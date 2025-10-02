Juicio por el crimen de Bastián: pedirán las penas para el ex policía responsable del homicidio del niño

Así fue el crimen de Bastián

Este jueves, desde las 9, se hará la audiencia de cesura del juicio por el homicidio de Bastián Escalante (10) ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, que dirige la jueza María Angélica Sayago del Castillo. Será luego de que un jurado popular hallara culpable al ex policía Juan Alberto García Tonzo (31) del crimen de nene y del intento de asesinato en el exceso de la legítima defensa de los ladrones que quisieron robarle la noche que mató al chico al disparar a mansalva en el barrio La Carne en Wilde.

En la audiencia de cesura, las partes, la fiscal Mariela Montero, los particulares damnificados Franco Laudani y Luz Santos Morón por la Comisión Provincial por la Memoria, y la defensa oficial de Enrique Bonomi; pedirán ante la jueza técnica la pena para el responsable de la muerte Bastián.

Ese 10 de julio de 2024, el niño regresaba a su casa tras jugar al fútbol en la Sociedad de Fomento del barrio La Carne de Wilde, acompañado por su madre, Johana. Ella iba caminando y él en su bicicleta. Así llegaron hasta la esquina de la calle Caxaraville y Rondeau.

En ese lugar, García Tonzo -que había ido a buscar a su hijastro de 19 años a la escuela técnica N°3 de Wilde-, tras estacionar su moto, fue interceptado por cuatro sospechosos, tres de ellos menores. Intentaron robarle.

Bastián junto a su mamá

El policía exonerado de la Bonaerense dio la voz de alto y exhibió su arma reglamentaria. Los sospechosos escaparon por Caxaraville hacia Rondeau. A esa altura, Johana y Bastián doblaban. Se encontraron de frente con los delincuentes que escapaban y con los disparos de García Tonzo, quien disparaba pese a que los sospechosos estaban de espaldas y a que de frente venía la mamá con su hijo.

En un intento de proteger a Bastián, la mujer lo abrazó y trató de regresar sobre sus pasos. Johana, en su declaración, contó: “Me di cuenta de que era un robo y nos giramos con Bastián volviendo al club. Vi que la persona sacó un revólver. Le dije: ‘Volvamos porque están robando’. Apenas giramos con Bastián, escuché disparos, más o menos, diez que venían de atrás mío. Intentamos apurarnos hasta la esquina. No llegué a girar”.

Y agregó: “Antes de doblar la esquina, él se quejó, me dijo: ‘Ma...’. Y cuando terminó de decirme eso se desvaneció y cayó al piso. No podía hablar. Cuando me doy cuenta tenía un disparo en el cuello, que traté de presionarle porque le salía mucha sangre”.

El crimen de Bastián: el video de cómo el policía dispara

Los peritos concluyeron que la bala entró por la espalda del menor, a la altura del omóplato izquierdo, con trayectoria ascendente hacia el costado derecho, y salió por el cuello.

Un patrullero trasladó al niño y a su madre a la Unidad de Pronta Atención de Wilde, pero al no poder asistir a la víctima, el móvil sumó a médicos y enfermeros y los llevó al hospital Perón. El 11 de julio a las 9.04, Bastián Escalante murió por shock hipovolémico provocado por la lesión en la vena yugular.

“La evidencia lo dice todo. Con su arma reglamentaria, provista por el Estado, actuó con intención criminal, una conducta que tiene detrás la intención de causar la muerte”, manifestó en su alegato Santos Morón.

"Ayuda, por favor!": el audio y el video clave que condenaron al policía que mató a Bastián Escalante

La fiscal Montero sostuvo, por su parte: “Un policía que siente miedo no puede ser policía”. Y el abogado de la familia refirió: “Nadie niega que le intentaron robar, pero él disparó 12 veces”.

En sus últimas palabras, antes de que el jurado pasara a deliberar, García Tonzo expresó: “Mis últimas palabras son perdón y arrepentimiento. Nada más”.

El jurado, por mayoría de 10, lo encontró culpable.