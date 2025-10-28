Crimen y Justicia

El ministro de Seguridad de Chubut sobre los jubilados desaparecidos: “Estamos buscando personas fallecidas”

Hace 17 días que nada se sabe Pedro Kreder y Juana Morales y el funcionario Héctor Iturrioz contó que trabajan “con la hipótesis de que ya no están con vida”. Este martes comenzaron los rastrillajes a caballo

Pedro Kreder y Juana Morales
Pedro Kreder y Juana Morales

Ya pasaron 17 días desde la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados que se esfumó en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. A pesar de los rastrillajes por mar, tierra y aire, no hay novedades sobre su paradero y crecen la incertidumbre y la angustia entre sus allegados.

Este martes, iniciaron los rastrillajes a caballo. Efectivos de la Policía Montada comenzaron a recorrer las zonas de Caleta Córdova y Rocas Coloradas en busca de alguna pista. A la vez, sigue el despliegue con más de 100 efectivos, drones y canes adiestrados. “Estamos buscando personas fallecidas”, dijo el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

“Por más que sea difícil decírselos a las familias, trabajamos con la hipótesis de que ya no están con vida. Hubo que decirles que los perros de búsquedas pasaron a ser perros DRH (NdR: Perros de Detección de Restos Humanos), que solo buscan restos humanos”, agregó el funcionario en diálogo con LU20 Radio Chubut.

El operativo para hallar rastros de la pareja no trajo hasta ahora resultados claros. La policía chubutense, junto a otras fuerzas, no encontró pruebas ni indicios que permitan confirmar por dónde pasaron los jubilados, luego del hallazgo de su camioneta en un zanjón de complicada geografía.

El vehículo fue hallado abandonado
El vehículo fue hallado abandonado en una zona hostil

El titular de la cartera de Seguridad chubutense dijo que se rastrillaron más de 50 kilómetros alrededor del rodado y no tuvieron “ni un solo indicio de presencia humana”. También comentó algo que le sorprendió: “No tenía idea de que había tantos pumas hasta que fui al lugar”.

En el interior del vehículo se encontraron provisiones, carpa, bolsas de dormir y sombrillas, todo en perfecto estado, lo que refuerza la idea de que planeaban un día de campo. También había una campera de Kreder y la cartera de Juana, con la documentación y dinero en efectivo en su interior. Lo que no se hallaron fueron celulares.

La hipótesis de un hecho delictivo había tomado fuerza luego de un llamado anónimo que indicaba que los jubilados habrían sido víctimas de un intento de robo. Sin embargo, “no había ningún signo de violencia, ni en la camioneta, ni en las adyacencias”, señaló Iturrioz.

Lo que sigue resultando muy extraño para las hijas de Pedro es el lugar donde apareció la camioneta, ya que sostienen que su padre nunca hubiera ido por ese camino.

Una de las últimas imágenes
Una de las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad de la camioneta de Kreger

Siguiendo la línea de una posible pérdida accidental, las autoridades consultaron a profesionales sobre la distancia que una persona puede caminar en ese entorno, pero no hay consenso: algunos estiman siete kilómetros, otros hablan de veinte o más, según la edad y el estado físico.

Como parte de las tareas, igualmente se visitaron los cascos de estancia cercanos o taperas, también los ranchos que utilizan los pescadores como refugios, todo con el mismo resultado: negativo.

Tal como lo habían adelantado las hijas de los jubilados, a los rastrillajes también se sumó Luis Zúñiga, un especialista en rescate y búsqueda de personas que llegó desde Neuquén.

“El terreno es de muy difícil acceso. Hay que tener los vehículos muy preparados, yo reventé dos amortiguadores. No es posible entrar con un auto común; si lográs entrar, tenés que salir caminando. Se accede a caballo o con vehículos 4x4 adecuados, y hay que tener mucho cuidado con la hidratación, la alimentación y la orientación”, dijo Zuñiga a ADN Sur.

Imagen de una zona de
Imagen de una zona de rastrillaje

Una posibilidad que surgió fue que la pareja se haya perdido en alguno de los sumideros que hay en la zona, los cuales están formados por cuevas y canales subterráneos generados a través de los años por la erosión sobre la tosca blanca del terreno. La mayoría de las galerías atraviesan los cerros y son de difícil acceso, con caminos en constante cambio debido a la humedad y el flujo de agua durante las tormentas.

“Estuve recorriendo un poco, pero cerca del lugar donde estaba la camioneta no vi sumideros, están más lejos, a más kilómetros”, remarcó Zuñiga.

