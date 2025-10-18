Crimen y Justicia

Está acusado de matar al amante de su pareja, pero asegura que fue su primo: ¿cómplices o traición familiar?

Luis Miguel Zapata Simón fue detenido en España el año pasado y extraditado a Argentina a principios de octubre. Lo acusan de cometer un crimen en Buenos Aires junto a un familiar, quien ya fue condenado por el hecho

Guardar
Argentino prófugo por un crimen fue detenido en España

La historia que hoy tiene a Luis Miguel Zapata Simón como protagonista comenzó en enero de 2024. Fue en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en Merlo, donde, durante una noche de verano, un kiosquero del barrio llamado Hugo Felipe Peralta Martínez fue asesinado a puñaladas adentro de su casa. Su cuerpo lo encontró poco después un grupo de bomberos, quienes acudieron a la escena del crimen por un incendio en el lugar. Luego se supo la verdad: el domicilio había sido prendido fuego apropósito por los asesinos del vendedor porque querían ocultar el crimen.

El cadáver de Peralta Martínez fue hallado calcinado entre los restos de la casa. La autopsia confirmó que el hombre había muerto antes de que comenzaran las llamas. La causa fue una herida punzante en el tórax.

Según las hipótesis judiciales, el móvil habría sido una venganza personal. Los principales acusados por el crimen fueron Marco Antonio Egerina Quintana y Luis Miguel Zapata, primos.

La Justicia determinó que la víctima fue asesinada porque era amante de la novia de Zapata. La relación paralela supuestamente se sabía en el barrio. Por eso, cuando el kiosquero apareció muerto, los vecinos y la propia familia del hombre no dudaron en apuntar contra él como sospechoso.

El lugar donde fue el
El lugar donde fue el crimen de Morón

“Luis se vio venir un problema, un hostigamiento. Por eso decidió irse con su mamá, que vive en España”, contó una fuente del caso a este medio, quien asegura la inocencia del acusado y dice que no se fue con intención de fugarse.

La Justicia rápidamente ubicó a Egerina Quintana, el primo, y quedó detenido por el homicidio. Ante las autoridades de la Fiscalía N.º 7 de Morón, donde se llevó a cabo la investigación, el imputado reconoció su responsabilidad y accedió a un juicio abreviado, donde fue condenado a 10 años de prisión por el hecho.

Sin embargo, aunque la pena ya fue homologada por el tribunal, Egerina Quintana insiste en que el autor del crimen no fue él, sino su familiar, quien permaneció varias semanas en el exterior hasta que lo encontraron.

El 3 de septiembre de 2024, y tras una orden internacional de captura emitida por la justicia argentina, Zapata Simón finalmente fue localizado en Madrid y quedó detenido. Fue en el marco de un operativo conjunto entre Interpol y las autoridades españolas.

Lo extraditaron a Argentina en octubre de este año y luego fue trasladado a la Fiscalía N.º 7 de Morón, donde lo indagaron. En la audiencia, asistido por su defensora, Adriana Biera, el imputado se negó a declarar. No obstante, extraoficialmente insiste en que su primo lo está traicionando y que él no estuvo involucrado en el homicidio del kiosquero.

Para el extraditado, su familiar mintió ante la justicia por recomendación de su abogado y para mejorar su situación procesal en el expediente. Desde que el primo quedó detenido, nunca más volvieron a hablar.

Este viernes, el Juzgado de Garantías N.º 4 de Morón le dictó la prisión preventiva luego de que la Fiscalía alegue el riesgo de fuga.

En este sentido, su defensora anticipó que impugnará los fundamentos de la acusación. En la misma línea, insiste en que la versión de que la víctima era amante de la expareja, son solo “rumores de barrio” y que “no hay prueba concreta ni pericial que lo ubique a él en la escena del crimen”.

Por este motivo, solicitará nuevo material probatorio, sosteniendo que “los elementos reunidos no ubican a mi defendido en la escena del crimen y se basan en testimonios indirectos sin respaldo pericial”. La causa continúa en la Fiscalía N° 7.

Temas Relacionados

EspañaAsesinatoCrimenesHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

Se llevaron a cabo 10 allanamientos y hay 6 detenidos. Los ladrones operaban con complicidad de empleados infieles de las plantas de producción ubicadas en General Pacheco

Desarticularon una banda que robó

Tiple femicidio narco: una detenida dijo que los asesinos llamaron a la familia de una de las víctimas mientras la torturaban

Así lo aseguró Celeste Magalí González Guerrero, quien amplió su declaración indagatoria este viernes. También dijo que la llamada se hizo con el teléfono de “Pequeño J”

Tiple femicidio narco: una detenida

La aclaración sobre “El Bola” y el intento por despegarse del triple crimen: qué dijeron Sotacuro e Ibáñez en la nueva indagatoria

Los detenidos presentaron sus declaraciones por escrito y volvieron a ratificar su inocencia

La aclaración sobre “El Bola”

Nuevas revelaciones en el doble femicidio de Bahía Blanca: un cadáver semidesnudo, los rasguños del acusado y su fallida defensa

El fiscal del caso, Jorge Viego, compartió detalles del hecho luego de que el imputado quedara formalmente detenido

Nuevas revelaciones en el doble

Cayó “La madama de la droga” durante un operativo en Isidro Casanova

La mujer es miembro de una banda criminal que opera en La Matanza. Fue vista durante una venta de estupefacientes gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio

Cayó “La madama de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Casa Rosada desestiman el

En Casa Rosada desestiman el rol de Macri en la campaña: “Solo aporta una sensación de gobernabilidad”

El negocio final en el Caribe y la pista mexicana de la plata de los cuadernos de las coimas

El mapa de Provincias Unidas: en qué distritos pueden romper la polarización y en cuáles peligra el resultado

Los gobernadores presionan a Milei para que abra el diálogo y construya consenso tras las elecciones

Dólar, actividad, reformas y el alcance de ayuda de EEUU: las prioridades de los empresarios de IDEA para después de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Marina Abramovic desafía todos los

Marina Abramovic desafía todos los tabúes en su obra más ambiciosa

Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

¿Licantropía femenina? La impactante historia de las mujeres-lobo francesas acusadas de crímenes aberrantes en la Edad Moderna

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

TELESHOW
El insólito olvido que sufrió

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”

Thiago Medina acompañó a su hermana melliza en su baby shower y fue elegido padrino de su sobrino

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda