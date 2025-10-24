Crimen y Justicia

Allanaron e imputaron a la ex GH Catalina Gorostidi por promocionar sitios de apuestas ilegales

La medida fue ordenada tras un pedido de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar. La influencer había sido indagada en mayo por el mismo motivo, pero siguió con la difusión de los portales en sus redes

Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano, fue allanada en las últimas horas por la Justicia luego de que la imputaran por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar en sus redes sociales. La medida fue ordenada tras un pedido de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, bajo la dirección del fiscal Juan Rozas, luego de que una investigación revelara que la influencer habría publicitado al menos seis sitios de apuestas online no autorizados.

Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad, que advirtió sobre la reiterada promoción y recomendación de casinos virtuales ilegales en la cuenta de Instagram de Gorostidi.

Esta presentación hizo que la ex GH fuera citada en mayo ante la Justicia, donde la notificó e indagó la fiscalía. Sin embargo, las autoridades determinaron que la ex concursante continuó con la difusión de estos portales. Y eso desencadenó la solicitud del allanamiento.

La orden judicial emitida por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°1, habilitó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y a la Policía de la Ciudad a ingresar al domicilio de Gorostidi. En el operativo, los agentes incautaron dispositivos electrónicos y cuadernos con registros relacionados con apuestas, casinos y movimientos de dinero.

Fuentes del caso indicaron que la evidencia recopilada será sometida a peritaje para determinar el alcance de las maniobras y la posible existencia de comunicaciones con responsables de plataformas ilegales.

La investigación sostiene que la ex GH se aprovechó de su condición de influencer y la notoriedad pública adquirida tras su participación en el reality, potenciando la llegada de mensajes publicitarios sobre el juego ilegal a una gran cantidad de seguidores.

El expediente señala que la imputada incentivó el registro y las apuestas en páginas sin control oficial, conducta que la normativa penal argentina califica como delito cuando se realiza sin autorización, y que puede traer consigo penas de tres a seis años de prisión según el artículo 301 bis del Código Penal Argentino.

La denuncia derivó de una advertencia de Lotería de la Ciudad, que alertó sobre la proliferación de este tipo de campañas entre figuras públicas y personalidades con elevada presencia digital. Entre los elementos más graves que investiga la fiscalía, figura la hipótesis de que los mensajes destinados a captar apostadores llegaron a menores de edad, lo que agrava la imputación.

La causa, que sigue abierta, prevé nuevas medidas en función de los resultados del análisis sobre los objetos secuestrados. El Ministerio Público Fiscal también activó procedimientos para establecer si hay otras personas públicas implicadas en la promoción de casinos virtuales sin habilitación, dada la magnitud del fenómeno en plataformas sociales y la posible existencia de una red organizada de captación de jugadores.

La semana pasada, su ex pareja y también concursante de Gran Hermano, Joel Ojeda, fue imputado por la misma causa luego de un allanamiento en su domicilio del barrio de Muñiz, partido de San Miguel.

Joel Ojeda, el participante de
Joel Ojeda, el participante de GH, durante un allanamiento en su casa

La operación, que estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se realizó luego de un prolongado período de investigación y seguimiento.

Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, Ojeda promociona y capta apostadores por redes sociales desde al menos enero. Fue indagado en la fiscalía en abril y desde ese entonces continuó captando con frecuencia casi diaria.

El caso tomó una gravedad mayor por la magnitud del alcance del ex Gran Hermano: en este tipo de plataformas ilegales, promocionadas por figuras mediáticas, pueden ingresar incluso menores de edad, exponiéndolos al riesgo y fomentando apuestas prohibidas.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Ojeda lograron secuestrar un iPhone 15, dos notebooks de alta gama, que serán sometidas a peritajes para profundizar en la investigación y determinar la operatoria, contactos y posibles ramificaciones. También se encontraron 398.930 pesos en efectivo.

Una vez concluido el operativo y puesto en conocimiento el juzgado requirente sobre los resultados del allanamiento, desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron la notificación a Ojeda de los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de CABA.

