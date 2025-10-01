Crimen y Justicia

Triple femicidio narco, en vivo: habló el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de “Pequeño J” y su principal ladero

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados la semana pasada, enterrados en una casa Florencio Varela. Este martes, las autoridades atraparon al principal sospechoso del crimen

Brenda del Castillo, Morena Verdi
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.

Por el crimen, hasta el momento, hay nueve detenidos:

-Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

-Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

-Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

-Matías Agustín Ozorio, ladero de “Pequeño J”, cayó este martes en Lima, Perú.

-“Pequeño J”, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas, fue apresado este martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, por la Policía Bonaerense.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

11:16 hsHoy

Habló el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de “Pequeño J”: “Es un alivio”

Antonio, abuelo de Brenda del
Antonio, abuelo de Brenda del Castillo y Morena Verdi.

En una improvisada rueda de prensa que ofreció esta mañana en la rotonda de La Tablada, el lugar donde las víctimas fueron vistas con vida por última vez, Antonio, abuelo de Brenda del Castillo y Morena Verdi atendió a los periodistas y manifestó su sensación de “alivio” por las recientes capturas de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Matías Ozorio, su mano derecha.

“Estaba en un canal dando una nota. Es un poco de alivio, pero ahora hay que ver qué hace la Justicia”, dijo hoy Antonio, tras ser consultado por sobre cómo se había enterado de los arrestos de los dos principales sospechosos de haber participado del triple crimen.

Casi al final de su testimonio, el hombre contó que ayer fue contactado por diversos medios periodísticos de Bolivia y Perú, desde donde le comentaron el oscuro prontuario de los detenidos. “Me dijeron que ellos hicieron mucho daño. Es una red muy pesada del Perú, pero como no les dieron más lugar y los estaban sacando del país, fueron a parar a la Argentina”, señaló.

11:16 hsHoy

“Pequeño J” negó su participación en el triple femicidio: “Hay que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver”

Luego de ser capturado, Tony Janzen Valverde Victoriano declaró ante los medios de comunicación y afirmó su inocencia. Tras su detención, se espera el proceso de extradición

La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, y de Martín Ozorio, ambos señalados como implicados en el triple feminicidio, marcó un nuevo avance en la investigación internacional que involucra a organizaciones criminales transnacionales. Tras la captura realizada, se espera que el joven de 20 años sea extradictado

11:16 hsHoy

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

A una semana del hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, la Policía Bonaerense ya capturó a nueve acusados de haber participado del macabro crimen narco

Las tres jóvenes de La
Las tres jóvenes de La Matanza fueron asesinadas horas después de que fueran secuestradas

Luego de que se conociera que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) habían sido torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una casa de Florencio Varela, la Policía Bonaerense abrió una investigación para dar con los responsables de este triple femicidio narco. La causa ya cuenta con nueve detenidos, entre ellos, el supuesto autor intelectual “Pequeño J”.

11:16 hsHoy

Doble femicidio y narcotráfico en Florencio Varela: el caso del narco peruano idéntico a “Pequeño J”

Luis Valderrama Pac, alias “Ben 10″, oriundo de Trujillo tal como el acusado del triple crimen, fue condenado a 27 años por matar a dos mujeres en una trama de droga y por balear a un policía de la Bonaerense. Su otro crimen en Perú

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Luis Valderrama Pac, alias "Ben
Luis Valderrama Pac, alias "Ben 10", detenido en 2019: lo condenaron a 27 años de prisión

Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, detenido en la noche del martes en la autopista Panamericana Sur, a 70 kilómetros de Lima, acusado de ser el cerebro del infame triple femicidio de Florencio Varela, sabía muy bien a dónde venía cuando llegó de forma ilegal a la Argentina para probar suerte con una Glock calibre .40 y convertirse él mismo en un capo. Otros delincuentes oriundos de Perú, en cierta forma, le marcaron el camino.

11:16 hsHoy

Videos disparando, alcohol y un vínculo de “bandido” con su hijo: así se mostraba en redes sociales el papá de “Pequeño J”

Janhzen Valverde Rodríguez perteneció a la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén en Trujillo”, grabó videos con municiones y bebiendo alcohol mientras transmitía a su hijo un legado de la criminalidad, que marcó su adolescencia y culminó con los hechos de Florencio Varela

Así se mostraba en redes sociales el papá de Pequeño J

La figura de Janhzen Valverde Rodríguez, padre de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, aparece una y otra vez en los orígenes del fugitivo convertido en el rostro más buscado de Sudamérica durante los últimos días. Su vida, marcada por los códigos de las bandas criminales en Trujillo, quedó registrada en imágenes caseras donde se lo veía disparando armas, bebiendo y compartiendo momentos de camaradería con su hijo. Esa cercanía, reforzada por la idea de “bandido” como herencia familiar, fue la semilla de un destino atravesado por la violencia. Con 20 años, Tony cayó en Perú, por ser considerado el autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela.

11:15 hsHoy

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lo atrapó la Policía Bonaerense en colaboración con la dirección antidrogas local, tras una serie de entrecruzamientos telefónicos y cuando iba a encontrarse con su mano derecha en una plaza. Ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Así fue la detención del "Pequeño J" en Perú

La Policía Bonaerense confirmó este martes que, en colaboración con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, detuvo al sur de Lima a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional. Iba a encontrarse con Matías Agustín Ozorio en una plaza del distrito Los Olivos.

