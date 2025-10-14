Oficializaron el ingreso al RIGI de un mega proyecto minero en San Juan

Oficializaron el ingreso al RIGI del proyecto minero Los Azules en San Juan

Este martes, con la publicación de la Resolución 1553/2025 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó la adhesión de ANDES CORPORACIÓN MINERA SA al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que habilita el Proyecto Los Azules, una iniciativa minera enfocada en la extracción de cobre con una inversión total de USD 2.672.171.207 en la provincia de San Juan.

Esto representa un avance para la política nacional de impulso a grandes inversiones, consolidando a la minería del cobre como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo económico de Argentina. El proyecto, operado por McEwen Copper Inc., prevé la generación de más de 3.500 empleos directos e indirectos.

El Proyecto Los Azules se ubica en la Cordillera de los Andes, dentro del departamento de Calingasta, a aproximadamente 80 kilómetros al oeste-noroeste de la localidad homónima y a seis kilómetros de la frontera con Chile.

Según precisó el Gobierno nacional en la resolución, este proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una mina, una planta y la infraestructura necesaria para la extracción y procesamiento de cátodos de cobre.

Por eso, contará con unos recursos estimados de 10.900 millones de libras de cobre en la categoría Indicada y 26.700 millones de libras en la categoría Inferida. El informe presentado por McEwen Copper Inc. ante las autoridades argentinas en 2023 proyecta una vida útil de 27 años para el yacimiento.

El yacimiento de cobre Los Azules tiene un desarrollo en el cual se prevé una vida útil de 27 años

ANDES CORPORACIÓN MINERA SA (ACM SA), cuya sede administrativa se encuentra en la ciudad de Mendoza, se presentó como Vehículo de Proyecto Único (VPU), adecuando su objeto social exclusivamente a las actividades asociadas al proyecto, en concordancia con los requerimientos de la ley 27.742.

En la documentación presentada, la empresa indicó que, de la inversión total, USD 2.353.624.141,07 se asignarán a activos computables, superando holgadamente el monto mínimo previsto por la legislación vigente. Asimismo, ACM SA asumió el compromiso de destinar USD 415.775.312,66 en activos computables durante los primeros dos años, cifra que representa más del 40 % del mínimo requerido para este tipo de emprendimientos.

El cronograma de obras y el plan de desarrollo de proveedores expuestos por ACM SA también obtuvieron la aprobación de las autoridades. El 61,1 % del presupuesto dirigido al pago de proveedores, compras de bienes y obras de infraestructura en las fases de construcción y operación corresponderá a proveedores locales, superando ampliamente el 20 % exigido por la normativa. El plazo límite para lograr el monto mínimo de inversión en activos computables quedó establecido para el 31 de diciembre de 2027.

Vista aérea del campamento Los Azules, con instalaciones desplegadas a más de 3.500 metros de altitud en la cordillera sanjuanina

Durante el proceso de evaluación, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras y la Secretaría de Minería analizaron la factibilidad técnica y económica del proyecto, solicitando información adicional, que fue proporcionada por la empresa. El Comité Evaluador de Proyectos RIGI se reunió el 26 de septiembre de 2025 y, tras revisar los antecedentes y los informes técnicos, recomendó la aprobación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión.

El RIGI se consolidó como herramienta clave para atraer inversiones extranjeras, ofreciendo reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, acreditación de IVA en la etapa pre-operativa, estabilidad regulatoria y acceso a arbitraje internacional. Hasta el momento, los ocho proyectos aprobados bajo este régimen suman USD15.700 millones en capital comprometido en sectores como energía, minería e industria siderúrgica.

La demanda internacional de cobre, impulsada por la transición energética y el desarrollo de nuevas infraestructuras tecnológicas, posiciona a la Argentina como potencial proveedor de minerales críticos para industrias de energías renovables y vehículos eléctricos. El avance de Los Azules y otros megaproyectos bajo el RIGI representa una oportunidad para el empleo local y el aumento de recursos fiscales provinciales y nacionales.