santiago Peña durante su visita a Paraguay

Corea del Sur denunció que tropas de Kim Jong-un realizaron disparos de artillería durante la visita de Hegseth a la frontera