Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Detuvieron a dos ladrones que hacían entraderas en zona norte la persecución

Dos sospechosos acusados de cometer entraderas en la zona norte del conurbano bonaerense fueron detenidos tras una persecución policial en Boulogne, partido de San Isidro. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona e incluyó un seguimiento al delincuente por varias cuadras que terminó con un choque del fugitivo y su posterior captura.

El hecho comenzó en la colectora de la Autopista Panamericana con sentido a Capitán Juan de San Martín, donde agentes de la Patrulla Municipal de San Isidro identificaron un Fiat Cronos blanco ocupado por dos hombres.

Los uniformados iniciaron un seguimiento sobre el auto, mientras que en simultáneo se mantuvo coordinación mediante las cámaras de monitoreo dispuestas a lo largo del partido.

Uno de los detenidos fue capturado tras intentar huir trepando la reja de una vivienda en Boulogne

La secuencia siguió en la intersección de Carlos Tejedor y Avenida Sucre. Al llegar a la Avenida Rolón, el vehículo buscado emprendió la fuga por las calles internas del barrio. De acuerdo con la información oficial, el operativo continuó hasta que personal policial implementó un cerrojo y un móvil colisionó contra el Fiat Cronos en plena persecución.

En ese instante, uno de los sospechosos fue reducido en el lugar, mientras el otro salió del coche y comenzó a correr para huir. Intentó trepar las rejas de una vivienda, pero en ese momento lo atraparon y también quedó detenido por los efectivos. El video que encabeza esta nota capturó ese momento.

A los detenidos se les incautaron un criquet, destornilladores, barretas y otras herramientas que, según la investigación, se utilizaban bajo la modalidad de “escruche”. Esta consiste en ingresar ilegalmente a domicilios deshabitados para sustraer objetos, en este caso apuntaban a joyas y dinero.

Uno de los aprehendidos es oriundo de Benavídez, partido de Tigre; el otro proviene de Los Polvorines, perteneciente a Malvinas Argentinas. Ambos permanecen a disposición de la justicia y enfrentan cargos relacionados con robos en viviendas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

A los arrestados se les incautaron herramientas utilizadas bajo la modalidad de 'escruche' para robos en casas deshabitadas

El municipio de San Isidro cuenta con un sistema de seguridad compuesto por 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras conectadas al Centro de Operaciones Municipal.

Además se han iniciado labores para instalar 2.100 cámaras de videovigilancia 4K, lo que duplicará el alcance actual del sistema, junto con la incorporación de 170 dispositivos lectores de patente enlazados con la base de datos de vehículos con pedido de secuestro, fortaleciendo el anillo digital de seguridad local.

Otra intensa persecución en Morón

Intensa persecución en Morón para detener a un ladrón acusado de cometer entraderas en la zona

Días atrás, una persecución policial culminó con el arresto de un hombre acusado de ingresar de manera forzada a una vivienda en Morón. El despliegue estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, efectivos de la Comisaría 6ta. de Morón y patrulleros del Comando, luego de que una alarma domiciliaria activara la alerta que llegó al 911, según fuentes de la fuerza.

Todo se inició en una casa situada en la calle Ingeniero Brian, donde los uniformados acudieron tras recibir el aviso. Al arribar, observaron un Chevrolet Cruze blanco sin matrícula colocada, conducido por un hombre que, al notar la presencia policial, se dio a la fuga a gran velocidad. Esta maniobra originó una persecución en la que participaron varias unidades y que se prolongó por distintos trayectos.

La huida llegó hasta la Autopista del Oeste, y continuó en dirección a la provincia. Gracias a la coordinación de los patrulleros, el seguimiento visual se mantuvo hasta llegar al kilómetro 42, dentro del partido de Moreno. El vehículo perdió el control, se estrelló contra un guardarrail y así pudieron interceptar a H. R. M., de 28 años y residente de Ramos Mejía. El individuo estaba solo dentro del automóvil y fue reducido sin mayores incidentes.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron un manojo de llaves asociado a la propietaria de la casa, una mujer de 76 años que permanecía en la vivienda durante el asalto frustrado. El personal policial confirmó que la víctima no sufrió lesiones.

Tras inspeccionar el domicilio, los efectivos constataron que una ventana había sido forzada y también incautaron una mochila con distintos elementos, entre ellos moladoras y un criquet, que serían instrumentos utilizados en el delito, según lo manifestado por los investigadores.

La pesquisa continúa para establecer si hay más involucrados y para reconstruir el accionar de los responsables. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Morón resolvió la detención formal de H. R. M. y dispuso las diligencias judiciales pertinentes, incluidas las pericias sobre los objetos secuestrados y la toma de testimonios a la víctima.