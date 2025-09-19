Asesinó a un hombre a sangre fría, estuvo prófugo más de una década y cayó en Berazategui

Estuvo prófugo más de una década tras el asesinato de un hombre en San Nicolás y cayó en Berazategui

Un hombre estuvo prófugo de la Justicia durante más de una década, pero la búsqueda llegó a su fin este jueves luego de que el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Berazategui concretara su detención. Se trata de L. M. V., acusado de asesinar a una persona a sangre fría en San Nicolás.

El caso se remonta al 23 de febrero de 2014, cuando el sospechoso disparó a corta distancia contra Julio Alberto Pucheta. La bala impactó en su tórax y le provocó la muerte de manera instantánea.

Desde ese momento, el acusado permaneció prófugo, con órdenes de captura tanto a nivel provincial como nacional. A lo largo de estos años, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo múltiples operativos y allanamientos, aunque todos resultaron negativos hasta la reciente intervención.

Según pudo averiguar Infobae, el 12 de septiembre de este año, los investigadores de la SDDI Berazategui obtuvieron la primera información precisa sobre el paradero del hombre. El informante indicaba que el fugitivo se encontraba en la zona de Plátanos.

A partir de ese dato, se estableció que residía en la calle 38 A al 5600, lo que motivó la implementación de una vigilancia encubierta en el lugar. Finalmente, la detención se produjo este jueves en la vía pública, en la calle 38 A, entre 156 y 157, sin que se registraran incidentes.

La detención se produjo en la calle 38 A, entre 156 y 157

Sobre este hombre, pesaba un pedido de captura activo por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego e infracción a la ley de armas de uso civil, bajo la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Nicolás. Además, existía otro requerimiento judicial por amenazas agravadas, a cargo del Juzgado de Garantías 3 de Quilmes.

Estaba prófugo por un homicidio cometido en 2021 y lo atraparon tras una denuncia por robo

La Policía de Misiones detuvo a un hombre en el marco de una investigación por robo. Sin embargo, al identificarlo, las autoridades observaron que sobre él caía un pedido captura por un homicidio cometido en 2021.

El operativo se desarrolló el 16 de septiembre en el kilómetro 40 de la localidad de Campo Viera, situada en el departamento Oberá, donde los agentes detuvieron a J. A. C., de 21 años, señalado como presunto autor de un crimen.

Según datos obtenidos por Infobae de fuentes cercanas a la causa, la aprehensión ocurrió mientras se buscaba al sospechoso por un robo reportado el pasado 9 de septiembre.

Al proceder al traslado de J. A. C. a la comisaría local, los uniformados revisaron de manera exhaustiva los antecedentes judiciales del detenido. Fue entonces cuando confirmaron la existencia de una orden de captura vigente relacionada con un homicidio ocurrido el 24 de septiembre de 2021.

El crimen ocurrió en 2021, cuando el detenido tenía 17 años (Foto: Policía de Misiones)

Esa noche, de acuerdo con información aportada por el portal Primera Edición, un enfrentamiento armado frente a una vivienda en el barrio Oeste de Campo Viera resultó en la muerte de Marcos Antonio Ledesma, también de 21 años, quien recibió “un disparo en el abdomen” y perdió la vida tras ser trasladado al hospital SAMIC de Oberá.

Testimonios recogidos por los investigadores refieren que el ataque se produjo “a quemarropa”, ejecutado por un grupo de hombres armados que descendieron de un Chevrolet Vectra negro frente al domicilio de la víctima. Dos sospechosos, de 25 y 50 años, resultaron detenidos poco después, mientras que el individuo ahora capturado consiguió evadir durante casi cuatro años la acción de la justicia.

El expediente fue abierto bajo la carátula de “homicidio agravado”, una calificación que en abril de 2023 el fiscal interviniente requirió modificar por “homicidio en riña”, figura penal que prevé penas considerablemente menores. Esta nueva tipificación permitió que los “cuatro imputados que permanecían detenidos recuperaran la libertad”, conforme detallaron fuentes del proceso.