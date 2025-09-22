Merlo: dos hermanos golpearon a un joven hasta desfigurarlo y su hijo de siete años fue testigo del ataque

La víctima fue atacada cuando salió a comprar alimentos para desayunar con su hijo en la localidad de Libertad en Merlo

Un joven vivió una mañana de terror cuando fue a comprar el desayuno junto a su hijo de siete años y fue abordado por dos hermanos menores de edad que lo golpearon hasta desfigurarlo. El ataque ocurrió en el barrio Libertad, partido de Merlo, y dejó a la víctima internada en grave estado. La Policía busca a los agresores, que continúan prófugos.

La brutal golpiza sucedió sobre la calle Bolivia al 900. El episodio tuvo lugar durante la mañana del 13 de septiembre, en la puerta de un pequeño comercio al que la víctima se había acercado a comprar algo para desayunar. El joven, identificado como Luciano Ezequiel Maidana, se encontraba a media cuadra de su casa.

Según relató su pareja y madre de sus hijos, Belén, los agresores son hermanos, conocidos en el barrio como F.A., apodado “Calilo”, y M.A., alias “Ganchito”. Ambos se acercaron de forma intimidante y le exigieron dinero. “¿No tenés para un vino?”, le dijeron, de acuerdo con el testimonio de la mujer, al medio local Primer Plano Online.

La respuesta de Maidana fue negativa. En ese momento, uno de ellos lo golpeó por la espalda, provocando que cayera al suelo, inconsciente. Lejos de detenerse, los atacantes continuaron la agresión mientras lo insultaban y lo golpeaban reiteradamente en el cuerpo y el rostro.

El hijo de la víctima presenció todo y, en estado de shock, regresó corriendo a su casa a buscar a su madre. “Están matando a papá”, alcanzó a gritar al ingresar.

Los dos hermanos acusados de la agresión no tienen domicilio fijo y continúan prófugos, según informó la familia

Cuando Belén llegó al lugar, encontró a su pareja completamente desfigurada y ensangrentada. Según su testimonio, Maidana había perdido gran parte de su dentadura, tenía lesiones en el cráneo, hematomas en diversas partes del cuerpo y dificultades en la zona testicular.

Por ahora permanece internado, con dolores permanentes en la cabeza y múltiples estudios médicos realizados, entre ellos tomografías. “Tiene para varios días más de internación”, sostuvo.

En conversación con los medios, la pareja de Maidana explicó que conviven desde 2018 y tienen dos hijos, de siete y dos años. La violencia del hecho la obligó a pedir licencia en su trabajo como personal de limpieza en un geriátrico, mientras su pareja se recupera. Maidana se dedicaba a realizar changas como peluquero y jardinero, algo que por el momento será difícil de retomar debido a las lesiones.

La investigación judicial está caratulada como “lesiones graves”, de acuerdo con la evaluación realizada por el cuerpo médico forense. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de turno.

La familia tuvo que abandonar su vivienda tras recibir amenazas directas por parte de uno de los acusados

La familia tuvo que abandonar la vivienda que alquilaban en el barrio luego de recibir amenazas por parte de uno de los agresores. “Andate del barrio porque te vamos a prender fuego la casa”, fue la advertencia que le gritaron a viva voz, según denunció.

En redes sociales, también se sumaron publicaciones de Belén. En una de ellas, publicada el 14 de septiembre, afirmó que uno de los atacantes “esperó a que se dé vuelta para darle un ladrillazo en la cabeza”. En otra publicación posterior, aseguró que la carátula del caso incluye “intento de homicidio”.

Además de las consecuencias físicas, la familia denunció el daño psicológico que sufrió el niño. En una de sus publicaciones, la pareja expresó: “Díganme cómo le saco las imágenes a mi hijo de su cabeza, esas imágenes donde venía corriendo a los gritos diciéndome ‘Mami mami salí por favor, papá está muerto. Calilo lo mató’”. En el mismo texto, pidió fuerzas para seguir adelante y reclamó justicia por lo ocurrido.

Los dos hermanos acusados continúan prófugos. No tienen domicilio fijo y, según la familia, “andan por la calle”. La búsqueda continúa, mientras la familia reclama avances en la causa. “Así como lastimaron a mi marido pueden atacar a cualquier otra persona”, expresó la pareja de Maidana, quien además recordó que el ya conocía a los atacantes: en 2018, durante un cumpleaños, había recibido una puñalada en el cuello, también en un hecho violento ocurrido en el barrio.