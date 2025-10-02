El detenido por el crimen del comerciante frente a la comisaría era un sicario fugado de una cárcel paraguaya

El extraño crimen de un comerciante frente a la comisaría de Esteban Echeverría: el video del sospechoso

El caso por el crimen de Luis Alberto Troche, el comerciante de 56 años asesinado el 13 de septiembre en un local de cobros de Esteban Echeverría, sumó una revelación para los investigadores: el presunto asesino detenido por el hecho es Derlis Ramón Giménez Olivella, un ciudadano paraguayo que estaba prófugo desde marzo tras escapar de una cárcel de máxima seguridad y que formaba parte del Primer Comando Capital (PCC), la organización narco criminal de origen brasileño.

El arresto de Giménez Olivella ocurrió ocho días después del asesinato de Troche, en medio de varios allanamientos en la provincia de Buenos Aires y después de que se reconstruyeran los últimos movimientos del sospechoso gracias a cámaras de seguridad y testimonios.

Al momento de la detención, el sospechoso mintió sobre su identidad: dijo llamarse Rolando Giménez Olivella. Incluso dio un número de DNI falso.

Las dudas en los investigadores surgieron cuando en uno de los allanamientos se halló un ticket de transferencia a nombre de la misma persona pero con otro número de documento.

Así detuvieron al principal sospechoso del extraño crimen del comerciante de Esteban Echeverría, Luis Troche

Como los datos no coincidían, se contactaron con las autoridades de Paraguay, desde donde respondieron que podría tratarse de uno de los ocho presos considerados de alta peligrosidad que se habían fugado el 27 de marzo pasado del penal de Minga Guazú.

Se dispuso así una certificación dactiloscópica y se enviaron las huellas del detenido al país vecino para confirmar oficialmente la identidad. La respuesta positiva llegó al día siguiente. Así se inició el proceso de extradición.

Giménez Olivella, de 28 años, se encontraba preso en Paraguay tras haber sido condenado en 2020 a 20 años de prisión en el marco de una causa por homicidio. Según datos de la investigación proporcionados por las autoridades paraguayas, era miembro activo del PCC y su rol dentro de la banda sería el de sicario.

El detenido: Derlis Ramón Giménez Olivella

Además, se sospecha que también actuaba como sicario dentro de la red narco que era liderada por Osvaldo Agüero Núñez -alias “Comandante Cano”, arrestado el año pasado- y, pese a la detención del cabecilla, sigue operando en Esteban Echeverría.

Cuatro detenidos

Con la detención de Giménez Olivella, cuatro de los ocho presos ya fueron recapturados.

El primero en caer fue el paraguayo Fredy González Delvalle, de 31 años, quien terminó bajo arresto cerca del penal a las pocas horas por fracturarse la pierna al saltar un muro.

El penal de Minga Guazú

El brasileño Anderson Queiroz de Freitas, de 42 años, fue detenido el 7 de abril al ser revisado dentro de un colectivo en un control policial, mientras pretendía cruzar a Pedro Juan Caballero.

En tanto, el paraguayo Fernando José Aquino Salinas, de 25 años, fue apresado el 1 de junio cuando estaba de visita en la casa de su novia en Ciudad del Este.

La fuga derivó en una investigación penal por parte del Ministerio Público Fiscal paraguayo, debido a la posible complicidad de los penitenciarios, cinco de los cuales quedaron bajo la mira de la Justicia.

El caso, además, disparó un escándalo institucional fuerte: el Ministerio de Justicia paraguayo ordenó la intervención inmediata de la unidad, la separación del cargo de los directivos y el inicio de una auditoría interna, mientras que la Dirección de Anticorrupción del ministerio abrió sumarios para determinar la responsabilidad de empleados penitenciarios involucrados en la evasión.

Luis Troche, el comerciante asesinado

Por qué lo mataron

Respecto del crimen de Troche, la investigación todavía busca determinar el móvil.

El comerciante fue hallado muerto en el baño del local con lesiones cortantes.

Las cámaras del comercio registraron el ingreso del sospechoso, quien fue identificado por su remera con la inscripción “San Agustín”. Un remisero y el dueño de una agencia quedaron involucrados por haber contribuido a la huida del imputado.