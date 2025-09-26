Crimen y Justicia

Triple femicidio narco en Florencio Varela, en vivo: que se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Las jóvenes fueron halladas descuartizadas en una casa de Villa Vatteone, cinco días después de su desaparición. Por el crimen hay cuatro detenidos, aunque la Justicia señala a un supuesto jefe narco como autor intelectual

Guardar
Brenda, Morena y Lara, las
Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados este miércoles por la madrugada en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Por el crimen, hay cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde serían asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valdeverde y Julio Noguera, se sabe que tiene 23 años y es peruano.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a Lara, Brenda y Morena tras un robo de dinero y cocaína. En esta nota, las últimas noticias del caso.

11:57 hsHoy

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

El crimen de Brenda, Lara y Morena alerta sobre el riesgo de las jóvenes vulnerables. En lo que va del año ya hubo 15 asesinatos de mujeres a causa del narcotráfico

Luciana Peker

Por Luciana Peker

Brenda, Lara y Morena fueron
Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas por narcos en una casa de Florencio Varela

En Argentina, en los primeros 5 meses del año hubo 109 víctimas de femicidios y 9 de ellas en contexto de narcocriminalidad y 2 de trabajo sexual o trata de personas, según datos del monitoreo de “La Casa del Encuentro”. Del 1 de enero al 31 de mayo del 2025 los femicidios en contexto de narcocriminalidad fueron el 8,5% de los femicidios, según el Observatorio de La Casa del Encuentro.

Leer la nota completa
11:43 hsHoy

Último adiós a Lara, Brenda y Morena

RS Fotos
RS Fotos

Tras las dos ceremonias de ayer para despedir a las víctimas del triple femicidio, los restos de las jóvenes serán trasladados a distintos cementerios a lo largo de esta mañana. A las 9, Morena Verdi y Brenda del Castillo serán llevadas al cementerio Las Praderas, sobre Camino de Cintura al 5100.

En tanto, a las 11, Lara Gutiérrez será despedida en el cementerio Parque Campo Santo de González Catán.

10:57 hsHoy

La trama detrás del triple femicidio en Florencio Varela y lo que se sabe a una semana del crimen narco

Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) desaparecieron el viernes por la noche. Cinco días después, las encontraron descuartizadas y enterradas en el sur del Conurbano bonaerense. Se cree que todo sucedió bajo la orden de un líder narco llamado “Pequeño J”

Brenda del Castillo (20), Morena
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20), y Lara Gutiérrez (15)

A una semana de la desaparición de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las jóvenes de La Matanza que fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela, la Justicia comenzó a desentrañar una historia marcada por el narcotráfico y la prostitución. Una trampa que habría sido tendida por un líder narco —desconocido hasta el momento para las autoridades— y sus secuaces.

Leer la nota completa
10:55 hsHoy

La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

El expediente pasó a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Nuevo impulso para la investigación. Mientras tanto, continúa la incógnita de la banda narco

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Dolor en el velatorio de
Dolor en el velatorio de una de las víctimas este miércoles por la tarde (RS Fotos)

A finales de la tarde de este martes, la Fiscalía General de La Matanza, conducida por Patricia Ochoa, decidió un cambio crucial en el expediente que investiga el triple crimen cometido en Florencio Varela. La causa, inicialmente investigada por el fiscal Gastón Dupláa, pasó a manos de la UFI de Homicidios de la jurisdicción, a cargo del fiscal Adrián Arribas en el actual turno. El cambio, que se produce luego de que los cuatro detenidos por el caso se negaran a declarar, ocurre por una cuestión de competencia.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLara GutiérrezBrenda del CastilloMorena VerdiLa MatanzaVilla Zabaleta

Últimas noticias

Atraparon a otro hombre por estafar a la obra social provincial de Córdoba

El sujeto era administrativo de la clínica Aconcagua de la ciudad de Córdoba. Validaba facturación a una obra social por consultas médicas no realizadas

Atraparon a otro hombre por

Rechazaron los planteos de los detenidos por el femicidio de Tamara Fierro y el juicio está cada vez más cerca

A cuatro meses del femicidio, la abogada de la familia de Tamara aseguró que solo faltaría evaluar las pruebas recolectadas en contra de los acusados

Rechazaron los planteos de los

Femicidio de Iara Rueda: enjuiciarán a siete policías por retrasar el inicio de la búsqueda en 2020

Los efectivos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público

Femicidio de Iara Rueda: enjuiciarán

Ofrecieron $5 millones por datos sobre un hombre que permanece prófugo, acusado de abusar de un menor

Sobre él, también recaen cargos por amenazas agravadas por uso de arma

Ofrecieron $5 millones por datos

Detuvieron a un hombre por balear a un policía retirado que trabajaba como conductor de aplicación

Se trata de un hombre de 32 años apresado en localidad de Villa Tesei. El hecho ocurrió el 27 de agosto pasado. Un cómplice continúa prófugo

Detuvieron a un hombre por

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI afirma que ChatGPT iguala

OpenAI afirma que ChatGPT iguala a los humanos un 40% en profesiones como salud, ingeniería, periodismo y más

El titular de ARCA respondió a las quejas de productores por retenciones: “Siempre que tomamos una medida nadie la sabe”

Un narco de La Matanza cercano a Brenda es la nueva pista del triple femicidio

La segunda etapa de la tokenización en Argentina: un paso hacia la modernización financiera

Amazon pagará 2.500 millones de dólares tras ser acusada de engañar a los clientes para que se suscriban a Prime

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Quiroga lidera la preferencia

Jorge Quiroga lidera la preferencia electoral a menos de un mes del balotaje de Bolivia

Así son los nuevos drones que prueba la OTAN para enfrentar las incursiones aéreas de Rusia

“El vínculo afectivo entre María Elena Walsh y Sara Facio fue un hecho cultural”: presentan el legado que irá a Madrid

Otra provocación de los aviones de Putin forzó la intervención de la OTAN: interceptó cinco cazas rusos cerca de Lituania

Abbey Road cumple 56 años: la historia detrás de su portada, los rumores sobre McCartney y las canciones más escuchadas hoy

DEPORTES

Los provocadores mensajes del Flamengo

Los provocadores mensajes del Flamengo contra Estudiantes tras eliminarlo de la Copa Libertadores

El dolor de Lewis Hamilton tras revelar que su perro Roscoe está en coma: “No sabemos si va a despertar de esto”

Clima tenso en la selección de Brasil: Ronaldo apuntó contra Carlo Ancelotti por no convocar a Neymar

Cómo fue el riguroso entrenamiento de Terence Crawford para derrotar a Canelo Álvarez

Atacaron con piedras a un micro del plantel de Flamengo en la previa del partido con Estudiantes de La Plata