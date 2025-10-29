Incendio en el departamento de una pareja en Berisso: la mujer lucha por su vida, el hombre con heridas leves

El departamento siniestrado en la calle 122 entre 17 y 18 de la localidad de Berisso (0221)

En un departamento de Villa Progreso, la presencia policial y de equipos médicos se mantuvo durante horas tras un incendio que conmocionó a la comunidad.

El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en calle 122 entre 17 y 18 y, según informaron fuentes policiales, una mujer resultó gravemente herida con quemaduras en gran parte de su cuerpo. El episodio se desencadenó a partir de la ignición de nafta, aunque la mecánica exacta del incendio aún es investigada.

La emergencia movilizó rápidamente a personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes brindaron las primeras asistencias a las víctimas. En la vivienda también se encontraba la pareja de la mujer, que presentó lesiones leves y luego recibió el alta médica. La mujer, en cambio, permanece internada con pronóstico reservado.

La secuencia de los hechos y las circunstancias en torno al uso del material inflamable constituyen los principales interrogantes que buscan resolver las autoridades judiciales y policiales.

El gravísimo incidente motivó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 a iniciar una causa judicial bajo la carátula de “tentativa de homicidio”. Esto implica que la fiscalía optó por una figura legal preventiva mientras se esclarecen las motivaciones y responsables de lo ocurrido.

Por el momento, no se ordenaron detenciones en el marco del expediente, aunque los investigadores señalaron que no descartan tomar nuevas medidas una vez que se cuente con los resultados de las pericias y declaraciones pendientes.

Sobre la dinámica, trascendió que, según la declaración inicial del hombre que se hallaba en el departamento, habría sido la propia mujer quien provocó la ignición. Este relato se encuentra bajo análisis por parte de la fiscalía, que busca elementos de prueba objetivos y testimonios de testigos.

Los investigadores sostienen que, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. El origen y manejo del combustible forman parte central de las pruebas que recopilan los equipos de Bomberos y Policía Científica. Además de la confirmación técnica sobre el punto de partida de las llamas, se indagará si existían antecedentes de violencia o conflictos previos entre los ocupantes del inmueble.

El fuego, reportado por vecinos poco después de producirse la explosión, se propagó por distintos ambientes del departamento, generando daños materiales significativos. Equipos de Bomberos y expertos de la Policía Científica trabajan en la recolección de muestras, toma de fotografías y reconstrucción de los hechos.

El procedimiento, según informó el portal 0221, incluyó el análisis de restos de combustibles hallados en el escenario, inspección de los puntos de mayor afectación y entrevistas a posibles testigos. La intención es reconstruir con precisión la secuencia temporal y determinar si hubo acción deliberada de alguna de las partes involucradas.

La prioridad para los investigadores radica en establecer a través de los peritajes cómo se desencadenó el incendio, si existió un detonante externo y qué participación tuvieron quienes estaban presentes.

La Justicia aguarda los resultados de los estudios toxicológicos y otras pruebas forenses, además de esperar las declaraciones formales de testigos y allegados de la pareja.

Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajaron en el lugar

