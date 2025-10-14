Comenzó el juicio contra el ginecólogo acusado de abusar de 14 mujeres: por qué sacaron de la sala a su esposa

Diego Javier Clementi, el ginecólogo acusado

Comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora este martes el juicio contra Diego Javier Clementi, el ginecólogo de 57 años acusado de haber aprovechado su profesión para abusar sexualmente y violar a, al menos, 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, partido de Almirante Brown, durante unos seis años.

Tras la instrucción del fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI Nº 9 especializada en Violencia de Género y Familiar de Lomas de Zamora; el caso por el que el imputado pidió ir a juicio por jurados y se lo negaron tuvo su primera audiencia este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

“Se pidió específicamente que el debate sea privado y, en ese contexto, así se mantendrán las declaraciones que se hagan en el juicio”, explicó a Infobae el abogado Andrés García Vautrin, quien representa a una de las víctimas.

En ese contexto de cuidado de las mujeres que fueron víctimas del ginecólogo, se solicitó que se retire de la sala hasta la esposa del imputado.

El Centro Médico de la Mujer de Burzaco donde ocurrieron los hechos

Luego, declararon dos de las víctimas. “Fueron contundentes con su testimonio. Vemos en esta etapa que puede ser condenado a, por lo menos, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo”, anticipó García Vautrin.

Según la causa, Clementi llegó acusado de:

Cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal cometidos en forma reiteradas

Dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal

Seis hechos de abuso sexual gravemente ultrajante

Un hecho de abuso sexual simple

Todos los ataques por los que llegó a juicio, 14, fueron cometidos en el ejercicio de su profesión entre 2017 y 2022 y desde la acusación siempre se marcó un patrón de conducta que se repitió durante años en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco y en otros consultorios de la zona sur del conurbano bonaerense.

Las víctimas, todas pacientes que acudieron a consultas ginecológicas, relataron situaciones en las que, bajo el pretexto de prácticas médicas, Clementi habría vulnerado su integridad sexual.

El fiscal que lo envió a juicio sostuvo que “se valió de su posición de poder y de la confianza depositada en él como profesional de la salud para perpetrar los abusos, en contextos donde las mujeres no podían oponerse ni consentir libremente las acciones”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes adultas, relataron que la situación de vulnerabilidad se agravaba por el contexto de consulta médica y, en algunos casos, por estar atravesando situaciones de embarazo no deseado o abortos.

Peritos psicológicos que atendieron a las víctimas dieron cuenta del impacto emocional y las secuelas sufridas: “Se identifican características similares a las que presentan las mujeres que padecen violencia de tipo sexual en la consulta ginecológica: incomodidad, asco, padecimiento de contacto físico inapropiado y roces ejercidos por el imputado en la consulta médica, miedo, abrumada, silencio prolongado, disociación, alteración en su sueño para conciliarlo, ansiedad, mucha angustia, vergüenza, vulnerabilidad, indefensión, conductas evitativas y cierta dificultad en su participación social”.

Para Clementi, quien negó los hechos, los procedimientos denunciados forman parte de la práctica ginecológica habitual. El médico, que se presenta como cirujano gineco-oncológico y mastólogo, sostuvo que “la revisación y el estudio ginecológico son prácticas muy subjetivas que dependen muchas veces de la interpretación de la paciente”. Atribuyó las denuncias a “motivaciones políticas o ideológicas”.

“Las manifestaciones de las víctimas por sí solas adquieren relevancia y fuerza de verdad. Son manifestaciones verídicas. No hay razón alguna que permita dudar de los dichos de las damnificadas. Y la existencia de tantos testimonios en igual sentido elevan al cien por ciento la credibilidad de los relatos”, sostuvo Bisquert cuando elevó la causa a juicio.

Clementi llegó a juicio en libertad y cuando se conocieron las fechas del juicio la abogada Claudia Perugino, quien representa a varias de las víctimas, confirmó a medios locales que el acusado continuaba atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos, incluso, tras la apertura de la investigación.