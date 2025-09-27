Crimen y Justicia

Denunció a su hijo menor de edad por golpearla y terminó por agredir a la Policía cuando fue a detenerlo

El adolescente tuvo que ser reducido por los oficiales, quienes no habrían sufrido lesiones graves. La Justicia de menores impartió una serie de medidas para evaluar su caso

Guardar
El menor de edad será
El menor de edad será sometido a pericias psicológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un episodio de violencia familiar en la ciudad de Mar del Plata terminó con la intervención policial y la detención de un adolescente de 17 años. La denuncia había sido realizada por su propia madre, quien aseguró haber sido golpeada por el menor previo a la llegada de la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Armenia al 2400, ubicada en el barrio Coronel Dorrego, luego de que una mujer de 40 años solicitara auxilio a la línea de emergencias del 911. En esa comunicación, la denunciante relató que “estaba siendo agredida por su hijo”.

Al arribar el personal del Comando de Patrullas, el joven intensificó su conducta violenta y “comenzó a atacar a los efectivos”. Tras oponerse a la autoridad, los agentes se vieron obligados a reducirlo y trasladarlo hacia la dependencia policial.

De acuerdo a la información publicada por el medio marplatense 0223, en su declaración testimonial, la madre del detenido precisó que “había recibido golpes de puños y patadas” durante el ataque. La causa quedó bajo la intervención del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, Dr. Carlos Russo, ordenó que se reciba la declaración de la víctima y se dé intervención al Juzgado de Familia.

La zona en donde ocurrieron
La zona en donde ocurrieron los hechos

De la misma manera, implementó una serie de medidas cautelares, entre ellas, dispuso “la restricción de acercamiento, exclusión del hogar y una evaluación psicológica”. Por este motivo, el adolescente fue derivado al Hospital Materno Infantil para un reconocimiento médico y posteriormente quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión.

Tenía esquizofrenia, se negaba a medicarse y mató a su madre

La noche del sábado 21 de junio, la localidad de Laferrere fue escenario de un crimen que estremeció a la comunidad: Cristian N. fue arrestado tras presentarse ante la Policía Bonaerense con una imagen en su teléfono que mostraba la cabeza decapitada de su madre, Nélida Noemí.

Según testigos, el hombre de 34 años, beneficiario de una pensión y con discapacidad auditiva y del habla, deambuló erráticamente por las calles hasta encontrarse con un patrullero de la Comisaría 1° de Rafael Castillo. La secuencia se precipitó cuando los agentes observaron la fotografía en su dispositivo, lo que, en palabras del relato policial, “cerró la historia”.

Los efectivos redujeron al hombre y se dirigieron hasta la vivienda familiar en la calle Beethoven, donde hallaron el hacha utilizada en el crimen. Segundos después notaron el cuerpo de la mujer, de 54 años, que yacía a pocos metros, mientras que “la mitad de su cabeza estaba a pocos metros también”.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien imputó a Cristian N. por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, advirtió de inmediato la complejidad del caso porque Cristian N. vivía con un diagnóstico de esquizofrenia.

Además de la postal de la escena, el informe de autopsia también reveló la brutalidad del ataque. Nélida Noemí había sido decapitada desde la nariz, en sentido descendente. Su hijo le dio, al menos, 50 hachazos, al punto que rompió la cerámica del piso.

En línea con esto, el documento forense precisó que la cabeza estaba separada del cuerpo, pero no toda, ya que continuaba adherida al cuello, por ejemplo, por el maxilar inferior. También develó que el hombre la había desmayado a golpes y luego la estranguló con sus propias manos.

Este dato resultó clave para explicar la relativamente poca cantidad de sangre encontrada en la escena del crimen, ya que el flujo sanguíneo hacia el cerebro ya había sido interrumpido cuando Cristian N., según su propio relato, decapitó a la mujer.

Convencido de que el hecho respondía a un episodio de salud mental, Fornaro resolvió no trasladar a Cristian N. a una comisaría. El fiscal consideró que se trataba de “un crimen cometido a exactamente un mes de los homicidios de Villa Crespo, donde Laura Leguizamón, tratada por una presunta patología, mató a su marido y a sus hijos a puñaladas en su departamento porteño”.

Al recibir los antecedentes penales del acusado, el fiscal constató que “tuvo una causa por tenencia de arma en 2023”. En esa oportunidad, “se le practicó una pericia psiquiátrica: allí, se lo diagnosticó con esquizofrenia”. Ante el riesgo de autolesión, el fiscal solicitó que el imputado fuera derivado al hospital Posadas para su evaluación.

Temas Relacionados

Mar del PlataViolencia familiarMadreHijoAdolescenteMenores y delitosÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Ayuda, por favor!”: el audio y todos los videos claves que condenaron al policía que mató a Bastián

Juan Alberto García Tonzo, exonerado de la Bonaerense, fue declarado culpable del homicidio del nene de 10 años por un jurado popular

“Ayuda, por favor!”: el audio

Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Ante la presunta intención de escapar del país, se difundió la imagen del narco peruano. El mismo fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años

Difundieron la foto de “Pequeño

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Prestará declaración a mediados de octubre. El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, sostiene que el sospechoso realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984

La Justicia indagará a Cristián

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú. Lo atraparon en un hostal de la ciudad de Villazón, a 600 metros de la frontera con Argentina. Está vinculado a uno de los vehículos que se utilizaron en el hecho

Detuvieron en Bolivia a un

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

El Juzgado Federal de Campana también dictó la prisión preventiva para que no entorpezca la investigación y ordenó un embargo por 30 millones de pesos

Procesaron al hombre que amenazó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 7 beneficios de las

Los 7 beneficios de las semillas de girasol comprobadas por la ciencia

Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer, ganó por amplio margen en las elecciones del Sindicato de Alimentación

Suba del dólar y 0Km: cuánto “ganaron” quienes compraron un auto nuevo durante septiembre

El “efecto Trump” también se ve en las perspectivas de inversión de alto impacto: las estrellas son IA, energía, agro y minería

Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

INFOBAE AMÉRICA
Liderazgo en declive: 10 señales

Liderazgo en declive: 10 señales tempranas que anticipan la caída (y cómo frenarla)

Periodistas de Bolivia advierten una relación tensa con el próximo Gobierno tras las críticas de los candidatos a los medios

Cargos duplicados en la dictadura de Nicaragua: de la “copresidencia” a dos cancilleres y dos jefes policiales

Irán llamó a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y el Reino Unido tras el restablecimiento de sanciones de la ONU

Cómo hizo una secretaria de Wall Street para acumular USD 9 millones sin que nadie lo supiera

TELESHOW
Iara Lombardi, de La Voz:

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Laura Grandinetti: “La historia de Miss Carbón es absolutamente inspiradora, me conmovió”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz