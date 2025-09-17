Robaron en una escuela en San Juan y se llevaron toda la recaudación de un evento para juntar fondos

Delincuentes se llevaron más de 2 millones de pesos de la recaudación de un festival del Colegio Parroquial Santa Bárbara de San Juan (El Tiempo de San Juan)

La comunidad educativa del Colegio Parroquial Santa Bárbara, en la localidad de Villa Aberastain del departamento de Pocito en la provincia de San Juan, atraviesa un profundo desconcierto tras el robo de los 2.300.000 pesos que docentes, padres y alumnos habían reunido durante un festival solidario para destinar a insumos y reparaciones en la institución.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes y generó gran preocupación no solo en la escuela, sino también entre los vecinos y autoridades locales.

El caso, según informó el portal El Tiempo de San Juan, involucra a uno o más delincuentes que ingresaron al edificio ubicado sobre la calle Vidart, a pocos metros de la Plaza Aberastain, el municipio de Pocito y la sede de la Comisaría 7ma.

La totalidad del dinero sustraído había sido guardado en un mueble de la secretaría administrativa, bajo resguardo a la espera de ser destinado a mejoras en la infraestructura y materiales educativos. El robo fue descubierto en la mañana de ayer, cuando uno de los responsables administrativos advirtió el faltante y procedió a informar a las autoridades de lo sucedido.

Franco Cano, encargado de la administración del colegio, notificó a la Comisaría 7ma tras detectar la sustracción. Según reveló, el o los autores del hecho habrían ingresado al predio saltando una pared divisoria desde una propiedad abandonada, lindera al establecimiento educativo. Las primeras indagaciones permiten trazar el recorrido de los delincuentes, quienes lograron acceder a la oficina administrativa luego de forzar una de las puertas internas.

La directora del colegio, María Gladine, radicó la denuncia y colaboró con la investigación que actualmente lleva adelante el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan.

Las actuaciones en el lugar incluyeron una revisión exhaustiva de los accesos y el levantamiento de rastros potenciales. Se sospecha que los ladrones escaparon por el mismo camino que utilizaron en el ingreso, aprovechando la falta de movimiento en el horario nocturno.

La fiscalía y la Policía de San Juan trabajan en la investigación del hecho

El delito fue caratulado como robo agravado por escalamiento, categoría que se aplica cuando el ingreso y egreso del lugar se realiza mediante la utilización de barreras arquitectónicas. Los investigadores ya solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del colegio como de inmuebles cercanos, con el objetivo de identificar a posibles sospechosos y reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

Desde la comunidad educativa describieron el impacto emocional que generó la noticia, dado que los más de dos millones de pesos fueron fruto del esfuerzo colectivo, con la participación activa de alumnos, familias y docentes. El festival se había celebrado semanas atrás en el Centro Cultural y Deportivo La Superiora, y el dinero tenía como destino inmediato la adquisición de insumos y la reparación de instalaciones.

Las autoridades educativas analizarán nuevas medidas para reforzar la seguridad en el edificio. Asimismo, aseguraron que el objetivo original de los fondos se mantiene, aunque ahora deberán evaluar nuevas alternativas para reponer el dinero perdido.

Detuvieron a dos hombres mientras robaban una escuela

A principios del mes pasado, dos sospechosos fueron sorprendidos y detenidos en plena actividad delictiva dentro de la Escuela Secundaria N.º 702, ubicada en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

La rápida intervención de la Policía bonaerense fue posible gracias al accionar del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio, que detectó el movimiento sospechoso a través de sus cámaras de seguridad y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

El episodio se registró alrededor de la 1:30 de la mañana en la intersección de Cristianía y Del Bañado, donde se encuentra emplazado el establecimiento educativo.

Las cámaras del COM captaron a dos personas manipulando objetos en las inmediaciones del colegio: uno de ellos operaba desde el interior del edificio, pasándole elementos al segundo desde el techo del establecimiento. El otro se encontraba apostado en el exterior, en una maniobra que fue registrada con claridad por los equipos de videovigilancia.

Ante la evidencia visual, el personal del centro de monitoreo dio aviso urgente a la Policía. Los móviles patrullaron la zona, acudieron a la puerta de la escuela, y lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar, guiados por las descripciones detalladas proporcionadas por los operadores del COM. En su poder se hallaron diversos materiales sustraídos del interior de la escuela.