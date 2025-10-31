Con los testimonios de la madre, la abuela y sin el clan Sena: arranca el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: quiénes son y de se acusa a los siete imputados

Resistencia, Chaco (Enviada especial). Después de tres jornadas intensas para seleccionar a los 12 jurados populares (y los 8 suplentes), este viernes 31 de octubre, comenzará el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

A diferencia de lo que fue la primera parte del proceso, estas audiencias se desarrollarán en el Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42). Además de la de hoy, serán —en total— 15 audiencias que continuarán 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 en el horario de 8 a 17.

Según pudo saber Infobae, la lista de testigos incluye 53 nombres, poco más de la mitad fueron propuestos por la fiscalía. En esta primera jornada —si el tiempo lo permite— declararán Gloria Romero, madre de la víctima; su abuela, Mercedes Valois Flores; y un testigo de identidad reservada. El dato: los tres solicitaron hacerlo sin la presencia del clan Sena.

“No estoy nerviosa —dijo Gloria a Infobae—. Es ir a contar lo que viví y presencié. Lo que sí pedí fue que Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estuvieran presentes. Nunca les vi la cara en persona y no pienso hacerlo ahora porque me va a reventar la psiquis”.

También está citada la psicóloga de Cecilia y dos militantes del Movimiento Socialista Emerenciano Sena, que estuvieron con César Sena el 2 de junio de 2023 en horas posteriores al crimen. Más adelante, se espera que declare Marcelina Sena, una de las hermanas de Emerenciano.

2 de junio 2023 a las 8.54 am. Cecilia cuando dejó el hotel Ruta 99 junto a César Sena. Veinte minutos después, ingresaba a la casa de Santa María de Oro al 1400, de donde nunca más se la vio salir

El debate se anticipa centrado en la prueba técnica. “Es un femicidio sin cuerpo, por lo que gran parte de la acusación se basará en pericias de teléfonos, cámaras de seguridad y rastros de ADN de la víctima”, confió a este medio una alta fuente del caso.

Entre las evidencias más relevantes figuran los informes periciales elaborados por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) —que analizó las lesiones de César Sena— y la División Búsqueda de Personas Desaparecidas, que elaboró el primer informe sobre el supuesto viaje a Ushuaia con el que Cecilia fue engañada por César.

Los peritajes telefónicos serán clave. Vale recordar que, tanto César como Marcela Acuña compraron nuevos celulares días después del crimen.

6 de junio de 2023. El mismo día que Gloria Romero realizó la denuncia por la desaparición de su hija, César Sena y Marcela Acuña compraban un nuevo teléfono celular

El jurado popular

Para llegar a conformar el jurado, fueron necesarias tres audiencias consecutivas en las que se descartaron candidatos uno a uno. “La defensa y la querella discutieron mucho durante el proceso —contó una fuente judicial a Infobae—. Ninguna de las partes quiso ceder ni un ápice: mantienen posturas completamente antagónicas”.

De las 80 personas interrogadas el último día, solo tres dijeron no conocer el caso. El resto admitió haber escuchado hablar de él, aunque afirmaron poder “abstraerse” y decidir basándonos en la prueba.

Cada jurado cobrará $40.000 por día de audiencia y podrá regresar a su casa al finalizar la jornada, aunque tiene prohibido investigar por su cuenta o buscar información en Internet.

Durante la selección se hizo especial hincapié en detectar prejuicios sobre movimientos sociales o piquetes, dada la militancia de los principales acusados. “El jurado está muy segmentado: la mayoría supo diferenciar entre un piquete y una marcha”, confió otra fuente judicial.

Emerenciano Sena está imputado como partícipe primario del femicidio

Cómo será el juicio

A diferencia de la primera parte del proceso, estas audiencias se realizarán en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia (Juan B. Justo 42). Por tratarse de un espacio con capacidad menor a 100 personas, el Poder Judicial dispuso que la prensa siga el juicio desde una sala remota ubicada a más de seis cuadras, con transmisión en vivo. La decisión generó malestar entre los medios locales, que expresaron su disconformidad.

El proceso comenzará con las instrucciones iniciales, de parte de la jueza técnica, Dolly Fernández, y seguirá con los alegatos de apertura, la producción de la prueba, los alegatos de clausura, las instrucciones finales, la deliberación y, finalmente, el veredicto.

El tribunal popular deberá resolver la responsabilidad penal de César Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes primarios; y de Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes afrontarán cargos por encubrimiento agravado.

Tiene que haber unanimidad para una condena.