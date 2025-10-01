Crimen y Justicia

Triple femicidio de Florencio Varela: la extradición de “Pequeño J” a Argentina podría tardar entre 30 y 60 días

Lo reveló el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. En tanto, Matías Agustín Ozorio viajaría al país en las próximas horas

Pequeño J fue detenido ayer
La investigación por el salvaje narco femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en Florencio Varela tuvo ayer su mayor avance: fueron detenidos en Perú Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, los dos principales acusados del triple crimen.

Ambos serán trasladados a Argentina, aunque bajo diferentes mecanismos y con tiempos de ejecución distintos. Según reveló el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, en el caso de Ozorio, de nacionalidad argentina, su trámite llevará menos tiempo. De acuerdo el jefe policial, será expulsado de ese país en las próximas horas y es probable que llegue a Buenos Aires durante la jornada de hoy.

Sin embargo, en cuanto a “Pequeño J” -de nacionalidad peruana- la situación es diametralmente diferente, al menos en los tiempos. Pizarro Ramón indicó que debido a la legislación peruana, su traslado a Argentina no es tan sencillo y podría tardar entre 30 y 60 días.

“Actualmente, se encuentra a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de para los trámites de extradición. Va a pesar mucho del requerimiento de las autoridades argentinas para argumentar. Podría tardar entre 30 a 60 días”, dijo el coronel en diálogo con C5N, quien además reveló que el sospechoso no se le encontraron antecedentes en aquel país.

Respecto a Ozorio, el jefe policial también dio detalles de su traslado. “Según nuestra ley tenemos 24 horas para resolver la expulsión del ciudadano Ozorio. Eso se ha dado. Estamos en coordinación con las autoridades argentinas, a efectos de materializar la expulsión. En las próximas horas debe estar viajando a Argentina”, dijo.

En ese sentido, también dio algunos detalles de cómo fue el recorrido de los sospechosos hasta ser encontrados en Perú. Reveló que el plan de ambos era encontrarse en una plaza de la capital peruana para luego seguir camino a la ciudad de Trujillo, ubicada a unas 8 horas al norte de Lima.

“Debemos resaltar el trabajo conjunto que nos ha permitido capturar a los dos prófugos de la Justicia argentina, que han causado un gran impacto a la ciudadanía, y nosotros, luego de las coordinaciones efectuadas, el día de ayer, en horas de la mañana, hemos procedido a la detención de Matías Ozorio, de 28 años, en la zona norte de Lima”, detalló.

“Este ciudadano se encontraba hace cinco días en el país. Al momento de su detención no tenía ningún teléfono celular, pero de las investigaciones efectuadas, teníamos conocimiento que se iba a encontrar con el Pequeño J en una plaza del norte. Es así que nuestros equipos de inteligencia desplegados en el lugar han permitido lograr identificarlo, ubicarlo y proceder a su captura”, agregó el coronel.

"Pequeño J" y Ozorio, luego
Reveló un detalle que permitió el arresto: “se desplegaron los equipos de inteligencia para capturarlo. Llamó la atención que había una persona con chalina, y las chalinas se usan en las partes altas de nuestro país”.

Pizarro Ramón indicó, en el caso de “Pequeño J”, cómo lo detectaron. “Ayer, en horas de la tarde, los equipos de inteligencia, al tener conocimiento de que había ingresado por el sur de nuestro país, específicamente por Desaguadero 1, nos constituimos a la Panamericana Sur, donde fue ubicado en el interior de un trailer”, detalló.

El jefe policial peruano informó que se le encontró un teléfono móvil, que fue incautado. “Está a disposición de la autoridad judicial para las pericias y el esclarecimiento de los hechos”, sostuvo.

El coronel destacó que las redes nacrocriminales, a las que aparentemente pertenecen los dos detenidos, “huyen de los lugares de los hechos, pero a través de sus diversos contactos establecen comunicaciones para huir de la Justicia o para planificar otras actividades”.

“La Dirección Antidrogas viene monitoreando en las redes sobre objetivos importantes dedicados al tráfico de drogas, y es así que desde el 19 de septiembre tomamos conocimiento de este grave hecho criminal en Buenos Aires, y poco a poco se fue identificando a Pequeño J”, continuó.

Finalmente, Pizarro Ramón reveló que el padre del presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela fue asesinado en 2018 en la ciudad de Trujillo, lugar al que -aparentemente- intentaba huir hasta que fue capturado ayer.

