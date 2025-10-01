Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron restos óseos dentro de una camioneta completamente incendiada

Encontraron restos óseos dentro de una camioneta completamente incendiada (Foto: Aire de Santa Fe)

El descubrimiento de restos óseos calcinados en el interior de una Renault Trafic blanca completamente incendiada desató una investigación judicial en una zona rural próxima a Santo Tomé, en el departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe.

El vehículo fue localizado este martes poco después del mediodía en un camino rural a la altura del kilómetro 9 de la Ruta Nacional 19, aproximadamente a 1,5 kilómetros al sur del barrio Casa Sol, en el límite entre Santo Tomé y Sauce Viejo.

Según informó el portal Rosario3, la Policía intervino tras recibir un aviso anónimo en la comisaría 12°, donde se alertaba sobre un vehículo incendiado en el sector. Al llegar, los agentes comprobaron que la camioneta había sido consumida casi por completo por el fuego y, en la parte trasera del rodado, observaron lo que parecían ser restos humanos.

Frente a la gravedad del hallazgo, el fiscal de Homicidios, Andres Marchi, ordenó la intervención inmediata de peritos forenses, personal de Bomberos Zapadores y distintas divisiones de la Policía de Investigaciones (PDI).

La identidad de la víctima permanece sin establecerse (Foto: Aire de Santa Fe)

Los especialistas confirmaron la presencia de huesos calcinados, entre ellos un cráneo, parte de la columna lumbar, un fémur y otras piezas óseas. Estos restos fueron trasladados a la morgue judicial para la autopsia, que buscará determinar la identidad de la víctima.

En las inmediaciones del vehículo, los investigadores incautaron una silla de madera y una chapa patente parcial. Ambos elementos fueron enviados al laboratorio para el levantamiento de rastros genéticos y su respectivo análisis, clave para avanzar en la identificación y reconstrucción de los hechos.

La camioneta continúa bajo custodia policial y será trasladada a la sede de Criminalística para la realización de un segundo relevamiento técnico en busca de nuevas evidencias. Por instrucciones del fiscal, la investigación se mantiene bajo estricta reserva y, hasta el momento, la identidad de la víctima permanece sin establecerse.

Encontraron restos humanos en un basural de Rosario y se logró establecer a quién pertenecen

El hallazgo de restos humanos en el centro de Rosario y en el relleno sanitario de Ricardone fue esclarecido parcialmente tras la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que determinó que pertenecían a un hombre de entre 30 y 40 años. Esta conclusión aporta un dato clave a la investigación, que permanece abierta.

El predio de relleno sanitario en el barrio Ricardone, donde hallaron los restos humanos recientemente

El análisis forense se realizó luego de que la Brigada Canina del Organismo de Investigación localizara nuevos restos en Ricardone, tras el aviso de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario sobre la existencia de tres contenedores de residuos en la zona del primer hallazgo. Los registros de GPS indicaron que estos recipientes fueron vaciados el 15 de marzo entre las 22:18 y las 22:22, trasladando su contenido a la estación de transferencia de Bella Vista y, posteriormente, al relleno sanitario de Ricardone.

El caso se inició el 16 de marzo, cuando se encontraron un antebrazo y un muslo junto a un contenedor en Rosario, lo que activó un operativo judicial bajo la dirección de la Fiscal Marisol Fabbro. Posteriormente, se halló la parte superior del cuerpo en Ricardone. El Instituto Médico Legal (IML) confirmó que todos los restos correspondían a la misma persona. Para este cotejo fue necesaria una autorización de la Corte Suprema, que inicialmente fijó un plazo de seis meses, pero la pericia se completó en tres meses tras gestiones de la Fiscalía.

Las primeras diligencias incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas a vecinos. Una inspección con Luminol en un edificio de la calle 3 de Febrero al 800 no detectó rastros hemáticos. Además, el Laboratorio Biológico descartó coincidencias entre las muestras de sangre recogidas y los restos hallados.

Según la Fiscalía, los cortes en las partes encontradas fueron realizados con armas blancas de pequeñas dimensiones y los desmembramientos ocurrieron post mortem. Actualmente, las autoridades continúan trabajando para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.