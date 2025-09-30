Crimen y Justicia

Otra vez Cositorto: procesaron al líder de Generación Zoe por más de mil estafas en CABA y lo embargaron por $10 mil millones

La medida fue tomada por la jueza Alejandra Alliaud, con una causa que comenzó en 2022. Max Batista, su segundo al mando, recibió la misma medida. Más de 20 imputados fueron sobreseídos, entre ellos el contador Norman Próspero y el ex juez Héctor Luis Yrimia

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Leonardo Cositorto en el reciente
Leonardo Cositorto en el reciente juicio en su contra en Salta, con la camiseta de Platense campeón

En la jornada de ayer lunes, la jueza porteña Alejandra Alliaud decidió procesar a Leonardo Cositorto, cabeza del megaesquema de estafas Generación Zoe.

En esta ocasión, Alliaud lo procesó como presunto jefe de una asociación ilícita que cometió 1095 casos de estafa y lo embargó por 10 mil millones de pesos, en un expediente comenzado en 2022.

La misma medida fue tomada para Max Batista -su segundo al mando, encarcelado hasta hoy como Cositorto en el marco de diversos expedientes- y Miguel Ángel Echegaray, procesado y embargado por el mismo monto, señalado como un jugador clave en el reclutamiento de víctimas.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción N°1, en un fallo maratónico de 484 páginas al que accedió Infobae, decidió no aplicarles la prisión preventiva a los acusados.

La medida también incluye una serie de sobreseimientos para figuras como la hija de Batista, el ex juez Héctor Luis Yrimia -que se profugó a Dubai en una bizarra saga, considerado uno de los principales armadores de la ingeniería de Generación Zoe- y el contador Norman Próspero, que fue detenido y liberado en febrero último en el expediente investigado en la provincia de Córdoba, por la fiscal Juliana Companys. Los también contadores Juliana Sciutti y Maximiliano Mitroff, detenidos en 2022 en la causa cordobesa, resultaron sobreseídos.

Esta nueva medida judicial es uno de tantos problemas para el financista y coach ontológico, una raya más en el tigre de la historia de su esquema Ponzi. En lo que va de este año, Cositorto acumuló condenas en su contra en provincias como Salta y Corrientes, además de haber sido elevado a juicio en la causa principal en su contra en la provincia de Córdoba.

En Salta y Corrientes, Cositorto ya recibió penas de 11 y 12 años de prisión respectivamente. En paralelo, sigue pendiente una investigación en Comodoro Py a cargo del juez Ariel Lijo por el presunto delito de lavado de dinero, además de otras causas en curso en provincias como Santa Fe.

La buena vida que ya
La buena vida que ya fue: Batista y Cositorto en una playa venezolana

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Leonardo CositortoEstafaGeneración ZoeJueza Alejandra Alliaudúltimas noticias

Últimas Noticias

Video: intentó asaltar un lavadero de autos en Almagro armado con un cuchillo y fue atrapado

Ocurrió en un lavadero. La policía porteña logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar

Video: intentó asaltar un lavadero

Triple femicidio narco, en vivo: uno por uno, quiénes son los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela. El presunto autor intelectual, el narco “Pequeño J”, está prófugo, al igual que su principal ladero, Matías Ozorio

Triple femicidio narco, en vivo:

Las nuevas pistas en el caso del triple crimen: la carta en una comisaría que delató a “Pequeño J” y el rastro online de su feroz ladero

El fiscal Adrián Arribas trabaja en nuevos indicios para hallar al capo prófugo. Los investigadores encontraron en Quilmes el Volkswagen Fox que se usó como auto de apoyo. Los últimos allanamientos

Las nuevas pistas en el

Desarticularon una banda narco en Córdoba que era dirigida desde la cárcel de Villa María

Una operación conjunta permitió desmantelar una organización dedicada al tráfico de drogas, con conexiones entre internos de la Unidad Penitenciaria N.º 5 y una banda que operaba en Bell Ville y alrededores

Desarticularon una banda narco en

Atraparon en Santiago del Estero a dos hombres con más de 500 kilos de cocaína, valuada en 4 millones de dólares

Tras intentar esquivar un retén policial, los agentes de la Dirección Drogas Peligrosas iniciaron una breve persecución que terminó con la intercepción del vehículo

Atraparon en Santiago del Estero
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los beneficios para

Cuáles son los beneficios para la salud del árnica y cómo usarla para aliviar el dolor

Video: intentó asaltar un lavadero de autos en Almagro armado con un cuchillo y fue atrapado

Ignacio Torres: “El Riesgo País no sólo se dispara por el kirchnerismo, también por los errores propios del Gobierno”

Triple femicidio narco, en vivo: uno por uno, quiénes son los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

El Gobierno dispuso un nuevo aumento en el precio del gas: cuál será el impacto en la factura

INFOBAE AMÉRICA
Mujeres presas iniciaron protesta en

Mujeres presas iniciaron protesta en cárcel de Uruguay tras suicidio de reclusa que estaba por salir libre

Detuvieron en Berlín a un ex miliciano sirio acusado de crímenes de guerra durante la dictadura de Bashar al Assad

Impulsan en Uruguay la creación de registro de “entidades terroristas” que sería encabezado por Hamás y Hezbollah

Orsi reunió a todos los partidos tras atentado contra jefa de los fiscales en Uruguay y respaldó a la Policía

El hallazgo de un núcleo interno sólido en Marte transforma la visión sobre su origen

TELESHOW
La chispa que une generaciones:

La chispa que une generaciones: el homenaje de Fede Bal a su padre en los Martín Fierro con un guiño a Los Simuladores

Las perlitas de los Martín Fierro 2025: el menú, las ausencias y los momentos más destacados de la fiesta

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”