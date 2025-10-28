Crimen y Justicia

Macabro crimen en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer y cómo lo asesinaron

El cuerpo de José Antonio Romano, de 52 años, fue descubierto por su hermana. Los resultados de la autopsia

Por Miguel Prieto Toledo

La casa de la víctima
La casa de la víctima

La investigación por el hallazgo del cuerpo José Antonio Romano, un contador de 52 años dentro del freezer de su casa de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, avanza sin detenidos, por el momento.

De acuerdo con la información oficial, Romano residía solo en la vivienda donde fue hallado el cuerpo. La puerta de ingreso estaba cerrada con llave, lo que sugiere que la o las personas involucradas en el hecho habrían tenido acceso al domicilio, o que conocían a la víctima.

Además de ser contador de profesión, Romano trabajaba en la Dirección General de Rentas, con oficina en San Miguel de Tucumán.

Nació el 23 de febrero de 1973 y de acuerdo con registros previsionales, su actividad principal registrada era de “servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo” y “expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador”. Figuraba como empleado del gobierno de la provincia de Tucumán.

Allegados a la víctima lo describieron como una persona muy reservada y de bajo perfil, y que no había denunciado amenazas ni conflictos previos.

En las últimas horas, la causa recibió un dato clave: el resultado preliminar de la autopsia.

Fuentes judiciales a Infobae, indicaron que el cadáver de la víctima no estaba desmembrado, tal como trascendió en un primer momento, y todo apuntaría a que a Romano lo ahorcaron. Según señalaron, el cuerpo presentaba marcas compatibles con estrangulamiento mecánico y una herida profunda en la zona del cuello.

El fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, confirmó que "el cuerpo se encontraba entero y había sido introducido de esa forma al freezer”.

Los peritos forenses estiman que el deceso se habría producido entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, publicaron medios locales.

La investigación continúa con la toma de declaraciones a personas cercanas a Romano y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad recolectadas en las inmediaciones.

El descubrimiento se produjo este domingo, cuando la hermana de la víctima acudió a la casa ubicada en la esquina de avenida General Savio y Virgen del Carmen.

“Ella manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Luego recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, detalló el fiscal.

Horas antes del hallazgo en la vivienda, la camioneta de Romano fue encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol. En ese sentido, Varela informó que este martes se realizará la inspección del vehículo, mientras que la investigación continúa con la toma de declaraciones a personas del entorno del contador y el análisis de registros fílmicos obtenidos en la zona, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

El cadáver fue hallado el domingo
El cadáver fue hallado el domingo

El domingo, luego del aviso a las autoridades, la Policía preservó la escena, donde se encontraba el cuerpo, y se notificó a las autoridades judiciales. Al lugar concurrió la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Durante la inspección ocular, los peritos detectaron manchas de sangre y signos de arrastre del cuerpo hacia el freezer, aunque el resto del inmueble no presentaba señales de violencia ni desorden.

“Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio”, dijo Varela.

