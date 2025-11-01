Mar del Plata: salió a defender a su hija en una pelea y lo mataron de una puñalada

El crimen ocurrió en Villa Evita

Pablo Núñez, un hombre de 47 años de la ciudad de Mar del Plata, fue asesinado de una puñalada en el pecho, tras intentar defender a su hija en medio de una pelea que mantenía con otro hombre. El agresor fue trasladado a un hospital y quedó detenido. La víctima falleció en el lugar.

El salvaje episodio ocurrió en el asentamiento conocido como Villa Evita, en la calle Bouchard al 7700, alrededor de las 20 del viernes, donde -según testigos reseñados por medios locales- Alan Rabañera Morales, de 32 años, comenzó a discutir con una joven de 27 años, hija de Núñez. De acuerdo con lo que trascendió, la pelea se debía a una presunta diferencia relacionada con el consumo de drogas.

Cuando la discusión se tornó violenta, la joven le pidió ayuda a su papá sin imaginar lo que pasaría después. Núñez, prácticamente sin dudarlo, salió a defender a su hija y se enfrentó a Rabañera Morales. Tras herirse mutuamente con armas blancas, Pablo recibió la peor parte: un puntazo en el pecho.

El hecho fue descubierto después de que la mujer se presentó en la comisaría 16° de General Pueyrredón, ubicada a dos cuadras, para denunciar que su padre presentaba una herida de arma blanca. Al llegar, los agentes policiales encontraron a Núñez en grave estado con una lesión en el tórax; pocos minutos después, personal médico constató su fallecimiento.

El agresor fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó detenido mientras recibe atención médica. La fiscal María Florencia Salas dispuso la detención de Rabañera Morales y mantiene la investigación abierta.

“Ambos resultaron heridos en la pelea; Nuñez falleció en el lugar y el imputado fue trasladado al hospital donde permanece internado con custodia policial”, dijo una fuente citada por el medio 0223. La fiscal calificó el hecho bajo el delito de homicidio.

Abuso sexual en Mar del Plata

Una mujer denunció ante la Comisaría de la Mujer y la Familia en Mar del Plata, que fue víctima de violación y sometimiento por parte de un hombre al que había conocido pocos meses atrás en una feria. Por las heridas que sufrió debió ser intervenida en un hospital zonal y continúa recuperándose.

El acusado, de 45 años, había sido beneficiado con libertad asistida mientras transitaba los últimos meses de una condena impuesta en 2018 por un mismo caso de violación. La declaración formal de la mujer, de 47 años, dio inicio a una investigación por abuso sexual agravado que tuvo como resultado la detención del individuo.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7. El relato de la víctima —quien trabaja como feriante de la plaza Rocha—señaló que conoció al imputado, identificado como S.L., hace aproximadamente dos meses.

Ambos quedaron en cenar la semana pasada en el domicilio del hombre de la calle Brown al 8800, del barrio Jorge Newbery. Luego de la comida, la mujer comenzó a sentirse mal y fue en ese momento en que se produjo el ataque sexual. Según los informes médicos, fue obligada a practicarle sexo oral y sometida mediante acceso vaginal y anal.

Al día siguiente, el individuo la llevó hasta su casa en donde volvió a ser abusada. La mujer fue trasladada con posterioridad al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió atención médica y debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Fuentes sanitarias informaron que se extrajeron elementos extraños del cuerpo de la abusada, quien permanece internada, en observación, bajo cuidados y asistencia profesional.

Luego de la reconstrucción de los hechos y verificada la identidad del principal sospechoso, se libró orden de allanamiento por parte de la jueza de garantías, Rosa Frende, que se ejecutó en la casa de S.L., donde los efectivos policiales secuestraron una caja de teléfono celular.

Pero la detención demandó un operativo policial que terminó el miércoles en un área del partido costero de Balcarce. A la altura del kilómetro 294 de la ruta provincial 29, divisaron al sujeto que se había fugado del domicilio, merodeando los establecimientos rurales de la zona. Los efectivos observaron que tenía una orden de captura por parte de la magistrada, emitida pocas horas antes a través de Radio Estación de Policía Mar del Plata.

Inmediatamente, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde pasó la noche hasta que al día siguiente se presentó ante la fiscalía, acompañado por miembros de la defensa oficial, pero optó por no declarar. El acusado quedó a disposición de la justicia, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3.

La misma unidad fiscal que ahora investiga el nuevo caso estuvo a cargo de la causa que derivó en la condena anterior por abuso sexual con acceso carnal. Aquella sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 en mayo de 2018, le impuso una pena de nueve años de prisión, cuyo vencimiento está fijado para el 29 de enero del próximo año.

A menos de cuatro meses de terminar la condena, había obtenido el beneficio de la libertad asistida conforme a la Ley de Ejecución Penal, lo que le permitía realizar salidas de manera anticipada para su reinserción a la sociedad. La concesión fue revocada inmediatamente tras la radicación de la denuncia y la petición de captura.