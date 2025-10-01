Triple femicidio narco, en vivo: habló el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de “Pequeño J” y su principal ladero

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.
Por el crimen, hasta el momento, hay nueve detenidos:
-Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.
-Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.
-Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.
-Matías Agustín Ozorio, ladero de “Pequeño J”, cayó este martes en Lima, Perú.
-“Pequeño J”, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas, fue apresado este martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, por la Policía Bonaerense.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.
En una improvisada rueda de prensa que ofreció esta mañana en la rotonda de La Tablada, el lugar donde las víctimas fueron vistas con vida por última vez, Antonio, abuelo de Brenda del Castillo y Morena Verdi atendió a los periodistas y manifestó su sensación de “alivio” por las recientes capturas de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Matías Ozorio, su mano derecha.
“Estaba en un canal dando una nota. Es un poco de alivio, pero ahora hay que ver qué hace la Justicia”, dijo hoy Antonio, tras ser consultado por sobre cómo se había enterado de los arrestos de los dos principales sospechosos de haber participado del triple crimen.
Casi al final de su testimonio, el hombre contó que ayer fue contactado por diversos medios periodísticos de Bolivia y Perú, desde donde le comentaron el oscuro prontuario de los detenidos. “Me dijeron que ellos hicieron mucho daño. Es una red muy pesada del Perú, pero como no les dieron más lugar y los estaban sacando del país, fueron a parar a la Argentina”, señaló.
La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, y de Martín Ozorio, ambos señalados como implicados en el triple feminicidio, marcó un nuevo avance en la investigación internacional que involucra a organizaciones criminales transnacionales. Tras la captura realizada, se espera que el joven de 20 años sea extradictado
Luego de que se conociera que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) habían sido torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una casa de Florencio Varela, la Policía Bonaerense abrió una investigación para dar con los responsables de este triple femicidio narco. La causa ya cuenta con nueve detenidos, entre ellos, el supuesto autor intelectual “Pequeño J”.
Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, detenido en la noche del martes en la autopista Panamericana Sur, a 70 kilómetros de Lima, acusado de ser el cerebro del infame triple femicidio de Florencio Varela, sabía muy bien a dónde venía cuando llegó de forma ilegal a la Argentina para probar suerte con una Glock calibre .40 y convertirse él mismo en un capo. Otros delincuentes oriundos de Perú, en cierta forma, le marcaron el camino.
La figura de Janhzen Valverde Rodríguez, padre de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, aparece una y otra vez en los orígenes del fugitivo convertido en el rostro más buscado de Sudamérica durante los últimos días. Su vida, marcada por los códigos de las bandas criminales en Trujillo, quedó registrada en imágenes caseras donde se lo veía disparando armas, bebiendo y compartiendo momentos de camaradería con su hijo. Esa cercanía, reforzada por la idea de “bandido” como herencia familiar, fue la semilla de un destino atravesado por la violencia. Con 20 años, Tony cayó en Perú, por ser considerado el autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela.
La Policía Bonaerense confirmó este martes que, en colaboración con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, detuvo al sur de Lima a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional. Iba a encontrarse con Matías Agustín Ozorio en una plaza del distrito Los Olivos.