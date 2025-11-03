Crimen y Justicia

Salieron a cenar, se demoraron por una rueda pinchada y al llegar a su casa la habían desvalijado: “Nos vigilaron”

El dueño de la propiedad está convencido de que el inconveniente que tuvieron con el auto fue ocasionado por los ladrones “para ganar tiempo” y llevarse los objetos de valor

Guardar
El hecho ocurrió en una
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Saavedra y Santiago del Estero, en Mar del Plata

Una familia del tradicional barrio Chauvín, en Mar del Plata, fue víctima de un violento robo domiciliario el pasado sábado por la noche. Los delincuentes aprovecharon que los propietarios habían salido a cenar para irrumpir en la vivienda, revolver todas las habitaciones y llevarse dinero, joyas y artículos de valor.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Saavedra y Santiago del Estero, cuando Javier —uno de los damnificados— salió a cenar junto a su esposa y sus dos hijos. Al regresar, cerca de la medianoche, descubrieron la puerta principal entreabierta y toda la casa revuelta.

Salieron a cenar, se demoraron
Salieron a cenar, se demoraron por una rueda pinchada y al llegar a su casa la habían desvalijado: “Los delincuentes nos vigilaron”

“Entramos y no podíamos creer lo que veíamos. Habían tirado todo al piso, forzado muebles y se llevaron todo lo de valor. Fue una escena devastadora”, relató Javier a 0223, todavía conmocionado por lo sucedido.

Sin embargo, el vecino tiene un fuerte indicio de que los ladrones los habían estado siguiendo desde que salieron de su casa. “Estamos convencidos de que nos vigilaron. Cuando volvíamos de cenar, en Alsina y Roca, sentimos que algo andaba mal: una de las ruedas del auto estaba pinchada. Ahora creemos que lo hicieron para demorarnos y tener más tiempo para vaciar la casa”, explicó.

De acuerdo con las primeras
De acuerdo con las primeras pericias policiales, los intrusos ingresaron por el techo, donde hicieron un agujero para acceder al interior sin ser vistos ni oídos por los vecinos

De acuerdo con las primeras pericias policiales, los intrusos ingresaron por el techo, donde hicieron un agujero para acceder al interior sin ser vistos ni oídos por los vecinos. La maniobra provocó daños estructurales importantes, además del robo.

Entre los objetos sustraídos se encuentran computadoras, monitores, electrodomésticos, dinero en efectivo, joyas y artículos electrónicos de alto valor. La suma total de lo robado aún está siendo calculada, pero se estima que asciende a varios millones de pesos.

Entre los objetos sustraídos se
Entre los objetos sustraídos se encuentran computadoras, monitores, electrodomésticos, dinero en efectivo, joyas y artículos electrónicos de alto valor (Fotos: Gentileza 0223.com)

Antecedente en Gonnet

Durante la madrugada del último sábado, un jubilado de 83 años también fue víctima de un violento robo dentro de su vivienda. El hecho ocurrió en Gonnet, localidad ubicada en la zona norte de La Plata, y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses.

El episodio tuvo lugar cerca de las 2:30 en una vivienda situada en las calles 490 y 16, cuando el hombre descansaba y fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados y vestidos de negro. Los asaltantes irrumpieron en la propiedad tras forzar una reja y romper el vidrio de una ventana en la cocina, según informó el portal 0221.

Los ladrones portaban linternas y, al ingresar, se dirigieron directamente al dormitorio donde dormía la víctima. “Flaco, quedate quieto y abrí la puerta”, fue la orden de uno de los intrusos, quien apuntó la luz al rostro del jubilado.

Los asaltantes acorralaron al propietario en su habitación y lo obligaron a indicar la ubicación de la térmica. Mientras tanto, revolvieron todos los ambientes de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría de Gonnet, el robo se extendió cerca de una hora. Cerca de las 3.30, la víctima escuchó cómo arrancaban su camioneta Ford Ecosport de color beige, estacionada en el garaje. Los delincuentes se llevaron también las llaves de la vivienda y una suma de dinero que no fue especificada.

Tras el robo, el hombre decidió no comunicarse con el 911 y optó por trasladarse por sus propios medios hasta la comisaría. Allí, relató los hechos en estado de shock, y aseguró que no resultó herido físicamente, pero sí experimentó un profundo impacto emocional.

Durante la toma de su declaración, la víctima aportó un dato relevante para la causa: dos meses atrás, había atravesado un episodio casi idéntico en el mismo domicilio. En esa oportunidad, tampoco se registraron heridos ni avanzó la investigación en el esclarecimiento de los responsables.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno, que analiza actualmente imágenes captadas por cámaras de viviendas vecinas y comercios cercanos, ya que la falta de registros directos del domicilio asaltado dificulta la identificación de los autores.

Temas Relacionados

RobosMar del Platainseguridadúltimas noticias

Últimas Noticias

Fuerte polémica en la investigación del triple crimen de Florencio Varela por el pase al fuero federal

A contramano de las otras víctimas, la familia de Lara Gutiérrez impulsa una marcha para repudiar el nuevo curso de la investigación, hoy en manos del magistrado Jorge Rodríguez. Las duras observaciones del juez original del caso. Qué piensan las familias de Brenda y Morena

Fuerte polémica en la investigación

Horror en una zona rural de Misiones: mató a su mujer de un escopetazo y luego se quitó la vida

Ocurrió este domingo en Colonia Yacutinga. Claudia de Lisboa, de 41 años, habría sido asesinada por Omar Rozsinieski, de 68. Junto al cuerpo del presunto femicida encontraron un arma que será peritada

Horror en una zona rural

Atraparon a dos hermanos narcos en Chaco con 30 kilos de marihuana

Ambos fueron detenidos en un procedimiento que se llevó a cabo en la localidad de Juan José Castelli. Hay dos prófugos

Atraparon a dos hermanos narcos

Asaltaron a otro conductor de aplicación de viajes en La Plata bajo la modalidad del falso viaje

El joven de 26 años fue golpeado por un falso cliente que le robo la moto con la que trabaja. Ocurrió en la calle 163 entre 520 y 521 de la localidad de Melchor Romero

Asaltaron a otro conductor de

Condenaron a 10 años de prisión a un joven por dos ataques que dejaron cuatro heridos en Rosario

Los hechos sucedieron en los primeros días de noviembre del año pasado en el Parque Oeste

Condenaron a 10 años de
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
La tierna foto de Benjamín

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

INFOBAE AMÉRICA

El argentino Pablo Maurette ganó

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset

Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania