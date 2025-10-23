Crimen y Justicia

El enigma Lourdes de Bandana: la Justicia quiere verla e investiga al novio y las denuncias por violencia de género

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 pidió abrir una causa contra la pareja de la cantante por averiguación de delito

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
En medio de la preocupación de sus seres queridos y colegas, Lowrdez reapareció en las redes (Instagram).

Nunca se la vio. La Justicia quiere verla porque no se sabe dónde está todavía”. El video que la cantante Lourdes Fernández hizo este jueves para despejar las dudas sobre su presunta desaparición no dejó conforme a los investigadores que piden estar frente a frente con la integrante de Bandana. Quieren saber que está bien y no es para menos: el entorno de la artista duda del vínculo con su pareja. Los antecedentes de violencia de género hablan por sí solos: ella lo había denunciado en 2022.

En ese contexto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 presentó un requerimiento formal ante el Juzgado N°13, a cargo de Diego Slputski, solicitando la apertura de una investigación penal contra Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lowrdez. La causa pasó a la fiscalía N°43 que mantuvo la solicitud.

Este jueves, el hombre cuestionado abrió las puertas del departamento a la Policía de la Ciudad para que revisen su casa, pero la cantante no estaba allí. Hubo incluso rumores de que se había ido a la terraza del edificio, pero ¿por qué? ¿Para qué? Mientras, Lissa, otra integrante de Bandana, también se presentó como denunciante ante la desaparición de su colega.

Todo comenzó cuando se conoció que la mamá de Lourdes había denunciado este jueves que desde el 4 de octubre desconocía el paradero y el estado de salud de su hija, y expresó su temor por la integridad física, psíquica y emocional de la joven.

Leandro García Gómez
Leandro García Gómez

En su declaración, la madre subrayó que Lourdes había mantenido en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez, quien ya contaba con antecedentes judiciales por hechos de violencia.

De hecho, hubo una denuncia de 2022 por lesiones leves y el fiscal que ahora pide investigarlo en el contexto de la desaparición ya solicitó que le remitan todas las causa por violencia de género que lo tienen como acusado. Es que esta información acredita una historia previa de maltrato.

Lo que llamó la atención de la madre de la cantante y puso en el foco a su pareja fue que durante el tiempo que estuvieron separados con García Gómez, Lourdes Fernández había experimentado una mejora notable: había sido convocada para reincorporarse a Bandana, lo que implicaba una nueva etapa artística con ensayos y presentaciones.

La mamá de Lourdes denunció
La mamá de Lourdes denunció la desaparición

Estaba ilusionada y en pleno proceso creativo, manteniendo contacto permanente con sus compañeras. Sin embargo, este escenario cambió abruptamente. Y García Gómez comenzó a ejercer un control cada vez más estricto sobre las actividades, el teléfono y las redes sociales de Lourdes, impidiéndole continuar con su trabajo musical y aislándola de su entorno. Las compañeras del grupo dejaron de tener contacto con ella“, según consta en la denuncia.

El último encuentro personal entre madre e hija se produjo el 4 de octubre. La madre de la cantante dijo que la “nerviosa, con dolores y marcas visibles en el rostro y la cabeza” y que su hija intentó justificar las lesiones alegando que “se había caído de una escalera”.

La madre de Lourdes también supo, a través de amigas de su hija, que el 1 de octubre la Policía había acudido al domicilio de García Gómez tras una fuerte discusión entre ambos, luego de que vecinos del edificio llamaran al 911. Este episodio derivó en que el hombre se fuera.

Luego, para el Día de la Madre, logró mantener una breve conversación telefónica con Lourdes: “Se mostró confusa y distante, y argumentó que ‘no podía venir porque estaba ensayando’”. El tono de voz débil y entrecortado de Lourdes generó una profunda preocupación en su madre.

Lowrdez de Bandana tieen 44
Lowrdez de Bandana tieen 44 años

Lo mismo dos amigas que recibieron audios suyos se mostraron alertadas. En uno de esos mensajes, se oiría la voz de García Gómez de fondo realizando comentarios. Desde ese momento, no se ha podido volver a establecer contacto con Lourdes.

Tras la denuncia, personal policial se presentó en el domicilio de Lourdes, ubicado en Ravignani al 2100 de Palermo. El propio García Gómez atendió a los agentes y se mostró muy ofuscado, negándose a colaborar y exigiendo una orden de allanamiento para permitir el ingreso. Afirmó que Lourdes Fernández no se encontraba en el lugar. Pero luego dejó que los policías pasen. Ella no estaba y luego se conoció el video donde aseguraba: "Chicos, me acabo de levantar... Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible".

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal solicitó al juez una serie de medidas urgentes. Entre ellas, la instrucción del sumario correspondiente contra García Gómez y la toma de declaraciones testimoniales al productor, representante y compañeras del grupo musical de la víctima, con el objetivo de esclarecer su paradero y los hechos denunciados.

Además, requirió copias del legajo originado ante la Oficina de Violencia Doméstica por la denuncia presentada por la madre de Lourdes, así como de denuncias anteriores que la propia cantante hubiera realizado contra el imputado.

El requerimiento fiscal también contempla que, de configurarse el estado de sospecha previsto, se reciba declaración indagatoria a García Gómez. El fiscal concluyó su presentación solicitando que se adopten todas las medidas que el juez estime pertinentes para avanzar en la investigación.

Temas Relacionados

Lourdes FernándezBandanaúltimas noticiasLowrdezviolencia de género

Últimas Noticias

El emotivo posteo de la mamá de Ángeles Rawson el día que su hija cumpliría 29 años

Jimena Aduriz le dedicó un posteo a la joven, asesinada en 2013 por Jorge Mangieri. “Trato de que no me invada la oscuridad este día”, escribió

El emotivo posteo de la

El antisemita que atacó a la influencer y a su bebé quedará detenido en prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Así lo definió este jueves la Justicia. El domicilio donde quedará alojado está lejos del edificio del barrio de Palermo, donde vive la víctima Michelle Iman Schmukler y su familia

El antisemita que atacó a

Buscan a una adolescente que desapareció a la salida del colegio en La Matanza: la sospecha de la familia

Su nombre es Alma Milagros Malagreca, de 15 años. Fue vista por última vez el lunes 20 de octubre

Buscan a una adolescente que

Declaró Pablo Laurta en Córdoba: no contestó preguntas del doble femicidio y solo habló de sus denuncias contra las víctimas

El uruguayo declaró este jueves de forma presencial. Luego fue trasladado a la Cárcel de Cruz del Eje

Declaró Pablo Laurta en Córdoba:

El acusado de ser un influencer del juego clandestino adolescente es un policía de la PSA

Matías Garcilazo fue detenido tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo, acusado de regentear un esquema promocionado en redes y en un bizarro streaming. Cayó en una mansión de Pilar con tres autos de lujo

El acusado de ser un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei cierra la campaña en

Milei cierra la campaña en Rosario con todo el Gabinete y busca impulsar a su candidato para ganar Santa Fe

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

Apple hará por primera vez un evento en Buenos Aires: de qué se trata y a quiénes convoca

Descubren que el ritmo circadiano regula genes clave asociados al riesgo de Alzheimer

El misterio del plástico perdido: ¿por qué sigue flotando en el océano después de décadas?

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel abatió

El Ejército de Israel abatió a ocho terroristas de Hamas implicados en la masacre del 7 de octubre de 2023

Cómo elegir el mejor souvenir en tu viaje a Walt Disney World Resort

Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro bilateral en Corea del Sur el próximo 30 de octubre

Putin aseguró no cederá ante la presión de Trump y amenazó con una “respuesta potente” a cualquier ataque contra territorio ruso

Trump advirtió que Israel “perderá su apoyo” si avanza con la anexión de Cisjordania

TELESHOW
Lissa Vera se descompensó luego

Lissa Vera se descompensó luego de su denuncia contra el exnovio de Lourdes Fernández

Un flechazo de verano y un divorcio que casi arruina todo: la increíble historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo

El emotivo video de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía: “Gracias por tus palabras cuando me viste caída”

El regreso de Mey Scápola a la radio tras la muerte de Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron en Mar del Plata: las fotos de una ceremonia íntima y a pura emoción