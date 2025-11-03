Salieron a cenar, se demoraron por una rueda pinchada y al llegar a su casa la habían desvalijado: “Nos vigilaron”

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Saavedra y Santiago del Estero, en Mar del Plata

Una familia del tradicional barrio Chauvín, en Mar del Plata, fue víctima de un violento robo domiciliario el pasado sábado por la noche. Los delincuentes aprovecharon que los propietarios habían salido a cenar para irrumpir en la vivienda, revolver todas las habitaciones y llevarse dinero, joyas y artículos de valor.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Saavedra y Santiago del Estero, cuando Javier —uno de los damnificados— salió a cenar junto a su esposa y sus dos hijos. Al regresar, cerca de la medianoche, descubrieron la puerta principal entreabierta y toda la casa revuelta.

“Entramos y no podíamos creer lo que veíamos. Habían tirado todo al piso, forzado muebles y se llevaron todo lo de valor. Fue una escena devastadora”, relató Javier a 0223, todavía conmocionado por lo sucedido.

Sin embargo, el vecino tiene un fuerte indicio de que los ladrones los habían estado siguiendo desde que salieron de su casa. “Estamos convencidos de que nos vigilaron. Cuando volvíamos de cenar, en Alsina y Roca, sentimos que algo andaba mal: una de las ruedas del auto estaba pinchada. Ahora creemos que lo hicieron para demorarnos y tener más tiempo para vaciar la casa”, explicó.

De acuerdo con las primeras pericias policiales, los intrusos ingresaron por el techo, donde hicieron un agujero para acceder al interior sin ser vistos ni oídos por los vecinos. La maniobra provocó daños estructurales importantes, además del robo.

Entre los objetos sustraídos se encuentran computadoras, monitores, electrodomésticos, dinero en efectivo, joyas y artículos electrónicos de alto valor (Fotos: Gentileza 0223.com)

Antecedente en Gonnet

Durante la madrugada del último sábado, un jubilado de 83 años también fue víctima de un violento robo dentro de su vivienda. El hecho ocurrió en Gonnet, localidad ubicada en la zona norte de La Plata, y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses.

El episodio tuvo lugar cerca de las 2:30 en una vivienda situada en las calles 490 y 16, cuando el hombre descansaba y fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados y vestidos de negro. Los asaltantes irrumpieron en la propiedad tras forzar una reja y romper el vidrio de una ventana en la cocina, según informó el portal 0221.

Los ladrones portaban linternas y, al ingresar, se dirigieron directamente al dormitorio donde dormía la víctima. “Flaco, quedate quieto y abrí la puerta”, fue la orden de uno de los intrusos, quien apuntó la luz al rostro del jubilado.

Los asaltantes acorralaron al propietario en su habitación y lo obligaron a indicar la ubicación de la térmica. Mientras tanto, revolvieron todos los ambientes de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría de Gonnet, el robo se extendió cerca de una hora. Cerca de las 3.30, la víctima escuchó cómo arrancaban su camioneta Ford Ecosport de color beige, estacionada en el garaje. Los delincuentes se llevaron también las llaves de la vivienda y una suma de dinero que no fue especificada.

Tras el robo, el hombre decidió no comunicarse con el 911 y optó por trasladarse por sus propios medios hasta la comisaría. Allí, relató los hechos en estado de shock, y aseguró que no resultó herido físicamente, pero sí experimentó un profundo impacto emocional.

Durante la toma de su declaración, la víctima aportó un dato relevante para la causa: dos meses atrás, había atravesado un episodio casi idéntico en el mismo domicilio. En esa oportunidad, tampoco se registraron heridos ni avanzó la investigación en el esclarecimiento de los responsables.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno, que analiza actualmente imágenes captadas por cámaras de viviendas vecinas y comercios cercanos, ya que la falta de registros directos del domicilio asaltado dificulta la identificación de los autores.