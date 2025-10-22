Crimen y Justicia

Asesinó a su ex pareja con una cuchilla delante de sus hijos en Santa Fe y lo atraparon en plena calle

La víctima lo había denunciado en reiteradas ocasiones. Cuando la Policía arribó a la escena, los jóvenes que presenciaron el ataque estaban intentando reanimarla

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el barrio Loyola Norte de Santa Fe (Google Maps)

Una mujer de 45 años fue asesinada en su vivienda del barrio Loyola Norte, en la ciudad de Santa Fe, durante la madrugada de este martes. La escena se produjo delante de los hijos de la víctima, quienes intentaron detener al homicida de 40 años, pero no pudieron.

Cuando las autoridades policiales arribaron a la vivienda de la calle Neuquén al 6800, encontraron a los hijos de la mujer, identificada como Rosa Gabriela Villagra, haciendo maniobras de RCP, pero su madre ya había muerto.

Según informó el portal La Voz, el ataque se produjo con un arma blanca cerca de la 1.30 de la madrugada a partir de la irrupción del hombre en la vivienda. Los jóvenes, una chica de 25 y un chico de 21, trataron de intervenir para detener la agresión, por lo que la joven resultó herida en una de sus manos. Sus gritos permitieron alertar a los vecinos, quienes solicitaron la asistencia del 911.

Los médicos del SIES 107 confirmaron el fallecimiento de Villagra, debido a las heridas producidas con una cuchilla. El hombre escapó por el portón de la vivienda y estuvo prófugo durante casi 24 horas. Las autoridades habían desplegado un operativo de búsqueda en la zona, incluyendo rastrillajes en las márgenes del río Salado, bajo órdenes de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Pasadas las 21 horas del mismo martes, un hombre lo identificó en la intersección de Gorriti y Ulrico Schmildl, en el mencionado barrio, pero al sur, y dio aviso a las autoridades. Inmediatamente, se dirigieron al lugar donde lo detuvieron.

El hombre fue trasladado al Hospital Nuevo Iturraspe por una herida que presentaba y quedó a disposición del MPA, según confirmó Aire de Santa Fe. En tanto, el caso quedó caratulado como femicidio.

Lo atraparon a pocos kilómetros
Lo atraparon a pocos kilómetros de donde ocurrió el hecho (Google Maps)

La madre de la víctima indicó al portal El Ciudadano web que su hija lo había denunciado varias veces, en un intento de buscar protección. “Mi hija hizo mil denuncias, pero la Policía nunca hizo nada. Le pusieron el botón de pánico, pero él siempre venía a molestarla, saltaba las rejas, le pegaba. Muchas veces me pegó a mí también cuando la defendía”, relató.

El contexto de violencia previa ha quedado acreditado en diversos reportes. Según detalló, el vínculo entre Villagra y el agresor —cuyas iniciales son S. F.— fue violento durante más de veinte años. El hombre tenía períodos de ausencia y cuando regresaba al domicilio, ejercía violencia física y psicológica, remarcó la mujer. “Ella ya no quería vivir más con él. No entendía que se había terminado. No tenía motivos para matarla, mi hija no le debía nada. Todo lo que había en esa casa era de ella”, agregó.

“Mi hija hizo muchas denuncias y nadie la protegió. Entran y salen, y siempre terminan matando. ¿Dónde están la Policía, los jueces? Las mujeres estamos desprotegidas. Hoy matan una por día”, apuntó la mujer. De otro lado, la madre del acusado también se refirió a lo sucedido y le dirigió un mensaje: “Si mi hijo me está escuchando, le pido que se entregue. Que se entregue y que no le pase nada”, insistió, de acuerdo a lo indicado por Diario Uno.

Mató a su pareja a golpes en frente de sus hijos

Tras el crimen, la hermana
Tras el crimen, la hermana del sospechoso relató lo sucedido al personal de la comisaría 3ª de Virrey del Pino

Tan solo dos semanas atrás, una mujer de 42 años, identificada como Ana Mabel Rodríguez, fue asesinada a golpes por su pareja en su vivienda de la calle Samuel Morse al 1500, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, los hijos de la víctima presenciaron el ataque.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 13 de octubre, cuando, tras una discusión, R. D. A., pareja de la víctima y con quien convivía desde hacía cinco años, agredió a Rodríguez en presencia de los menores. Tras ejecutar el crimen, el hombre se comunicó telefónicamente con su hermana y le confesó lo que había pasado.

La familiar se dirigió de inmediato a la casa de la pareja y, en el trayecto, interceptó a un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), a cuyos integrantes relató lo sucedido. El aviso motivó el desplazamiento de patrulleros al domicilio, donde personal de la Comisaría 3ª de Virrey del Pino halló al agresor en una habitación junto al cuerpo sin vida de la mujer, que yacía en la cama con múltiples golpes.

La intervención judicial se activó tras la confirmación del deceso por parte de los forenses. El fiscal de Homicidios, Diego Rulli, se presentó en la vivienda y supervisó las tareas periciales realizadas por la Policía Científica. Paralelamente, el Servicio Local inició acciones para la protección de los niños que fueron testigos del crimen.

El imputado fue detenido en el lugar y, aunque posteriormente se negó a declarar, la confesión telefónica que realizó a su hermana se incorporará como prueba a la causa. El expediente quedó caratulado como homicidio agravado por el vínculo.

