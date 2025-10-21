Avanza la investigación por el ataque a tiros al hospital de Rosario y ya hay cuatro detenidos

El frente del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) recibió al menos cuatro disparos

Luego del ataque con armas de fuego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de la ciudad de Rosario —en donde habían internado a Dylan Cantero, de Los Monos —, las autoridades dieron a conocer este lunes los últimos avances en la causa. La Secretaría de Asuntos Penales de la ciudad santafecina informó que cuatro personas resultaron detenidas en el marco de la investigación por el hecho registrado el jueves de la semana pasada.

Según precisó la titular del área en diálogo con Radio 2, Lucía Masneri, tras los arrestos, continúan trabajando en el análisis de las imágenes captadas en la zona donde ocurrió la balacera para avanzar con el esclarecimiento de los hechos bajo investigación del fiscal Franco Tassini.

Todo sucedió un día después de que Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel “Viejo” Cantero, haya sido ingresado al HECA por una herida de bala en su pierna el miércoles pasado después de las 18.

Dylan Cantero

En ese episodio, ejecutaron una serie de disparos, desde un vehículo blanco en el que circulaban cuatro individuos, y uno de ellos impactó en Cantero. El joven fue trasladado en taxi desde las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800 al HECA. Cuando personal del Comando Radioeléctrico llegó al sitio donde se originó todo, hablaron con la madre de la víctima, Patricia Contreras. Según contó, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina del Pasaje 512. Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.

Por este caso, la fiscal confirmó que hay vigente una recompensa por 12 millones de pesos para quien aporte datos sobre el ataque.

El ataque contra el hospital ocurrió el jueves a la tarde, cuando dos sospechosos a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el frente ubicado sobre la calle Crespo. Según indicaron, una mujer que cumplía funciones en ese sector se desplazó unos segundos antes del ataque, lo que evitó que resultara alcanzada por los proyectiles. La empleada fue atendida luego del episodio y manifestaba síntomas de shock, aunque no sufrió lesiones físicas. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre el personal de salud ni entre las personas que transitaban la zona al momento del tiroteo.

Por de internación de Cantero, la Unidad Regional II había dispuesto con anticipación mayores medidas de seguridad en el entorno del hospital, ante la posibilidad de que se produjera un ataque como el registrado.

La ventana donde impactaron los disparos

En consecuencia, se asignó personal del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata, que establecieron un cerco armado en la cuadra delimitada por avenida Pellegrini y Vera Mujica. Cuando al mediodía el familiar del líder de la banda recibió el alta, la vigilancia en el área se levantó.

De acuerdo a los datos a los que pudo acceder Infobae, tras el relevamiento de la escena, los agentes aseguraron haber recolectado seis vainas servidas. Los disparos impactaron en una abertura del hospital donde por lo general hay una persona para la atención. “Al menos dos (tiros) dieron sobre una ventana donde una persona atiende las 24 horas el conmutador de emergencias”, sostuvieron fuentes del caso, en diálogo con este medio.

De acuerdo con información indicada por Rosario3 y confirmada por el Ministerio Público de la Acusación, los sospechosos resultaron detenidos el viernes último, cerca de bulevar Seguí y las vías del ferrocarril en la zona oeste de la ciudad. Allí, personal policial los interceptó mientras quemaban una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo y que, según los investigadores, podría haber sido utilizada para disparar en cuatro ocasiones contra el nosocomio. Los adultos quedaron a disposición de la Fiscalía.