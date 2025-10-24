Violento robo a un comerciante de La Plata: lo golpearon y le dijeron que lo habían entregado

Millonario robo a un comerciante y su familia en su casa de La Plata (Google Maps)

En la madrugada de ayer miércoles, una familia de La Plata fue víctima de un asalto violento en su vivienda, ubicada en la zona de La Granjita. Tres hombres irrumpieron cuando los dueños de casa dormían, los redujeron y concretaron un golpe millonario: se llevaron cinco millones de pesos, aparatos electrónicos y una camioneta.

Los hechos se desarrollaron en una residencia de la calle 522, entre 156 y 157. La pareja damnificada fue sorprendida cuando los asaltantes, vestidos con ropa deportiva y con los rostros ocultos bajo pasamontañas, lograron ingresar sin ser detectados.

La irrupción, efectuada en total oscuridad y con linternas dirigidas a los rostros de las víctimas, buscó desde el principio amedrentar al propietario, un conocido comerciante local.

De acuerdo con la información del portal 0221, uno de los delincuentes dijo durante el robo: “Te entregaron, sabemos que sos el dueño de un supermercado”. Esa frase, pronunciada mientras lo amenazaban y golpeaban, reforzó el nivel de intimidación que buscaban ejercer durante el robo.

El operativo criminal se extendió durante varios minutos. Dos de los asaltantes recorrieron diferentes ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor, mientras el tercero custodiaba bajo amenaza al comerciante y a su pareja. La presión y las agresiones físicas llevaron al hombre a indicar el lugar donde almacenaba una suma considerable de dinero.

En total, los ladrones consiguieron cinco millones de pesos, televisores, una consola de videojuegos y las llaves del vehículo familiar, una camioneta Volkswagen. Antes de escapar, se aseguraron de apoderarse también del Grabador de Video Digital (DVR), correspondiente al sistema de cámaras de seguridad de la casa. Esta maniobra dificultó el acceso inmediato a pruebas audiovisuales sobre su identidad o el modo en que huyeron del lugar. Además, se llevaron aparatos electrónicos y los vehículos de la pareja.

Tras el hecho, las víctimas realizaron la denuncia ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades avanzaron con el relevamiento de huellas y recolectaron testimonios en el sitio del robo. Además, desplegaron tareas de análisis en las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir el trayecto de los asaltantes y obtener pistas sobre su identidad o posibles cómplices.

De igual forma, aún no hay detenidos. El comerciante resultó con lesiones producto de los golpes, pero su estado general no requirió hospitalización. Su pareja fue contenida por personal médico tras el episodio, en medio de una situación de fuerte conmoción emocional.

Hasta el momento no hay detenidos

Robo millonario en una casa en Santa Fe

A principios del mes pasado, un hombre de 64 años se convirtió en el principal afectado de un robo en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

Según reveló el propio damnificado, los delincuentes forzaron una reja y se apoderaron de un revólver calibre 22 corto y 38 mil dólares en efectivo de una vivienda situada en la calle 9 de Julio al 1500. El hecho sucedió mientras el propietario cenaba fuera de su domicilio.

Al regresar, según expresó el denunciante, la vivienda se encontraba en total desorden. También notó la sustracción de alhajas de oro y plata y un teléfono celular, lo que agravó aún más la situación. La secuencia se suma a una serie de episodios similares registrados en la región durante las mismas jornadas.

Los ataques no se limitaron a una sola propiedad ni a un solo perfil de víctima. La reiteración de robos alarma a los habitantes y despierta preocupación en las autoridades y fuerzas de seguridad.