Desarticularon una banda narco que operaba en Moreno durante un megaoperativo antidrogas

Megaoperativo antidrogas en Moreno permitió la detención de siete personas y un importante secuestro de sustancias (Policía Bonaerense)

Una serie de 12 allanamientos realizados en la zona oeste del Conurbano bonaerense permitió desarticular una banda de narcomenudeo que operaba en Moreno y en General Rodríguez. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a 7 personas, quienes permanecen incomunicadas y serán indagadas este lunes bajo cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La operación, que se desarrolló el sábado por la noche, contó con el respaldo de la Jefatura Departamental de Moreno, bajo la conducción del comisario mayor Alfredo Valdez.

Según informaron autoridades policiales a Primer Plano Online, la labor de varias comisarías resultó fundamental para reunir las pruebas que permitieron identificar a los responsables de la venta de estupefacientes en domicilios de Moreno y General Rodríguez.

El despliegue policial se centró en viviendas donde se comercializaban cocaína y marihuana al menudeo. Los agentes, tras identificar a los sospechosos mediante fotografías, filmaciones y datos filiatorios, solicitaron las órdenes de allanamiento al juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Morón, y a la Secretaría Nº 8, encabezada por Ignacio Calvi.

Durante los procedimientos, se incautaron 760 envoltorios y medio kilo de cocaína, además de 400 envoltorios de marihuana y elementos compactos que sumaban cerca de 300 gramos. También fueron secuestradas balanzas de precisión, dinero en efectivo por un monto aproximado de $250.000, teléfonos móviles y cinco armas de fuego. Estos elementos constituyen pruebas clave en la causa judicial.

De los 12 allanamientos, 10 se realizaron en domicilios de Moreno y 2 en General Rodríguez. Los siete detenidos, compuestos por cuatro varones y tres mujeres, permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia.

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero de una financiera

Un audaz robo perpetrado en una financiera del Conurbano bonaerense puso en alerta a las autoridades, que mantienen una intensa búsqueda de los responsables tras un falso allanamiento ejecutado con precisión y violencia.

Se hicieron pasar por policías, simular un allanamiento y robaron una financiera en Francisco Álvarez

En la mañana del lunes pasado, un grupo de delincuentes irrumpió en el Polo Empresarial, ubicado en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en la localidad de Francisco Álvarez, haciéndose pasar por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y logrando sustraer una suma de dinero aún no determinada, además de teléfonos móviles y otros objetos de valor.

La secuencia comenzó cuando los asaltantes, vestidos con uniformes similares a los de la PSA, se presentaron en la recepción del establecimiento y exhibieron una supuesta orden de allanamiento.

Durante el operativo simulado, los individuos revelaron su verdadera identidad y anunciaron que se trataba de un asalto.

Según fuentes consultadas por Primer Plano Online, “entraron dos sujetos vestidos de policías de la Federal. Golpearon en una primera puerta de ingreso al lugar, pero al llegar a la segunda directamente la patearon y sacaron armas para avisar que era un robo”.

El botín incluyó varias valijas con dinero, aunque hasta el momento no se ha precisado el monto sustraído. Además, los delincuentes se apoderaron de teléfonos móviles y otros objetos de valor que encontraron en el lugar.

La acción delictiva se extendió hasta el estacionamiento del centro comercial, donde los asaltantes interceptaron a un automovilista que circulaba por la zona y le robaron el vehículo para facilitar su huida.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro personas subieron al automóvil, todas con el rostro cubierto. En un intento por impedir la fuga, el propietario de la firma asaltada arrojó un palo contra el parabrisas del vehículo, pero no logró detener a los delincuentes, quienes escaparon con el dinero.

Durante la huida, se produjo un intercambio de disparos entre los delincuentes y el personal de seguridad del Polo Empresarial, según informó Noticias Argentinas.

Se apoderaron de dinero y objetos de valor. Huyeron tras un tiroteo en el estacionamiento

El vehículo robado fue hallado abandonado y actualmente está siendo sometido a peritajes para el levantamiento de huellas, de acuerdo con voceros de la investigación.

El fiscal Federico Soñora, de la UFI N.º 4 de Moreno, dispuso la revisión de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes y avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades continúan con la búsqueda activa de los integrantes de la banda, quienes lograron escapar tras el enfrentamiento armado.