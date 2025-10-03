Crimen y Justicia

El dueño de un supermercado sacó un arma y le apuntó a un cliente que quiso robar un dulce de leche y un queso

Un episodio registrado en un comercio de Pérez Millán terminó con un allanamiento y el secuestro de una réplica de una pistola luego de que la amenaza se viralice en redes sociales

El dueño de un supermercado chino sacó un arma y le apuntó a un cliente que se quiso robar un dulce de leche y un queso

El episodio en Pérez Millán, partido bonaerense de Ramallo, generó sorpresa y comentarios en todo el pueblo. En un supermercado de la localidad, su propietario —de nacionalidad china— decidió enfrentar a un cliente al que acusó de haber intentado robar un frasco de dulce de leche y un trozo de queso. El comerciante, que ya lo venía siguiendo a través de las cámaras de seguridad del local, no dudó en interceptarlo cuando lo vio dirigirse hacia la línea de cajas con la mercadería escondida en los bolsillos de su campera. Entonces, tomó una decisión que más tarde derivó en actuaciones judiciales: exhibió un arma y apuntó contra él para obligarlo a devolver los productos.

La secuencia, que quedó registrada en las cámaras internas del negocio, muestra cómo tras una breve discusión el dueño del supermercado saca una pistola de una caja ubicada debajo del mostrador y la coloca frente al cliente. Allí lo increpa y, en medio de la tensión, le exige que devuelva los artículos que, según la acusación, había intentado llevarse sin pagar. Esa escena se viralizó rápidamente en redes sociales, multiplicando las repercusiones en la zona y encendiendo las alarmas en la Justicia.

La Ayudantía Fiscal de Ramallo tomó intervención de oficio al advertir las imágenes difundidas. El caso fue encuadrado bajo la figura de amenazas agravadas y se dispuso una investigación inmediata. Con la autorización del Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás, efectivos de la Policía realizaron un allanamiento en el domicilio del comerciante, un hombre de 31 años.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron varios elementos vinculados al hecho: una caja de plástico marca Bersa, una réplica de pistola calibre 9 milímetros con cargador a nitro pistón, cartuchos percutados calibre 12/70 y una mira telescópica. No se encontró un arma de fuego real, aunque la réplica será sometida a peritajes para confirmar si se trata de la misma que aparece en el video.

El hecho ocurrió en un supermercado chino de Pérez Millán partido de Ramallo

Según la información difundida por el medio local La Voz de Ramallo, el dueño del supermercado venía observando al cliente desde hacía tiempo y sospechaba que no era la primera vez que intentaba sustraer mercadería. En esta ocasión, las cámaras internas le habrían confirmado la maniobra: se lo vio ocultando un frasco de dulce de leche y un pedazo de queso entre sus prendas. Cuando el hombre se acercó a pagar otros productos que llevaba en un carrito, el comerciante decidió actuar en el mismo momento, sacando el arma y confrontándolo.

El informe de las fuerzas de seguridad señala que la réplica secuestrada, si bien no dispara proyectiles con pólvora, reproduce en forma y tamaño las características de una pistola real, lo que la convierte en un objeto difícil de diferenciar a simple vista. En ese sentido, su utilización en un contexto de intimidación es considerada un delito. Así lo precisó la publicación de Ramallo Ciudad, al remarcar que incluso un arma que no tenga capacidad letal puede implicar un alto riesgo en medio de un conflicto.

La difusión del video recordó un antecedente registrado tiempo atrás, también vinculado a un supermercado de propietarios de nacionalidad chino. En aquella oportunidad, en el partido de José C. Paz, un comerciante identificado como Chen Yisong, de 45 años, disparó contra delincuentes armados que habían ingresado a robar a su negocio. Allí el caso fue caratulado como “tentativa de robo y homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 22 de Malvinas Argentinas. El hombre, que argumentó haber actuado en legítima defensa, no quedó detenido.

En esta ocasión en Pérez Millán, el comerciante, por disposición judicial, fue notificado formalmente por el delito de amenazas agravadas y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de nuevas resoluciones en la causa.

