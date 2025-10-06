Crimen y Justicia

Desarticularon una banda narco que operaba en Moreno durante un megaoperativo antidrogas

Las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres, incautando cocaína, marihuana y armas, tras una serie de procedimientos en Moreno y General Rodríguez

Guardar
Megaoperativo antidrogas en Moreno permitió
Megaoperativo antidrogas en Moreno permitió la detención de siete personas y un importante secuestro de sustancias (Policía Bonaerense)

Una serie de 12 allanamientos realizados en la zona oeste del Conurbano bonaerense permitió desarticular una banda de narcomenudeo que operaba en Moreno y en General Rodríguez. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a 7 personas, quienes permanecen incomunicadas y serán indagadas este lunes bajo cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La operación, que se desarrolló el sábado por la noche, contó con el respaldo de la Jefatura Departamental de Moreno, bajo la conducción del comisario mayor Alfredo Valdez.

Según informaron autoridades policiales a Primer Plano Online, la labor de varias comisarías resultó fundamental para reunir las pruebas que permitieron identificar a los responsables de la venta de estupefacientes en domicilios de Moreno y General Rodríguez.

El despliegue policial se centró en viviendas donde se comercializaban cocaína y marihuana al menudeo. Los agentes, tras identificar a los sospechosos mediante fotografías, filmaciones y datos filiatorios, solicitaron las órdenes de allanamiento al juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Morón, y a la Secretaría Nº 8, encabezada por Ignacio Calvi.

Durante los procedimientos, se incautaron 760 envoltorios y medio kilo de cocaína, además de 400 envoltorios de marihuana y elementos compactos que sumaban cerca de 300 gramos. También fueron secuestradas balanzas de precisión, dinero en efectivo por un monto aproximado de $250.000, teléfonos móviles y cinco armas de fuego. Estos elementos constituyen pruebas clave en la causa judicial.

De los 12 allanamientos, 10 se realizaron en domicilios de Moreno y 2 en General Rodríguez. Los siete detenidos, compuestos por cuatro varones y tres mujeres, permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia.

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero de una financiera

Un audaz robo perpetrado en una financiera del Conurbano bonaerense puso en alerta a las autoridades, que mantienen una intensa búsqueda de los responsables tras un falso allanamiento ejecutado con precisión y violencia.

Se hicieron pasar por policías,
Se hicieron pasar por policías, simular un allanamiento y robaron una financiera en Francisco Álvarez

En la mañana del lunes pasado, un grupo de delincuentes irrumpió en el Polo Empresarial, ubicado en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en la localidad de Francisco Álvarez, haciéndose pasar por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y logrando sustraer una suma de dinero aún no determinada, además de teléfonos móviles y otros objetos de valor.

La secuencia comenzó cuando los asaltantes, vestidos con uniformes similares a los de la PSA, se presentaron en la recepción del establecimiento y exhibieron una supuesta orden de allanamiento.

Durante el operativo simulado, los individuos revelaron su verdadera identidad y anunciaron que se trataba de un asalto.

Según fuentes consultadas por Primer Plano Online, “entraron dos sujetos vestidos de policías de la Federal. Golpearon en una primera puerta de ingreso al lugar, pero al llegar a la segunda directamente la patearon y sacaron armas para avisar que era un robo”.

El botín incluyó varias valijas con dinero, aunque hasta el momento no se ha precisado el monto sustraído. Además, los delincuentes se apoderaron de teléfonos móviles y otros objetos de valor que encontraron en el lugar.

La acción delictiva se extendió hasta el estacionamiento del centro comercial, donde los asaltantes interceptaron a un automovilista que circulaba por la zona y le robaron el vehículo para facilitar su huida.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro personas subieron al automóvil, todas con el rostro cubierto. En un intento por impedir la fuga, el propietario de la firma asaltada arrojó un palo contra el parabrisas del vehículo, pero no logró detener a los delincuentes, quienes escaparon con el dinero.

Durante la huida, se produjo un intercambio de disparos entre los delincuentes y el personal de seguridad del Polo Empresarial, según informó Noticias Argentinas.

Se apoderaron de dinero y
Se apoderaron de dinero y objetos de valor. Huyeron tras un tiroteo en el estacionamiento

El vehículo robado fue hallado abandonado y actualmente está siendo sometido a peritajes para el levantamiento de huellas, de acuerdo con voceros de la investigación.

El fiscal Federico Soñora, de la UFI N.º 4 de Moreno, dispuso la revisión de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes y avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades continúan con la búsqueda activa de los integrantes de la banda, quienes lograron escapar tras el enfrentamiento armado.

Temas Relacionados

MorenoGeneral RodríguezConurbano bonaerenseNarcotráficoNarcomenudeoMarihuanaCocaínaArmas de fuegoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Apuñalaron a un hombre cuando llegaba a su casa en La Plata y el agresor se dio a la fuga

Las autoridades se encuentran trabajando para poder dar con el sospechoso. La víctima tuvo que ser hospitalizada

Apuñalaron a un hombre cuando

Atraparon a la salida de una fiesta a un joven que era buscado desde marzo por un crimen en Rosario

La víctima murió apenas llegó al hospital, con tres heridas de bala. Lo atacaron a tiros desde un vehículo cuando circulaba en una moto

Atraparon a la salida de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Sospechan que quienes secuestraron al menor podrían ser personas de la comunidad rural ubicada en las afueras de Ballesteros Sud, Córdoba. Nada de sabe de su paradero desde el 22 de febrero

Pidieron detener a vecinos de

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

Los abogados Clarisa Fuentes Rubio y Roberto Castillo sostienen que los hechos imputados no constituyen delitos, por lo que solicitarán cerrar la causa o aplicar una pena menor

La defensa de Julieta Silva

Violento intento de robo a un influencer en Mar del Plata: “Tirala porque te quemo”

Juan, fotógrafo y creador de contenido en Instagram, vivió un tenso episodio cuando dos motochorros lo abordaron mientras circulaba con su perro. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de una casa cercana

Violento intento de robo a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a un hombre que

Buscan a un hombre que desapareció hace una semana en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

Prohibieron la venta de una marca de lavandina y productos para alisar el cabello

Minerales críticos: Europa también se interesa por los proyectos mineros en la Argentina

El mercado local se cubre con dólares y bonos, pero en el mundo los refugios son el oro y el bitcoin, por la debilidad de la moneda de EEUU

Las reservas del BCRA se sostuvieron cerca de USD 40.000 millones pese a la volatilidad cambiaria: qué prevén los expertos

INFOBAE AMÉRICA
Delegaciones de EEUU, Israel y

Delegaciones de EEUU, Israel y Hamas se reúnen en Egipto para negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza

Zohran Mamdani: la amenaza estratégica que se gesta en Nueva York

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

Gisele Pelicot regresa a la corte francesa para un juicio de apelación promovido por uno de los condenados en su caso de violación

Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia: el presunto tirador fue detenido por la policía

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”