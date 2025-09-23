Video: intensa persecución en Morón para detener a un ladrón acusado de asaltar una finca

Intensa persecución en Morón para detener a un ladrón acusado de cometer entraderas en la zona

Una intensa persecución policial finalizó con la detención de un hombre sospechado de robar bajo la modalidad de entradera en una vivienda de Morón. El operativo fue realizado por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a la Comisaría 6ta. de Morón y contó con el apoyo del Comando de Patrullas, luego de la activación de una alarma residencial que disparó el alerta al 911, según fuentes policiales.

El hecho comenzó en una finca ubicada sobre la calle Ingeniero Brian, adonde acudieron los agentes tras el aviso. Al llegar, los efectivos divisaron un Chevrolet Cruze blanco sin patente colocada, ocupado por un hombre que, al advertir la presencia de la fuerza de seguridad, aceleró y escapó a toda velocidad. El movimiento precipitado desencadenó una persecución que involucró a varias unidades y se extendió durante varios kilómetros.

La fuga se trasladó hacia la Autopista del Oeste, en dirección a provincia. A través de una coordinación, los patrulleros mantuvieron contacto visual hasta el kilómetro 42, en jurisdicción de Moreno. Según señalaron las fuentes a Infobae, el auto perdió estabilidad e impactó contra el guardarrail, lo que permitió la detención de H. R. M., de 28 años, vecino de Ramos Mejía. El sospechoso viajaba solo y quedó bajo custodia sin que se registraran otros incidentes.

En la requisa del vehículo, los policías hallaron un manojo de llaves vinculado a la dueña de la casa asaltada, una mujer de 76 años que se encontraba en el domicilio al momento del intento de robo. Los oficiales aseguraron que la víctima resultó ilesa.

El sospechoso detenido

Al inspeccionar la vivienda, además, constataron la presencia de una ventana violentada y secuestraron una mochila con herramientas, incluidas moladoras y un criquet, que habrían sido empleadas durante el hecho, según fuentes policiales.

La investigación sigue en curso para determinar si hubo otros participantes y para reconstruir el accionar de los responsables. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Morón dispuso la aprehensión formal de H. R. M. y ordenó las diligencias procesales correspondientes, que incluyen la pericia sobre los elementos secuestrados y declaraciones testimoniales de la parte damnificada.

Otra intensa persecución en CABA

Esta mañana, otra persecución en la Ciudad de Buenos Aires dejó a tres policías heridos luego del choque de dos patrulleros en la colectora de la avenida General Paz y Coronel Roca, en el barrio de Villa Riachuelo. El incidente ocurrió cuando los móviles de la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires pretendían interceptar a una motocicleta que había evadido un control, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae.

El caso comenzó cuando el sistema de Anillo Digital alertó sobre la moto sospechosa. El conductor, tras eludir a la policía porteña, cruzó a territorio bonaerense y volvió luego al ámbito de la Capital, donde durante la maniobra de interceptación se produjo la colisión entre los dos patrulleros. Motociclistas del Grupo de Despliegue Intervenciones Rápidas continuaron el operativo, mientras personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los heridos y los trasladó a centros de salud.