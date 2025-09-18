Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

El acusado por el homicidio de Alejandro Ainsworth fue arrestado en la ciudad de San Pablo. Las autoridades no establecieron aún la causa de muerte

Guardar
Alejandro Ainsworth, el turista argentino
Alejandro Ainsworth, el turista argentino asesinado en Brasil

La Policía de Río de Janeiro detuvo al principal sospechoso del crimen de Alejandro Ainsworth, el turista argentino encontrado muerto la semana pasada en la zona oeste de esa ciudad brasileña.

El acusado fue identificado como Vítor dos Santos Oliveira. Lo arrestaron este lunes en el barrio Vila Missionária, en la zona sur de la ciudad de San Pablo, según informaron las autoridades.

La Policía Civil, además, comunicó que durante el mismo operativo se aprehendió a un segundo hombre, que también fue trasladado a la comisaría.

El crimen ocurrió el 8 de septiembre y la causa de muerte todavía está bajo investigación, aunque la principal hipótesis del caso apunta al uso del “Buenas Noches, Cenicienta”, una droga utilizada para adormecer y luego robar a las víctimas.

La ubicación y posterior arresto de Oliveira surgió tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y registros de movimientos con la tarjeta bancaria de Ainsworth después de su muerte.

Según precisó el medio local G1, las imágenes muestran al turista saliendo de una discoteca en Copacabana acompañado por un hombre, cerca de la 1:45 del 8 de septiembre pasado.

Una cámara de seguridad mostró
Una cámara de seguridad mostró a la víctima caminando junto a un hombre antes del crimen (Gentileza: G1)

Horas más tarde, a las 9:45, el mismo sospechoso aparece usando una de las tarjetas de la víctima en una estación de servicio. Ese hombre, creen los investigadores, es Oliveira.

Alejandro, de 54 años, había viajado de vacaciones a la ciudad brasileña. Desapareció tras salir del hotel donde estaba alojado, en la zona de Copacabana, la noche anterior al crimen. Como al día siguiente no se presentó a hacer el check-out, desde el alojamiento dieron aviso a la familia del turista.

A partir de ese momento, comenzaron a detectarse movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. De acuerdo con la denuncia de la familia, se produjeron transferencias, cambios de contraseñas y pedidos de préstamos. Incluso, uno de sus hijos señaló que le vaciaron una cuenta con un saldo de USD 3.500 y que se gestionó un crédito de 4 millones de pesos, aunque otro préstamo posterior pudo ser bloqueado a tiempo.

Otra situación extraña fue una imagen tomada desde el celular de Alejandro y subida a Google Fotos durante la misma mañana del lunes, donde se veía una camioneta estacionada en medio de un pastizal, en una zona periférica de Río de Janeiro.

Las últimas imágenes del turista argentino antes de desaparecer y ser hallado muerto en Brasil

El teléfono mantuvo actividad hasta la noche de ese día, aunque no fue posible rastrear después su localización.

Como no podían comunicarse con él y ante la sospecha de un posible secuestro, la familia realizó una denuncia. Así, intervinieron la Policía de Turismo y el Consulado argentino, en colaboración con hospitales públicos y otras áreas de seguridad locales.

Además, uno de los hijos de Alejandro decidió viajar rápidamente a Brasil para colaborar con la búsqueda, que finalmente terminó el jueves pasado de la peor manera: el cuerpo del turista fue encontrado luego en una zona alejada de Guaratiba, al oeste de la ciudad. Los primeros informes médicos revelaron que no tenía signos de violencia física.

Alejandro Mario Ainsworth era padre de dos jóvenes de 22 y 24 años. Vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza, aunque era oriundo de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y también había residido en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero.

Alejandro tenía 54 años
Alejandro tenía 54 años

Conocido en su entorno como “Alex”, trabajaba como gerente administrativo en una red de laboratorios. De acuerdo con su perfil profesional, estudió administración de empresas con orientación en salud y dedicó buena parte de su carrera a tareas administrativas y de auditoría en el ámbito sanitario.

Se desempeñó tanto en áreas vinculadas a la gestión, el control financiero y la coordinación de personal como en la docencia, dictando clases particulares durante más de 20 años. Además, trabajó como técnico en electrocardiogramas, realizando estudios médicos a domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Alejandro AinsworthRío de JaneiroCopacabanaBrasilBuenas noches, Cenicientaúltimas noticias

Últimas Noticias

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Aunque los capos narco Ariel “Guille” Cantero y César “El Loco” Morán de la Cruz pusieron el dinero por los destrozos que ellos provocaron, en la mayoría de los casos la administración pública se hace cargo de los gastos. Las razones

“Humanidad y sentido común”: los

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando y hay un empleado herido

El fuego se desató pasado el mediodía en Amarras del Norte. Un hombre de 43 años fue trasladado al hospital Petrona de Cordero con quemaduras. Los videos

Se incendiaron dos embarcaciones en

Tienen 12, 15 y 17 años y protagonizaron un raid delictivo en el que balearon a un policía: ¿qué pasará con ellos?

En una secuencia feroz por las calles de Morón y Tres de Febrero, los menores robaron tres autos y se tirotearon con un suboficial retirado de la Federal. En plena fuga, además, chocaron

Tienen 12, 15 y 17

De testigo a acusada: la trabajadora sexual que quedó detenida por el crimen de un cliente durante una cita

Yanina G. (33) está sospechada de haberle tendido una trampa a un hombre de 36 años que fue apuñalado en su propio auto. Según la investigación, un cómplice de la mujer lo atacó para robarle la riñonera

De testigo a acusada: la

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

El proceso contra Braian Paiz y Ezequiel Pereyra se realizará en el Tribunal N°30 luego de que la Justicia de la Ciudad se declarara incompetente. La apelación en curso contra Rogelio Nores y las pericias que faltan

La muerte de Liam Payne:
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Humanidad y sentido común”: los

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

De Schwartzman a las Leonas: los 90 años de Hacoaj, un club que forjó grandes atletas

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa anunció que someterá

Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente

Un comando armado asesinó al investigador que más daño causó al mayor grupo criminal de Brasil

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

TELESHOW
Jimena Barón mostró cómo cambió

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”

La tajante respuesta de Cami Homs ante las opiniones que recibe sobre su embarazo: “No me importa tu consejo”

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”