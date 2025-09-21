Intentaron robarle a un repartidor en La Plata, se defendió y le dispararon con una pistola de aire comprimido

La víctima confirmó que estaba ilesa, debido a que el proyectil no traspasó su piel (Gentileza: 0221)

El reciente ataque a un repartidor en La Plata intensificó la demanda de mayor presencia policial y patrullaje en la zona, luego de que delincuentes intentaran robarle. Aunque el robo no tuvo éxito porque la víctima se defendió, estuvo expuesto a gran peligro, debido a que intentaron balearlo con una pistola de aire comprimido.

La agresión ocurrió este viernes a la noche alrededor de las 21:00 horas en la calle 5, entre 36 y 37, del Barrio Norte. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la manzana, por lo que se vio cuando el delivery se encontraba junto a su moto y aparentemente hablaba por teléfono.

En ese momento, se vio como fue interceptado por dos ladrones armados que frenaron a un costado de la calle con la intención de robarle la moto. Según la reconstrucción de los hechos, los asaltantes amenazaron al trabajador para que les entregara el vehículo, pero este se negó y respondió enfrentándolos físicamente.

Durante el forcejeo, se produjo una pelea a golpes y patadas, lo que obligó a los delincuentes a retroceder y frustró el robo. No obstante, antes de retirarse, intentaron herir a la víctima con una pistola de aire comprimido.

El momento en el que la víctima comenzó a golpear a los ladrones

Según la información publicada por el medio platense 0221, uno de ellos extrajo un arma y disparó contra la víctima. De hecho, el propio trabajador relató que el proyectil le impactó en el cuerpo, pero resultó ileso porque no logró penetrar la piel.

Aparentemente, la bala de aire comprimido lo habría golpeado en la zona de la pierna, debido a que en la filmación se vio como el hombre regresó hacia la vereda mientras se tocaba el área. En simultáneo, los motochorros se dieron a la fuga en la moto con la que llegaron.

A pesar de las quejas de los repartidores que trabajan en la zona, fuentes policiales consultadas por el sitio local aseguraron que no se había presentado una denuncia formal por lo ocurrido.

Murió el delincuente que se tiroteó con la Policía tras robar una farmacia

Después de haber estado internado por varias horas en el Hospital Rossi, los médicos confirmaron la muerte de Rodrigo Nazareno Delgado Montero (25), el ladrón que había iniciado un tiroteo con la Policía de La Plata en un intento de fuga. Tras el episodio resultó herido y, finalmente, los especialistas indicaron que el deceso estuvo ligado a la herida por arma de fuego.

El momento en el que el ladrón entró a robar a la farmacia

El episodio, que tuvo lugar en la localidad de Tolosa el martes por la mañana, se desencadenó luego de que Delgado Montero perpetrara un robo en una farmacia situada en la esquina de 7 y 529. De acuerdo con el relato de las autoridades, el sospechoso intentó huir del lugar del robo a bordo de una bicicleta rodado 29 de color negra, la cual había sustraído al salir del comercio.

Fue así que se produjo una persecución en plena vía pública y, según testigos citados por el medio platense, se extendió por varias cuadras. La tensión aumentó cuando el joven, al verse acorralado en la intersección de 3 y 531, habría intentado forzar el portón de una vivienda.

En ese instante, uno de los uniformados le disparó para reducirlo y concretar su captura. Luego de que fuera ingresado en el centro médico, señalaron que el proyectil había ingresado por la zona del abdomen y le había provocado heridas de gravedad.

Desde que fue ingresado, Delgado Montero permaneció internado bajo custodia policial hasta que se confirmó su muerte. Asimismo, la Policía incautó en el lugar una pistola Bersa calibre .380 con cinco municiones, una suma de dinero en efectivo, los medicamentos robados de la farmacia, la bicicleta utilizada en la fuga, un morral y una gorra.

En principio, la causa había sido caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, quedando a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI Nº 2 de La Plata. Sin embargo, ahora se orientaría a reconstruir el tiroteo.

Para esto, la Fiscalía anunció que analizará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las comunicaciones radiales entre los efectivos y los informes periciales realizados en el lugar del enfrentamiento. Además, la fiscal deberá determinar si la actuación de los policías se encuadra en la legítima defensa o si existió un uso excesivo de la fuerza.