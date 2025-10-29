Crimen y Justicia

Un ingeniero informático argentino fue asesinado a balazos en una plaza en la frontera con Bolivia

Osvaldo Ezequiel Cuéllar tenía 31 años y vivía en Salta. Lo mataron dos asesinos que llegaron en moto y lo balearon sin decir una palabra. Investigan el móvil del crimen

Guardar
El ataque ocurrió en San
El ataque ocurrió en San José de Pocitos, una localidad boliviana que limita con Salvador Mazza en Salta

Osvaldo Ezequiel Cuéllar, un ingeniero en informática de 31 años y oriundo de Salvador Mazza, en Salta, fue asesinado a tiros en San José de Pocitos, localidad boliviana limítrofe con la Argentina.

El crimen ocurrió este lunes por la noche en la intersección de avenida Tarija y calle Oruro, en las inmediaciones de una plaza donde, a esa hora, había una importante presencia de feriantes y vecinos. Cuéllar fue sorprendido por dos sospechosos a bordo de una moto, según la reconstrucción realizada por la policía boliviana que reproducen los medios locales.

En ese contexto, uno de los atacantes descendió del vehículo y le disparó varios tiros en la cabeza y otro dio en una de sus manos. De acuerdo con testigos, los asesinos no dijeron una palabra. No hubo amenazas ni forcejeos. Tampoco fue un robo. Solo le dispararon.

“De acuerdo con testigos, dos personas llegaron en una motocicleta, una de ellas descendió y efectuó entre dos y tres disparos contra la víctima, que se encontraba en una plaza. Luego ambos escaparon hacia la línea fronteriza con la Argentina”, precisó el coronel Mirko Bustos, jefe de la Policía de Frontera, en conferencia de prensa.

Osvaldo Ezequiel Cuellar tenía 31
Osvaldo Ezequiel Cuellar tenía 31 años y era ingeniero informático

Las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones podrían haber registrado el atentado desde varios ángulos, por eso fueron secuestradas las imágenes. Con ese material, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dependiente de la Policía boliviana, intenta reconstruir los movimientos previos y posteriores de los atacantes, quienes huyeron a toda velocidad hacia el lado argentino, presuntamente, por un paso clandestino.

Gravemente herido, Cuéllar fue auxiliado por vecinos que se encontraban en el lugar. Una ambulancia del sistema de salud boliviano lo trasladó de urgencia al hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, donde recibió las primeras atenciones. Según el parte médico, llegó con “múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza”, pero aun con signos vitales.

Horas después, y a pedido de su familia, fue derivado al hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, ya en territorio argentino. El operativo de traslado se realizó bajo código rojo, con custodia policial armada, debido a la gravedad del cuadro. Finalmente, cerca del mediodía del martes, Cuéllar fue llevado en un vuelo sanitario hasta la capital salteña para recibir atención en el hospital San Bernardo, pero falleció producto de las heridas.

La plaza da San José
La plaza da San José de Pocitos donde ocurrió la balacera

La Policía boliviana confirmó que hasta el momento no se radicó ninguna denuncia formal por parte de familiares, por lo que la investigación continúa de oficio con la actuación del Ministerio Público.

También se informó que se avanzará en acciones conjuntas con la Policía argentina para intentar identificar a los autores del hecho y esclarecer el móvil del crimen.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un ataque premeditado. La precisión de los disparos, la falta de diálogo previo, la fuga inmediata y el hecho de que los agresores actuaran a cara descubierta alimentan las sospechas de un posible ajuste de cuentas.

“Hacía mucho que no se registraba un atentado de esta magnitud en la zona”, deslizó un vecino que presenció la balacera en declaraciones a El Tribuno.

Osvaldo Ezequiel Cuéllar se había graduado como ingeniero informático en 2021 en la Universidad Nacional de Jujuy. Según informaron medios salteños, pertenecía a una reconocida familia comerciante de Salvador Mazza. Trabajaba como programador de sistemas y, al momento del ataque, se encontraba de visita en territorio boliviano.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, amigos y excompañeros de colegio difundieron mensajes en redes sociales, expresando su dolor por la pérdida. La promoción A.R.N. (2012 - E.C.A.A.), a la que pertenecía, publicó un comunicado recordándolo como “una persona de sonrisa sincera, inteligencia y amabilidad”, y agregó: “Vivirá en nuestras conversaciones, en nuestras fotos, en cada encuentro donde su nombre se pronuncie con cariño”.

Temas Relacionados

Salvador MazzaHomicidiosFrontera de BoliviaÚltimas noticiasOsvaldo Ezequiel Cuéllar

Últimas Noticias

Por qué sigue sin haber jurado para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Tras otra jornada extensa, la jueza Dolly Fernández fijó un nuevo cuarto intermedio. Este jueves el proceso deberá arrojar sí o sí los 12 titulares y 8 suplentes

Por qué sigue sin haber

Una rivalidad en prisión y un ataque a balazos en la calle: otro detenido por un salvaje crimen en José León Suárez

Martín Sayes fue acribillado en julio del año pasado por un grupo de hombres armados. Los investigadores apuntaron a ex convictos con quienes había compartido pabellón. Hay cinco apresados

Una rivalidad en prisión y

Las 29 maniobras de lavado narco de una banda que operó con una inmobiliaria de Rosario

Dos condenados proveedores de cocaína del cordón industrial santafesino detallaron ante los Tribunales federales las operaciones que hicieron para blanquear dinero obtenido por la venta de estupefacientes

Las 29 maniobras de lavado

Condenaron a cinco años de prisión al “matapresos” que intentó asesinar a una fiscal en Mendoza

Fue en el marco de un juicio abreviado. Hugo Eduardo “Mecha” Arredondo ya estaba condenado a perpetua por asesinar a un comerciante y a un preso en la cárcel

Condenaron a cinco años de

Un imputado por amenazar a la madre de Blas Correas, el chico que fue asesinado por policías en Córdoba

Soledad Laciar recibió mensajes intimidatorios a través de Instagram a principios de este mes. Al acusado lo encontraron un domicilio de la capital provincial

Un imputado por amenazar a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de ñoquis de zapallo,

Receta de ñoquis de zapallo, rápida y fácil

Nuevo hito en el Garrahan: se realizaron cuatro trasplantes de órganos en menos de dos días

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 14% en Wall Street y el riesgo país volvió a caer

Dos adolescentes se pelearon a la salida de un colegio y apuntan contra una auxiliar escolar por incitar a la violencia

“Somos muy optimistas, lo podemos dar vuelta”: el Gobierno celebró la audiencia por el juicio de YPF en Nueva York

INFOBAE AMÉRICA
El juez Alexandre de Moraes

El juez Alexandre de Moraes descartó otorgarle una amnistía a Bolsonaro: “No se pacifica un país con impunidad”

El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido negó que la toma de Al Fasher busque dividir Sudán

Ucrania anunció el cierre de su embajada en Cuba en protesta por el respaldo de la dictadura de Díaz-Canel a Moscú

Un ex ladrón había advertido sobre las fallas de seguridad en el Louvre antes del millonario robo

Violencia en Río de Janeiro: la lucha sangrienta entre policías, narcos y milicias mantiene en vilo a una ciudad fragmentada

TELESHOW
Marixa Balli contó cuál es

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

Eduardo Costantini le declaró su amor a su esposa en vivo: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo”

Belén Negri, “La Chilena”, anunció su separación de Tiago PZK: “A veces con el amor no alcanza”

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”