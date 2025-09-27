Denunció a su hijo menor de edad por golpearla y terminó por agredir a la Policía cuando fue a detenerlo

El menor de edad será sometido a pericias psicológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un episodio de violencia familiar en la ciudad de Mar del Plata terminó con la intervención policial y la detención de un adolescente de 17 años. La denuncia había sido realizada por su propia madre, quien aseguró haber sido golpeada por el menor previo a la llegada de la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Armenia al 2400, ubicada en el barrio Coronel Dorrego, luego de que una mujer de 40 años solicitara auxilio a la línea de emergencias del 911. En esa comunicación, la denunciante relató que “estaba siendo agredida por su hijo”.

Al arribar el personal del Comando de Patrullas, el joven intensificó su conducta violenta y “comenzó a atacar a los efectivos”. Tras oponerse a la autoridad, los agentes se vieron obligados a reducirlo y trasladarlo hacia la dependencia policial.

De acuerdo a la información publicada por el medio marplatense 0223, en su declaración testimonial, la madre del detenido precisó que “había recibido golpes de puños y patadas” durante el ataque. La causa quedó bajo la intervención del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, Dr. Carlos Russo, ordenó que se reciba la declaración de la víctima y se dé intervención al Juzgado de Familia.

La zona en donde ocurrieron los hechos

De la misma manera, implementó una serie de medidas cautelares, entre ellas, dispuso “la restricción de acercamiento, exclusión del hogar y una evaluación psicológica”. Por este motivo, el adolescente fue derivado al Hospital Materno Infantil para un reconocimiento médico y posteriormente quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión.

Tenía esquizofrenia, se negaba a medicarse y mató a su madre

La noche del sábado 21 de junio, la localidad de Laferrere fue escenario de un crimen que estremeció a la comunidad: Cristian N. fue arrestado tras presentarse ante la Policía Bonaerense con una imagen en su teléfono que mostraba la cabeza decapitada de su madre, Nélida Noemí.

Según testigos, el hombre de 34 años, beneficiario de una pensión y con discapacidad auditiva y del habla, deambuló erráticamente por las calles hasta encontrarse con un patrullero de la Comisaría 1° de Rafael Castillo. La secuencia se precipitó cuando los agentes observaron la fotografía en su dispositivo, lo que, en palabras del relato policial, “cerró la historia”.

Los efectivos redujeron al hombre y se dirigieron hasta la vivienda familiar en la calle Beethoven, donde hallaron el hacha utilizada en el crimen. Segundos después notaron el cuerpo de la mujer, de 54 años, que yacía a pocos metros, mientras que “la mitad de su cabeza estaba a pocos metros también”.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien imputó a Cristian N. por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, advirtió de inmediato la complejidad del caso porque Cristian N. vivía con un diagnóstico de esquizofrenia.

Además de la postal de la escena, el informe de autopsia también reveló la brutalidad del ataque. Nélida Noemí había sido decapitada desde la nariz, en sentido descendente. Su hijo le dio, al menos, 50 hachazos, al punto que rompió la cerámica del piso.

En línea con esto, el documento forense precisó que la cabeza estaba separada del cuerpo, pero no toda, ya que continuaba adherida al cuello, por ejemplo, por el maxilar inferior. También develó que el hombre la había desmayado a golpes y luego la estranguló con sus propias manos.

Este dato resultó clave para explicar la relativamente poca cantidad de sangre encontrada en la escena del crimen, ya que el flujo sanguíneo hacia el cerebro ya había sido interrumpido cuando Cristian N., según su propio relato, decapitó a la mujer.

Convencido de que el hecho respondía a un episodio de salud mental, Fornaro resolvió no trasladar a Cristian N. a una comisaría. El fiscal consideró que se trataba de “un crimen cometido a exactamente un mes de los homicidios de Villa Crespo, donde Laura Leguizamón, tratada por una presunta patología, mató a su marido y a sus hijos a puñaladas en su departamento porteño”.

Al recibir los antecedentes penales del acusado, el fiscal constató que “tuvo una causa por tenencia de arma en 2023”. En esa oportunidad, “se le practicó una pericia psiquiátrica: allí, se lo diagnosticó con esquizofrenia”. Ante el riesgo de autolesión, el fiscal solicitó que el imputado fuera derivado al hospital Posadas para su evaluación.