Crimen y Justicia

Condenaron a un pastor evangélico por abusar sexualmente de un fiel en Santa Fe

La Justicia dio por probado que el acusado se había aprovechado de la vulnerabilidad de la víctima y lo había atacado en varias oportunidades

Guardar
La sentencia se dio a
La sentencia se dio a conocer este jueves al mediodía

Un pastor evangélico de 44 años, identificado como Guillermo Nicolás Bravo, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal calificado en la ciudad de Santa Fe, luego de que la Justicia considerara como probado que se había aprovechado de uno de los fieles que asistían a su iglesia.

La sentencia se dio a conocer este jueves al mediodía, cuando el juez Luis Octavio Silva dictó una pena de 10 años de prisión. Previo a esto, la Fiscalía había solicitado que el ministro de culto fuera sentenciado a cumplir un total de 13 años en la cárcel.

“Valoramos que el juez haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos y que haya resuelto condenar al acusado por las mismas calificaciones penales que seleccionamos desde la Fiscalía”, afirmaron el fiscal Roberto Olcese y la fiscal Vivian Galeano, luego de conocerse el veredicto.

De acuerdo con la información publicada por Diario UNO de Santa Fe, los fiscales destacaron que la sentencia va en línea con la solicitud de la acusación. “Es cercana a los 13 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, señalaron al anticipar: “Aguardaremos los fundamentos del magistrado para analizar los pasos a seguir”.

El juicio había comenzado el 15 de septiembre, después de que la víctima denunciara a Bravo en 2021 por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Según constó en el expediente de la causa, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, cuando el joven formaba parte de la Iglesia Tabernáculo de Adoración, de la cual el acusado era el líder espiritual.

La abogada de la víctima
La abogada de la víctima aseguró que no se había animado a denunciar por miedo a que no le crean (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento de presentar las pruebas, el fiscal Olcese detalló el contexto en el que ocurrieron los hechos, sostuvo que el pastor evangélico “se aprovechó de su rol de guía espiritual para vulnerar la integridad sexual del feligrés”.

La investigación reveló que los abusos no se limitaron a un solo ámbito. “El pastor cometió los ilícitos en diversos lugares, entre ellos, en la casa en la que vivía y en una clínica privada a la que fue a visitar a la víctima en una oportunidad en la que estuvo internado”, precisó la Fiscalía.

Por su parte, Raúl Sartori, abogado defensor de Bravo, aseguró que el encuentro íntimo había sido consentido por ambas partes. Tras remarcar que en la relación no existió coacción o abuso de confianza, había solicitado que el pastor evangélico fuera absuelto de los cargos que pesaban en su contra.

No obstante, la abogada de la víctima, Clara Vázquez, explicó que el joven había demorado en radicar la denuncia en contra del religioso, debido a que temía que nadie le creyera. “Demoró cerca de tres años en denunciar porque decía que nadie le iba a creer por ser varón, mayor de edad y por ser grandote, como dice él”, señaló.

Hasta este jueves, el pastor evangélico estuvo en libertad, obligado a cumplir con una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Investigan a un pastor evangélico acusado de haber abusado de varios de sus fieles

Daniel Ponce, el pastor evangélico
Daniel Ponce, el pastor evangélico acusado de abusar de sus fieles

Una acusación similar recae sobre otro pastor evangélico. Se trata de Daniel Ponce, cuyo caso ganó notoriedad después de que varias personas comenzaran a relatar abusos, según revelaron integrantes de la organización Madres Víctimas de Trata.

Desde que se difundió la denuncia, “se multiplicaron los relatos de personas que aseguran haber atravesado situaciones parecidas en diversas provincias, incluyendo Trenque Lauquen”, señalaron representantes de la organización citados por Infobae.

Según la investigación judicial, Ponce reforzó su presencia en comunidades religiosas de diferentes puntos del país durante los últimos dos años. Incluso, llegó a convocar a decenas de seguidores a encuentros y viajes bajo pretextos religiosos.

En esas giras, el acusado habría seleccionado a algunos asistentes, quienes en la mayoría de los casos eran adolescentes o menores de edad, y los habría persuadido para que lo acompañasen bajo la promesa de profundizar su experiencia espiritual. Las denuncias apuntan a que, en ese contexto, el pastor habría cometido abusos sexuales, incluyendo tocamientos.

Hasta el momento, al menos una decena de jóvenes presentaron denuncias formales durante las investigaciones. Los testimonios señalaron que el pastor les aseguraba que esas prácticas formaban parte de “una manera particular de recibir el evangelio y acercarse a lo espiritual”.

A partir de esto, se ordenó la detención de Ponce a fines de julio, tras recolectar los elementos probatorios iniciales. No obstante, el proceso judicial permanece abierto y la Justicia sigue recibiendo información sobre el accionar del pastor en distintas localidades argentinas.

Temas Relacionados

Santa FeAbusos sexualesJuicioPastor evangélicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El albañil que encontró el cuerpo de Micaela Basto contó cómo fue ese momento: “Te voy a pagar”

El cuerpo de la joven fue hallado en una habitación del departamento en el que cumplía una condena el ex policía Horacio Grasso. Su hermano, imputado en la causa, continúa prófugo

El albañil que encontró el

Rescataron varios animales en Mendoza que eran maltratados y vendidos de forma ilegal

Un caballo se encuentra en estado crítico, mientras que algunas aves silvestres fueron puestas a resguardo

Rescataron varios animales en Mendoza

Condenaron en Mar del Plata a un hombre por abusar sexualmente de su pareja

Gozará del arresto domiciliario con control electrónico. La violencia llegó hasta los hijos de la pareja

Condenaron en Mar del Plata

Detuvieron en Córdoba a un jubilado que vendía cocaína por delivery

La Policía secuestró en un domicilio de Mina Clavero, dinero, dos motocicletas y elementos utilizados para la comercialización

Detuvieron en Córdoba a un

Atacaron a tiros una casa en Santa Fe a metros de una comisaría y hay un adolescente detenido

En julio, el joven que vive en la vivienda ya había sido baleado, por lo que las autoridades investigan si existe algún tipo de vinculación

Atacaron a tiros una casa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una ciudad murió y otra

Una ciudad murió y otra nació: a 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985

Cómo hacer un gráfico en Excel, paso a paso

El albañil que encontró el cuerpo de Micaela Basto contó cómo fue ese momento: “Te voy a pagar”

Vandalizaron un importante sitio arqueológico antiguo en Neuquén y tras el hecho habrá que solicitar permiso

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El elemento natural perfecto para

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

Señales de Beijing en el Caribe: buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”