Video: el momento en que una chica de 16 años es impactada por una bala en medio de una pelea a la salida de una fiesta en Paraná

Así fue el tiroteo durante el que murió una adolescente de 16 años en Entre Ríos

La investigación por el homicidio de Jazmín Ayesha González, la adolescente de 16 años que recibió un disparo en la cabeza, en medio de una presunta pelea entre bandas a la salida de una fiesta en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, sumó un video clave. En las imágenes se puede observar el momento exacto en el que la víctima es impactada por el proyectil. Hasta el momento, hay tres detenidos, entre ellos el presunto tirador.

El video que encabeza esta nota, muestra el momento en el que se desató la discusión entre dos grupos de jóvenes a la salida del evento realizado en un domicilio ubicado en el cruce de Cortada A y Cortada G, en el barrio Bajada Grande de la capital provincial.

En las imágenes, Jazmín, quien vestía una campera blanca y un short oscuro, aparece de espaldas, iba de acompañante en una moto. Se estaba retirando de la reunión junto a su grupo de amigos.

El tiroteo durante el que murió una adolescente de 16 años en Entre Ríos

Alrededor se ve a un grupo de jóvenes que arrojan piedras y otros objetos contundentes contra Jazmín y sus amigos. Uno de los violentos sacó un arma y efectuó disparos.

Uno de los plomos impactó en la cabeza de la chica. Después de unos pocos segundos, cayó desplomada sobre la calle de tierra.

Desesperados, los amigos de Jazmín la tomaron de sus brazos y la retiraron del lugar, mientras todavía se escuchaban algunas detonaciones.

“Eran las 4.30 de la mañana aproximadamente, en la zona del barrio Bajada Grande, en el cruce de Cortada A y Cortada G, se toma conocimiento de una chica que habría resultado herida de arma de fuego a la altura de la cabeza, que fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín”, explicó esta mañana Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de Paraná de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con Canal 9 Litoral.

El lugar del hecho.

Sobre la investigación, Delavalle contó que, a partir de los testimonios brindados por algunos testigos del hecho, supieron que el ataque ocurrió en el marco de una fiesta realizada en cercanías al lugar del hecho, para la cual se había divulgado una invitación a través de redes sociales.

“A la salida, entre personas que se retiraban en moto y otras a pie, hubo una discusión y empezaron a arrojar elementos las personas que iban caminando hacia las que iban en moto. Estas últimas habrían efectuado disparos de arma de fuego hacia estas personas, logrando impactar uno de ellos a la chica, que era miembro del mismo grupo de jóvenes que salían en moto”, detalló.

Jazmín recibió un disparo a la altura de la frente, según comunicó el personal médico del hospital San Martín, que asistió a la víctima.

Jazmín Ayesha González tenía 16 años y murió tras recibir un disparo en la cabeza (Foto: Gentileza Reporte 100.7)

Según informa el medio entrerriano, en las últimas horas la Policía provincial realizó diversos procedimientos y hay tres personas detenidas en Paraná, entre ellos el presunto autor del disparo mortal que habría sido apuñalado por allegados a la adolescente.

En un allanamiento, los investigadores detuvieron al conductor de la moto en la que viajaba Jazmín, mientras que en otro procedimiento detuvieron a un tercer joven, a quien le secuestraron una pistola calibre .9 milímetros. La misma será peritada para determinar si fue utilizada o no en el lugar del asesinato.

Este domingo, el jefe de la jefatura Departamental de Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, en diálogo con el medio local El Once, señaló que la víctima “y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”.

La fiscalía que interviene en la causa dispuso que se investigue el hecho como un homicidio.

Según explicó Delavalle a medios locales, existe la posibilidad de que se haya empleado una segunda arma durante el ataque, por lo que el análisis técnico se torna clave en esta etapa del proceso.

El procedimiento en la escena del hecho fue realizado por personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación del especialista en econometría Iván Verón, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias y el levantamiento de pruebas materiales.