El insólito paso en falso de dos de los acusados del triple femicidio: a quién marcaron como ‘El Bola’

Florencia Ibánez y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, intentaron introducir a un nuevo sospechoso en la causa. Sin embargo, al señalarlo en una foto, apuntaron a un viejo conocido de los fiscales y que tiene pedido de captura

Federico Fahsbender

Federico Fahsbender

Manuel David 'Chuman' Valverde Rodríguez,
Manuel David 'Chuman' Valverde Rodríguez, tío de 'Pequeño J'

Los acusados y detenidos Florencia Ibáñez y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, fueron trasladados a la Fiscalía de Homicidios de La Matanza este lunes para declarar nuevamente como arrepentidos en la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, torturadas, asesinadas y enterradas en una casa de Florencio Varela.

En ocasiones anteriores, el testimonio de Ibáñez había sido particularmente interesante: delató, por ejemplo, a Alex Ydone Castillo, su amante, un hombre 30 años mayor que ella, buscado en Perú por narcotráfico, hoy prófugo de la Justicia.

Ydone Castillo, según Ibáñez, era uno de los dueños de la droga que Brenda, Morena y Lara supuestamente robaron. ¿Qué cantidad se llevaron? El monto que tío y sobrina relataron este lunes es, al menos, poco creíble: 400 kilos.

En su relato, Ibáñez y Sotacuro, representados por el abogado Guillermo Endi, introdujeron a un nuevo sospechoso en la trama: apodado ‘El Bola’. Se trata de un supuesto ciudadano boliviano amigo de Ydone Castillo, dedicado a “revoleos”, o lanzar cocaína desde aviones.

Florencia Ibáñez, la principal promotora
Florencia Ibáñez, la principal promotora de la figura de 'El Bola'

El rol de ‘El Bola’ encajaba en la historia como un posible mayorista de la banda, más aún cuando el fiscal Carlos Adrián Arribas y su equipo intentan cerrar el círculo del caso para identificar a tres nuevos sospechosos.

Ibáñez, incluso, aseguró haber cenado con ‘El Bola’ el día previo al triple femicidio. Allí, incluso, el misterioso dealer volador se quejó de sus problemas de pareja. Hasta estaba su hijo.

Luego, la detenida comentó que lo vio el martes posterior a los asesinatos junto a su novio. Sotacuro también habló de ‘El Bola’.

Después, ambos imputados lo marcaron en una foto. Para sorpresa de los fiscales, ‘El Bola’ no era nadie nuevo. Ibáñez, en un escrito que entregó a Arribas antes de declarar, afirmó que no era “el tío de ‘Pequeño J’”.

En la causa hay imágenes de ‘Pequeño J’ junto a sus dos tíos, saliendo del país rumbo a Uruguay. Manuel David “Chuman” Valverde Rodríguez, quien ya tiene pedido de captura por el triple femicidio, y, su hermano, Luis Valverde.

El hombre que Ibáñez y Sotacuro señalaron, aseguran altas fuentes del caso a Infobae, era, precisamente, el tío Manuel de ‘Pequeño J’.

El tío del 'Pequeño J' desmintió su participación en el triple crimen de Florencio Varela

Para empezar, Valverde Rodríguez no es boliviano. Y en un bizarro video filmado en la clandestinidad, el tío de ‘Pequeño J’ negó su rol en los femicidios: “Señores periodistas, muy buenos días. Quien les habla en esta oportunidad, soy Manuel David Valverde Rodríguez (...). Esto es para desmentir lo que aduce la prensa de Buenos Aires, Argentina, que dice que uno es un narcotraficante, un delincuente. Yo acá tengo los medios probatorios”.

Durante el video, el hombre mostró documentos que, según él, demuestran su inocencia: un certificado de empleo que acredita que se encontraba trabajando en una empresa china de construcción en la ciudad del Cusco desde el 27 de febrero hasta el 4 de agosto, además de boletas y un certificado médico que respaldarían su presencia en Perú durante las fechas en que se produjo el triple femicidio.

De todas formas, Arribas y su equipo, que trabajan en una serie de novedades que serán cruciales para la marcha del expediente. Buscan que el tío de ‘Pequeño J’ se entregue o que sea capturado para responder por el hecho: fue implicado por Celeste González Guerrero, otra de las imputadas arrepentidas, que lo ubicó “con guantes de látex” en la casa de Florencio Varela el día de los asesinatos de Brenda, Lara y Morena.

Víctor Sotacuro Lázaro, alias 'Chato',
Víctor Sotacuro Lázaro, alias 'Chato', otro promotor de la teoría de 'El Bola'

Mientras tanto, este monumental paso en falso de Ibáñez y Sotacuro derrumba el valor de sus relatos. “Tío y sobrina no solo se contradicen y desdicen entre ellos, sino también se contradicen ellos mismos en dos versiones opuestas entre sí. O sea, nada es creíble en sus descargos”, asevera una fuente de notable importancia en la causa.

