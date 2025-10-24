Crimen y Justicia

Violento robo a un comerciante de La Plata: lo golpearon y le dijeron que lo habían entregado

El asalto ocurrió en la calle 522 entre 156 y 157. La víctima fue golpeada y amenazada. Estaba la familia

Guardar
Millonario robo a un comerciante
Millonario robo a un comerciante y su familia en su casa de La Plata (Google Maps)

En la madrugada de ayer miércoles, una familia de La Plata fue víctima de un asalto violento en su vivienda, ubicada en la zona de La Granjita. Tres hombres irrumpieron cuando los dueños de casa dormían, los redujeron y concretaron un golpe millonario: se llevaron cinco millones de pesos, aparatos electrónicos y una camioneta.

Los hechos se desarrollaron en una residencia de la calle 522, entre 156 y 157. La pareja damnificada fue sorprendida cuando los asaltantes, vestidos con ropa deportiva y con los rostros ocultos bajo pasamontañas, lograron ingresar sin ser detectados.

La irrupción, efectuada en total oscuridad y con linternas dirigidas a los rostros de las víctimas, buscó desde el principio amedrentar al propietario, un conocido comerciante local.

De acuerdo con la información del portal 0221, uno de los delincuentes dijo durante el robo: “Te entregaron, sabemos que sos el dueño de un supermercado”. Esa frase, pronunciada mientras lo amenazaban y golpeaban, reforzó el nivel de intimidación que buscaban ejercer durante el robo.

El operativo criminal se extendió durante varios minutos. Dos de los asaltantes recorrieron diferentes ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor, mientras el tercero custodiaba bajo amenaza al comerciante y a su pareja. La presión y las agresiones físicas llevaron al hombre a indicar el lugar donde almacenaba una suma considerable de dinero.

En total, los ladrones consiguieron cinco millones de pesos, televisores, una consola de videojuegos y las llaves del vehículo familiar, una camioneta Volkswagen. Antes de escapar, se aseguraron de apoderarse también del Grabador de Video Digital (DVR), correspondiente al sistema de cámaras de seguridad de la casa. Esta maniobra dificultó el acceso inmediato a pruebas audiovisuales sobre su identidad o el modo en que huyeron del lugar. Además, se llevaron aparatos electrónicos y los vehículos de la pareja.

Tras el hecho, las víctimas realizaron la denuncia ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades avanzaron con el relevamiento de huellas y recolectaron testimonios en el sitio del robo. Además, desplegaron tareas de análisis en las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir el trayecto de los asaltantes y obtener pistas sobre su identidad o posibles cómplices.

De igual forma, aún no hay detenidos. El comerciante resultó con lesiones producto de los golpes, pero su estado general no requirió hospitalización. Su pareja fue contenida por personal médico tras el episodio, en medio de una situación de fuerte conmoción emocional.

Hasta el momento no hay
Hasta el momento no hay detenidos

Robo millonario en una casa en Santa Fe

A principios del mes pasado, un hombre de 64 años se convirtió en el principal afectado de un robo en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

Según reveló el propio damnificado, los delincuentes forzaron una reja y se apoderaron de un revólver calibre 22 corto y 38 mil dólares en efectivo de una vivienda situada en la calle 9 de Julio al 1500. El hecho sucedió mientras el propietario cenaba fuera de su domicilio.

Al regresar, según expresó el denunciante, la vivienda se encontraba en total desorden. También notó la sustracción de alhajas de oro y plata y un teléfono celular, lo que agravó aún más la situación. La secuencia se suma a una serie de episodios similares registrados en la región durante las mismas jornadas.

Los ataques no se limitaron a una sola propiedad ni a un solo perfil de víctima. La reiteración de robos alarma a los habitantes y despierta preocupación en las autoridades y fuerzas de seguridad.

Temas Relacionados

millonariorobocomerciantecasaladronesLa Plata

Últimas Noticias

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

El hombre recuperó la libertad tras estar privado de su libertad, bajo prisión preventiva. El jurado lo declaró inocente por falta de pruebas en un caso iniciado en Lobos

Estuvo tres años preso por

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Una mujer de 49 años fue rescatada por la Policía en Ensenada luego de ser agredida y mantenida cautiva por el hombre dentro de su casa en el Barrio Federal II

Secuestró a su ex pareja,

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

El tribunal consideró que el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación estaba debidamente acreditado

Rechazaron la prisión domiciliaria al

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Leandro García Gómez, arrestado en la noche del jueves tras ocultar a la cantante en su departamento de Palermo, tiene una larga lista de demandas y causas en su contra en la Justicia. Fue condenado en 2020 por un episodio con una pistola

Cocaína, un departamento destruido y

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Una comisión de la Policía de la Ciudad fue remitida por la Justicia a la propiedad de la calle Ravignani para hacer un allanamiento ante la denuncia de la madre de la cantante por su desaparición

Tras un allanamiento, encontraron a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo tres años preso por

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que Israel no

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

TELESHOW
Ángel de Brito fue lapidario

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”