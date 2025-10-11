Habló el testigo clave del doble femicidio de Bahía Blanca y contó cómo escapó el presunto asesino

Los informes preliminares de las autopsias no pudieron dilucidar la causa de las muertes

En la madrugada del miércoles, el Barrio Thompson de la ciudad de Bahía Blanca se vio sacudido por el hallazgo de una mujer y su hija calcinadas en su casa, en un caso que la Justicia investiga como un doble femicidio y por el que ya hay un detenido: un familiar de las víctimas.

Uno de los testimonios que fue clave para la investigación y ayudó al arresto del sospechoso fue brindado por un vecino de las mujeres. Se trata de Genaro Herrera, un hombre que declaró ante los investigadores que su cámara de seguridad había captado el ruido de un disparo cerca de las 22:30 horas y que “hubo casi una hora entre ese estruendo” y el momento en que un hombre se fue de la casa en una moto.

Tras una rápida investigación, encabezada por el fiscal Jorge Viego, de la Fiscalía N°5, el jueves por la tarde se realizó un operativo de emergencia en el paraje Calderón, ubicado en las afueras de la ciudad. Fue allí donde se logró la captura de M.V, primo de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y tío de Mariana Belén Bustos (25), las dos mujeres calcinadas.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron una moto roja. Aparentemente, las características de esta coincidirían con el vehículo que había sido vista por los vecinos en la vivienda de las víctimas el miércoles por la noche.

Pero el avance en la causa no se hubiese concretado tan rápidamente sin el aporte del vecino, quien luego de confirmarse el arresto del sospechoso, brindó un reportaje en el medio local La Brújula 24. Allí, amplió los detalles de la trágica noche y de lo que llegó a ver.

Al llegar a su domicilio, observó salir a un hombre en una moto roja desde la casa. “Era alguien a quien ya había visto anteriormente yéndose de ahí y no le di importancia. Me fui a dar una vuelta, busqué a mi papá, luego fui a hacer una compra y vi que salía humo de la casa de Myriam. Quise entrar pero era imposible, empecé a gritar, me puse un trapo mojado en la cara pero era imposible acceder. Los vecinos llegaron y llamaron a los bomberos. Más tarde fui a declarar en la comisaría”, contó.

La casa donde encontraron los cuerpos

Herrera describió que no pudo observar el rostro del hombre ya que llevaba casco, pero detalló que lo vio abandonar la vivienda en la moto aproximadamente a las 23 horas. Explicó además que entre el momento en que lo vio salir y cuando detectó el humo de la casa transcurrieron cerca de treinta minutos.

“No llegué a ver los cuerpos de ella porque era imposible avanzar. A esta persona la vi salir en la moto alrededor de las 23, en ese momento no sabía que era familiar de ellas. Ni siquiera lo saludé porque no lo conozco, solo lo había visto alguna vez con anterioridad. Este hombre se iba tranquilo de la casa de Myriam. Ella era una mujer muy cálida, para mi era casi como mi segunda mamá”, agregó.

Consultado sobre las víctimas, Herrera expresó: “Eran dos mujeres hermosas, no se metían con nadie. Ahora estoy tratando de despejarme para salir adelante. Myriam era una mujer muy cálida, para mí era casi como mi segunda mamá”. Manifestó que mantenía una relación de afecto con ambas mujeres.

“Cuando me había peleado con mis papás, me iba a la casa de ella. Como vivía sola, siempre miraba para adentro de su vivienda. Usaba el casco cuando se iba con la moto, por eso no pude observar el rostro. Entre que lo vi irse y detecté el humo pasó media hora. De mis vecinas tengo los mejores recuerdos. Con Mariana éramos muy amigos hasta el año pasado, luego nos alejamos sin ningún motivo en especial. Quedó un buen vínculo de cariño entre ambos”

El testigo recalcó que ningún vecino escuchó gritos ni discusiones y señaló que, según lo registrado por una cámara de seguridad, la explosión identificada ocurrió antes de que él regresara a su casa. Además, afirmó que el hombre que vio salir de la vivienda se desplazó hacia la esquina de Calle 1810 y que, en caso de volver a verlo, podría reconocerlo.

“Estoy hecho mierda, no caigo en lo que pasó, no lo puedo creer”, expresó.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos. Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, dialogó con La Brújula 24 y aseguró que “fue un doble femicidio”.

La investigación continúa mientras se esperan avances sobre la situación del detenido y el esclarecimiento de los motivos detrás del crimen. Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca, debido al estado de los cuerpos calcinados, la autopsia “no pudo ser finalizada y se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se informarán a la fiscalía la próxima semana”.