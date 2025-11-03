Ataque de furia en La Plata: la clínica entregó a la Policía los datos del agresor, que continúa prófugo

El hombre que provocó destrozos en una clínica de La Plata sigue prófugo

El viernes pasado, el hall de entrada del Instituto Médico Platense fue escenario de graves destrozos. El agresor, captado por las cámaras de seguridad del centro de salud, fue el hijo de una paciente que se negó a firmar el alta voluntaria de su madre y se la llevó, por la fuerza, en silla de ruedas. Luego, volvió con una llave cruz que extrajo de su auto y rompió varios vidrios de la sala, que estaba repleta de pacientes.

A pesar de que las autoridades de la clínica realizaron la denuncia correspondiente, Infobae pudo averiguar que el hombre continúa prófugo. Su director, Raúl Tassi, ya entregó a la Justicia todos los elementos necesarios para identificarlo.

“Nosotros hicimos todas las denuncias correspondientes. Le dimos a la policía las cámaras, las fotos donde se lo ve rompiendo, el domicilio, el nombre... tienen todo para seguir y detenerlo”, aseguró Tassi en diálogo con ese medio.

El violento episodio, que ocurrió entre las 20:30 y las 21:00 en la sede de 1 y 50, fue la culminación de una semana de hostilidades por parte de la familia de una paciente y convirtió en segundos el ambiente del sanatorio en un escenario de terror.

Todo comenzó cuando uno de los cuatro hijos de una paciente de 76 años —que se encontraba internada desde hacía 3 días en el instituto— protagonizó un ataque de furia tras una discusión con el personal médico.

Según relató Tassi, la familia de la mujer insistió en llevarla a su casa sin alta médica, pese a que “faltaban estudios importantes” para completar el tratamiento.

El personal del sanatorio intentó seguir los protocolos habituales, que indican que, ante un retiro contra la opinión de los profesionales, los familiares deben firmar un documento de “alta voluntaria”. Sin embargo, “no quisieron firmar el papel que decía que se la llevaban sin alta médica”, explicó Tassi.

Lo que siguió fue una secuencia de furia irracional. El hombre, descripto por testigos como “alto y calvo”, decidió llevarse a su madre por la fuerza. Pasadas las 21, retiró a la mujer en una silla de ruedas del establecimiento y la subió a un vehículo particular, identificado como un Ford EcoSport.

Inmediatamente, el instituto realizó la denuncia correspondiente por la fuga de la paciente y, posteriormente, otra denuncia por los daños materiales provocados durante el episodio.

Más allá de los daños materiales, Tassi destacó que lo más grave fueron las amenazas del agresor hacia las personas que esperaban ser atendidas. “Le dijo a la gente que se fuera porque corrían riesgo sus vidas. Imaginate el pánico. Había pacientes que no se sentían bien y tuvieron que irse por miedo”, contó.

Testigos describieron que el agresor, en cuestión de segundos, rompió los blindex de acceso, destrozó la zona de informes y parte del área de guardia.

Quienes se encontraban en la sala de espera, muchos de ellos pacientes aguardando atención, tuvieron que correr y buscar refugio. Los vidrios volaron “a centímetros de donde estaban sentados” y debieron esquivar los restos en medio de escenas de profundo nerviosismo.

“Fue un momento muy difícil. El personal quedó con miedo de que vuelva. Son situaciones que no deberían ocurrir en un lugar de salud”, agregó.

Tassi también reveló que los incidentes con esta familia no eran nuevos. Según su testimonio, los mismos hijos de la paciente ya habían protagonizado episodios de agresión verbal y empujones días antes.

“Estuvieron tres días antes haciendo líos, amenazando a las enfermeras, empujaron a un coordinador médico. Venían los cuatro hijos juntos y estaban muy alterados”, señaló.

El director advirtió que la situación afectó emocionalmente a todo el equipo médico y administrativo, que teme por su seguridad. “Tuvimos que cambiar médicos y reforzar la dirección porque había preocupación en el personal”, indicó.

Si bien son cuatro los hijos que siempre acompañaban a la paciente, hubo uno que tuvo que dejar sus datos para internar a la mujer. Ese sería el agresor. “Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Ahora está todo en manos de la Justicia. Esperamos que actúe”, concluyó Tassi.