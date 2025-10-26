Crimen y Justicia

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos de Trujillo”, ya estaba preso en la alcaidía central de la PFA a la espera de ser extraditado a su país en otra causa por tráfico de drogas

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Así allanaban la celda de "El Señor Jota", considerado el cerebro del triple femicidio narco

El Juzgado de Garantías Nº4 de La Matanza ordenó este domingo la detención del peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias ‘El Señor Jota’, al considerar que fue quien habría ordenado los secuestros, las torturas y los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela.

Así, el caso ya suma 11 apresados, de los cuales 8 están imputados en el expediente por la privación ilegal de la libertad y los homicidios en el marco de violencia de género de las chicas de 20 y 15 años. En este contexto, este viernes pasado para ellos se pidió el procesamiento con prisión preventiva y, con el triple femicidio prácticamente esclarecido, el pase del expediente al fuero federal para seguir la pista del narcotráfico.

Aunque, eso no significa que las investigaciones no sigan, sobre todo porque aún hay tres prófugos en el caso. En ese contexto, la resolución de la justicia de garantías de este domingo, a la que accedió Infobae, responde a un pedido expreso los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli.

Los investigadores consideraron que existen pruebas e indicios suficientes para pensar a Cubas Zavaleta (31) como quien dio la orden para ejecutar el triple femicidio narco.

"El Señor Jota", el nuevo
"El Señor Jota", el nuevo detenido del triple femicidio narco

Cubas Zavaleta, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos de Trujillo”, ya estaba preso en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA a la espera de ser extraditado a su país en otra causa por tráfico de drogas, con un expediente a cargo del juez Luis Armella.

Justamente esa celda que ocupa en la PFA fue allanada por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense poco antes de la medianoche de este sábado, luego de que el nombre de “El Señor Jota” ingresara al expediente en la tarde del viernes al ser marcado por un testigo. Sería el jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, preso en Perú y que espera ser extraditado a la Argentina.

Ahora, el juez Fernando Horario Pinos Guevara, al frente del Juzgado de Garantías Nº4 de La Matanza, le dio la derecha a los fiscales del triple femicidio para que quede preso Cubas Zavaleta por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes —en dos hechos—, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por tratarse la víctima de una menor de 18 años, y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, ensañamiento, violencia de género y por ser criminis causa, es decir, cometido para ocultar otro delito o asegurar su impunidad.

El juez, al analizar el requerimiento fiscal y los elementos de convicción reunidos, sostuvo que “existen elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión de los delitos” y que hay “motivos bastantes para sospechar que Joseph Freyser Cubas Zavaleta ha participado en su comisión”.

El juez también dispuso que se requiera al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Lomas de Zamora la anotación conjunta de Cubas Zavaleta, quien ya se encontraba alojado en la Alcaidía Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales a disposición exclusiva de ese tribunal.

Esta medida busca coordinar la situación procesal del imputado entre las distintas jurisdicciones que intervienen en la causa, dada la gravedad y la urgencia del caso.

En palabras de la resolución, se ordenó “al Titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora —con la mayor prontitud posible atento la urgencia y la gravedad del caso— se disponga la anotación conjunta del detenido Joseph Freyser Cubas Zavaleta”.

Respecto al pedido de traslado del detenido, solicitado por la fiscalía, el juez aclaró que no tiene potestad sobre eso, ya que se encuentra “anotado a disposición exclusiva” del juez Armella. De este modo, la resolución delimita las competencias de cada jurisdicción y deja en manos de la justicia federal cualquier decisión sobre el destino de “El Señor Jota”.

Temas Relacionados

femicidiosBrenda del CastilloLara GutiérrezMorena Verdiúltimas noticiasJoseph Freyser Cubas Zavaleta

Últimas Noticias

Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

Ocurrió en un centro de votación. La legisladora Ana Gabriela Neme lo denunció ante la Gendarmería Nacional y dijo que la agresión fue cuando trataban de “evitar fraude electoral”. Los videos

Formosa: violento ataque de militantes

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos 11 los hombres con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas

Abusos sexuales, violencia de género

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban unas 50 personas. La nómina de las víctimas fatales

Tragedia en Misiones: un colectivo

La arrepentida aseguró que “El Señor Jota” vio el triple femicidio narco por videollamada desde su celda

Joseph Cubas Zavaleta, presunto miembro de la banda Los Pulpos, nacido en la misma ciudad que “Pequeño J”, fue señalado como “El Papá”, el segundo jefe de la organización. Está preso en la central de la PFA en Palermo a la espera de su extradición a Perú

La arrepentida aseguró que “El

La arrepentida del triple crimen narco de Florencio Varela pidió ser colaboradora si la causa pasa a la Justicia federal

Celeste Magalí González Guerrero, quien dio las primeras pistas para llegar a los autores de los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, pidió ampliar su declaración tras la detención de “Señor Jota”, el presunto instigador

La arrepentida del triple crimen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de los

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Dólar cripto: a cuánto cotiza a minutos de los resultados el mercado que nunca cierra

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

Tragedia en Misiones: los cuatro estudiantes que murieron en el choque de la ruta 14

INFOBAE AMÉRICA
Lituania volvió a cerrar el

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

TELESHOW
El video de la China

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”