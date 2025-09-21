Crimen y Justicia

Intentaron robarle a un repartidor en La Plata, se defendió y le dispararon con una pistola de aire comprimido

Aunque uno de los ladrones intentó herirlo, el proyectil rebotó en el cuerpo de la víctima. No hay detenidos por el hecho

Guardar
La víctima confirmó que estaba ilesa, debido a que el proyectil no traspasó su piel (Gentileza: 0221)

El reciente ataque a un repartidor en La Plata intensificó la demanda de mayor presencia policial y patrullaje en la zona, luego de que delincuentes intentaran robarle. Aunque el robo no tuvo éxito porque la víctima se defendió, estuvo expuesto a gran peligro, debido a que intentaron balearlo con una pistola de aire comprimido.

La agresión ocurrió este viernes a la noche alrededor de las 21:00 horas en la calle 5, entre 36 y 37, del Barrio Norte. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la manzana, por lo que se vio cuando el delivery se encontraba junto a su moto y aparentemente hablaba por teléfono.

En ese momento, se vio como fue interceptado por dos ladrones armados que frenaron a un costado de la calle con la intención de robarle la moto. Según la reconstrucción de los hechos, los asaltantes amenazaron al trabajador para que les entregara el vehículo, pero este se negó y respondió enfrentándolos físicamente.

Durante el forcejeo, se produjo una pelea a golpes y patadas, lo que obligó a los delincuentes a retroceder y frustró el robo. No obstante, antes de retirarse, intentaron herir a la víctima con una pistola de aire comprimido.

El momento en el que
El momento en el que la víctima comenzó a golpear a los ladrones

Según la información publicada por el medio platense 0221, uno de ellos extrajo un arma y disparó contra la víctima. De hecho, el propio trabajador relató que el proyectil le impactó en el cuerpo, pero resultó ileso porque no logró penetrar la piel.

Aparentemente, la bala de aire comprimido lo habría golpeado en la zona de la pierna, debido a que en la filmación se vio como el hombre regresó hacia la vereda mientras se tocaba el área. En simultáneo, los motochorros se dieron a la fuga en la moto con la que llegaron.

A pesar de las quejas de los repartidores que trabajan en la zona, fuentes policiales consultadas por el sitio local aseguraron que no se había presentado una denuncia formal por lo ocurrido.

Murió el delincuente que se tiroteó con la Policía tras robar una farmacia

Después de haber estado internado por varias horas en el Hospital Rossi, los médicos confirmaron la muerte de Rodrigo Nazareno Delgado Montero (25), el ladrón que había iniciado un tiroteo con la Policía de La Plata en un intento de fuga. Tras el episodio resultó herido y, finalmente, los especialistas indicaron que el deceso estuvo ligado a la herida por arma de fuego.

El momento en el que
El momento en el que el ladrón entró a robar a la farmacia

El episodio, que tuvo lugar en la localidad de Tolosa el martes por la mañana, se desencadenó luego de que Delgado Montero perpetrara un robo en una farmacia situada en la esquina de 7 y 529. De acuerdo con el relato de las autoridades, el sospechoso intentó huir del lugar del robo a bordo de una bicicleta rodado 29 de color negra, la cual había sustraído al salir del comercio.

Fue así que se produjo una persecución en plena vía pública y, según testigos citados por el medio platense, se extendió por varias cuadras. La tensión aumentó cuando el joven, al verse acorralado en la intersección de 3 y 531, habría intentado forzar el portón de una vivienda.

En ese instante, uno de los uniformados le disparó para reducirlo y concretar su captura. Luego de que fuera ingresado en el centro médico, señalaron que el proyectil había ingresado por la zona del abdomen y le había provocado heridas de gravedad.

Desde que fue ingresado, Delgado Montero permaneció internado bajo custodia policial hasta que se confirmó su muerte. Asimismo, la Policía incautó en el lugar una pistola Bersa calibre .380 con cinco municiones, una suma de dinero en efectivo, los medicamentos robados de la farmacia, la bicicleta utilizada en la fuga, un morral y una gorra.

En principio, la causa había sido caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, quedando a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI Nº 2 de La Plata. Sin embargo, ahora se orientaría a reconstruir el tiroteo.

Para esto, la Fiscalía anunció que analizará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las comunicaciones radiales entre los efectivos y los informes periciales realizados en el lugar del enfrentamiento. Además, la fiscal deberá determinar si la actuación de los policías se encuadra en la legítima defensa o si existió un uso excesivo de la fuerza.

Temas Relacionados

La PlataRobosRepartidorDisparoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Recuerdo ponerle la mano en el cuello para que no se desangrara”: el dolor de la mamá de Bastián antes del juicio al policía que mató a su hijo

Johana estaba con el nene de 10 años cuando recibió el balazo mortal. Lo había ido a buscar a un club donde jugaba a la pelota. Juan Alberto García Tonzo está acusado de homicidio y enfrenta a un jurado popular

“Recuerdo ponerle la mano en

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

El agresor habría intentado quitarse la vida antes de asesinar a balazos a la víctima y herir de gravedad a otro oficial que permanece hospitalizado. La Justicia investiga si sufría algún trastorno de salud mental

El hombre que mató a

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. El relato de la víctima

Un vendedor de chipas se

La familia del hombre que murió en un operativo policial en Vicente López convocó a una marcha para pedir Justicia

La manifestación será el próximo miércoles a las 18 horas en la esquina de Maipú y Güemes, donde falleció la víctima. “No más violencia institucional”, reclaman

La familia del hombre que

El motociclista que murió en el choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes era un conocido delincuente de la zona

Juan Carlos Pérez tenía 56 años y un amplio prontuario por robo. Tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo

El motociclista que murió en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la inteligencia artificial ayuda

Cómo la inteligencia artificial ayuda a los expertos a abrir nuevas vías en el abordaje del Alzheimer

Embajada de Israel y AMIA: investigan a una familia de políticos paraguayos que habría financiado a Hezbollah

El Senado ya piensa en rechazar los vetos de Milei y los libertarios se resignan a la agenda de la oposición

Cuál es el punto clave de la reforma laboral de Milei que Jorge Macri buscará consensuar con empresarios y sindicalistas en CABA

Los cuadernos de las coimas a juicio: qué declaró como arrepentido el asesinado secretario de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania impondrá sanciones a funcionarios

Ucrania impondrá sanciones a funcionarios y figuras de Moldavia por considerarlas “propagandistas” del Kremlin

La ONU reclamó el cese inmediato de las hostilidades y la protección urgente de los civiles en Sudán

El Consejo Electoral de Ecuador envió a la Corte Constitucional el nuevo decreto de Noboa para un referéndum sobre la Asamblea Constituyente

David Rieff: “La corrección política va a destruir la cultura occidental”

Rubén Szuchmacher estrena su versión de “La gaviota” de Chéjov: “Me gustan los problemas grandes”

TELESHOW
La utopía de crear un

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”